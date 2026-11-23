Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 6 schedule/results
Monday, November 23
MIAA Men’s Basketball
Central Oklahoma vs. UNT Dallas
Newman vs. Kansas Christian
Northeastern State vs. Haskell
Rogers State vs. Ottawa
MIAA Women’s Basketball
Rogers State vs. East Central
Northeastern State vs. UT Dallas
Tuesday, November 24
KCAC Men’s Basketball
Bethany at Kansas Newman
McPherson vs. Hesston
Sterling at Fort Hays State
KCAC Women’s Basketball
Avila at Mission
Bethany at Hastings
Southwestern at Hesston
Sterling vs. Stepehens College
MIAA Men’s Basketball
Central Missouri at William Jewell
Emporia State vs. Tabor
Fort Hays State vs. Sterling
Newman vs. Bethany
Missouri Southern at Rockhurst
Pittsburg State at Drury
Washburn vs. Southwestern
MIAA Women’s Basketball
Emporia State at Quincy
Fort Hays State vs. Oklahoma Baptist
Newman at William Jewell
Missouri Southern at Missouri S&T
Pittsburg State at Texas Women’s
Wednesday, November 25
KCAC Men’s Basketball
Evangel at Mission
MIAA Men’s Basketball
Central Missouri at Drury
Pittsburg State vs. William Jewell
Bethel at Mid-America Nazarene
Friday, November 27
KCAC Men’s Basketball
Southwestern at Langston
Arkansas Fort Smith vs. Missouri Western
MIAA Men’s Basketball
Missouri Western at Arkansas Fort Smith
Nebraska Kearney vs. Augustana
Northeastern State vs. NW Missouri State
Washburn vs. Oklahoma Baptist
Rogers State vs. California State-San Francisco
NW Missouri State at Northeastern State
MIAA Women’s Basketball
NW Missouri State at Northeastern State
Central Missouri vs. Westminster
Missouri Western at Arkansas Fort Smith
Washburn vs. Western New Mexico
Saturday, November 28
KCAC Men’s Basketball
Bethel vs. Lansing
Kansas Wesleyan at Bellevue
McPherson vs. Doane
Southwestern at Mid-America Christian
Sterling vs. Hesston
Tabor at Central Missouri
York at Mount Marty
KCAC Women’s Basketball
Southwestern at Nebraska Kearney
Sterling at Oklahoma City
MIAA Men’s Basketball
NW Missouri State at Arkansas Fort Smith
Central Missouri vs. Tabor
Missouri Southern at Central Oklahoma
Emporia State vs. Northwestern Oklahoma State
Fort Hays State vs. Manhattan Christian
Newman vs. East Central
Rogers State vs. Las Vegas
MIAA Women’s Basketball
NW Missouri State at Arkansas Fort Smith
Missouri Southern at Central Oklahoma
Rogers State vs. Oklahoma Science & Arts
Central Missouri vs. Las Vegas
Emporia State vs. Tabor
Newman at East Central
Nebraska Kearney vs. Southwestern
Washburn vs. Westminster
Sunday, November 29
KCAC Women’s Basketball
Kansas Wesleyan at Emporia State
MIAA Men’s Basketball
Missouri Western at Northeastern State
Northeastern State vs. Missouri Western
MIAA Women’s Basketball
Missouri Western at Northeastern State
Emporia State vs. Kansas Wesleyan