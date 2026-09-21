PREP – Fall Week 5 Schedule/Scores

Prep Fall Week 5 schedule/results
Monday, September 21
AVCTL 1 Boys Soccer
Hutchinson at Derby
Goddard at Maize South
AVCTL 2 Boys Soccer
Goddard at Maize South
Tuesday, September 22
AVCTL 1 Volleyball
Campus at Derby
Maize South at Derby
Campus vs. Maize South – at Derby
Salina South at Maize
Valley Center at Maize
Salina South vs. Valley Center – at Maize
AVCTL 2 Volleyball
Salina Central at Newton
Andover Central at Newton
Salina Central vs. Andover Central – at Newton
Andover at Goddard
Eisenhower at Goddard
Andover vs. Eisenhower – at Goddard
HOA Volleyball
Ell-Saline at Hutch Trinity
Ell-Saline at Hutch Trinity
Wichita Classical at Berean Academy
Wichita Classical at Berean Academy
Inman at Bennington
Inman at Bennington
Marion at Remington
Marion at Remington
Central Christian at Sedgwick
Central Christian at Sedgwick
Sterling at Moundridge
Sterling at Moundridge
NCAA Volleyball
Ellsworth at Lyons
Ellsworth at Lyons
Sacred Heart at Beloit
Sacred Heart at Beloit
SE of Saline at Minneapolis
SE of Saline at Minneapolis
NCKL Volleyball
Chapman at Rock Creek
Chapman at Rock Creek
Clay Center at Abilene
Clay Center at Abilene
Marysville at Wamego
Marysville at Wamego
AVCTL 1 Boys Soccer
Campus at Andover Central
Derby at Goddard
Eisenhower at Hutchinson
Maize South at Andover
Valley Center at Newton
Salina South at Ark City
AVCT: 2 Boys Soccer
Maize South at Andover
Campus at Andover Central
Salina South at Ark City
Eisenhower at Hutchinson
Derby at Goddard
Valley Center at Newton
Thursday, September 24
AVCTL 1 Volleyball
Hutchinson at Goddard
Hutchinson vs. Great Bend – at Goddard
AVCTL 2 Volleyball
Hutchinson at Goddard
Great Bend at Goddard
HOA Volleyball
Bennington at Remington
Ell-Saline at Remington
Bennington vs. Wichita Classical – at Remington
Ell-Saline vs. Wichita Classical – at Remington
Hutch Trinity at Berean Academy
Marion at Berean Academy
Hutch Trinity vs. Marion – at Berean Academy
Inman at Berean Academy
Inman vs. Marion – at Berean Academy
Marion vs. Hutch Trinity – at Berean Academy
Sedgwick at Sterling
Moundridge at Sterling
Moundridge vs. Central Christian – at Sterling
Moundridge vs. Sedgwick – at Sterling
Sterling vs. Central Christian
NCAA Volleyball
Beloit at Clay Center
Beloit at Clay Center
NCKL Volleyball
Beloit at Clay Center
Beloit at Clay Center
AVCTL 1 Boys Soccer
Wichita Classical at Salina South
Eisenhower at Campus
Rose Hill at Derby
Goddard at Hutchinson
Buhler at Valley Center
AVCTL 2 Boys Soccer
Salina Central at El Dorado
Andover Central at Wichita Trinity
Ark City at Circle
Eisenhower at Campus
Goddard at Hutchinson
Newton at McPherson
Friday, September 25
AVCTL 1 Football
Valley Center at Salina South
Derby at Maize
Hutchinson at Campus
Andover Central at Maize South
AVCTL 2 Football
Eisenhower at Salina Central
Ark City at Andover
Newton at Goddard
Andover Central at Maize South
HOA Football
Ell-Saline at WaKeeney
Bennington at Lincoln
Inman at Hutch Trinity
Marion at Chaparral
Moundridge at Conway Springs
Remington at Hillsboro
Sterling at Sedgwick
NCAA Football
Republic County at Sacred Heart
SE of Saline at Marysville
Beloit at Smith Center
Ellsworth at Russell
Council Grove at Minneapolis
Ellinwood at Lyons
NCKL Football
Abilene at Rock Creek
Hesston at Concordia
Chapman at Wellsville
Clay Center at Smoky Valley
SE of Saline at Marysville
Mulvane at Wamego
Saturday, September 26
AVCTL 1 Volleyball
Campus, Maize, Campus tournament
AVCTL 2 Volleyball
Andover Central, Eisenhower, Newton at Newton tournament
Arkansas City Campus Tournament
HOA Volleyball
Ell-Saline, Remington at Remington tournament
Bennington at Wakefield tournament
Hutch Trinity at Herington tournament
Moundridge at Moundridge tournament
Sterling at Lyons tournament
NCAA Volleyball
Ellsworth, Lyons at Lyons tournament
Republic County at Wakefield tournament
Sacred Heart at Herington tournament
NCKL Volleyball
Clay Center at Washburn tournament
Rock Creek, Wamego at Wamego tournament