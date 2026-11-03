Polls Closed, Vote Count to Begin

Saline County Election Results 7 of 56 precincts reporting
United States Senate
- Roger Marshall (R) – 3,702
- Adam Hamilton (D) -3,573
- David Graham (L) – 175
United States House of Representatives 1st District
- Lauren Reinhold (D) – 3,149
- Steven Jacob (L) – 171
- Tracey Mann (R) – 4,094
Governor / Lt Governor
- Ty Masterson / Jeffrey Klemp (R) – 3,854
- Cindy Holscher / KC Ohaebosim (D) – 3,558
Secretary of State
- Pat Proctor (R) – 3,726
- Jennifer Day (D) – 3,332
- Scott E Morgan (United Kansas) – 321
Attorney General
- Chris Mann (D) – 3,573
- Kris Kobach (R) – 3,826
State Treasurer
- Eric Lund (L) -287
- Steven Johnson (R) -4,344
- Juan C Luengo (D) -2,758
Commissioner of Insurance
- Dinah Sykes (D) – 3,338
- Daniel Hawkins (R) -3,780
- Ric Koehn (L) -235
Kansas House 69th
- Luci Larson (R) -1,295
- Miranda Bachman (D) -1,097
Kansas House 71st District
- Steven Howe (R) -2,398
- Jerry Lonergan (D) -1,831
Kansas House 107th District
- Dawn Wolf (R) -466
- Cheri Koochel (D) -303
County Commission District 1
- Sharon Callabresi (R) -950
- James Bowden (I) -866