Polls Closed, Vote Count to Begin

By Todd Pittenger November 3, 2026

Saline County Election Results 7 of 56 precincts reporting

 

United States Senate

  • Roger Marshall (R) – 3,702
  • Adam Hamilton (D) -3,573
  • David Graham (L) – 175

United States House of Representatives 1st District

  • Lauren Reinhold (D) – 3,149
  • Steven Jacob (L) – 171
  • Tracey Mann (R) – 4,094

Governor / Lt Governor

  • Ty Masterson / Jeffrey Klemp (R) – 3,854
  • Cindy Holscher / KC Ohaebosim (D) – 3,558

Secretary of State

  • Pat Proctor (R) – 3,726
  • Jennifer Day (D) – 3,332
  • Scott E Morgan (United Kansas) – 321

Attorney General

  • Chris Mann (D) – 3,573
  • Kris Kobach (R) – 3,826

State Treasurer

  • Eric Lund (L) -287
  • Steven Johnson (R) -4,344
  • Juan C Luengo (D) -2,758

Commissioner of Insurance

  • Dinah Sykes (D) – 3,338
  • Daniel Hawkins (R) -3,780
  • Ric Koehn (L) -235

Kansas House 69th

  •  Luci Larson (R) -1,295
  • Miranda Bachman (D) -1,097

Kansas House 71st District

  • Steven Howe (R) -2,398
  • Jerry Lonergan (D) -1,831

Kansas House 107th District

  • Dawn Wolf (R) -466
  • Cheri Koochel (D) -303

County Commission District 1

  • Sharon Callabresi (R) -950
  • James Bowden (I) -866