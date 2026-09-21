PREP – Fall Week 5 Schedule/Scores

By Christian D Orr September 21, 2026

Prep Fall Week 5 schedule/results

Monday, September 21

AVCTL 1 Boys Soccer

Hutchinson at Derby

Goddard at Maize South

AVCTL 2 Boys Soccer

Goddard at Maize South

 

Tuesday, September 22

AVCTL 1 Volleyball

Campus at Derby

Maize South at Derby

Campus vs. Maize South – at Derby

Salina South at Maize

Valley Center at Maize

Salina South vs. Valley Center – at Maize

AVCTL 2 Volleyball

Salina Central at Newton

Andover Central at Newton

Salina Central vs. Andover Central – at Newton

Andover at Goddard

Eisenhower at Goddard

Andover vs. Eisenhower – at Goddard

HOA Volleyball

Ell-Saline at Hutch Trinity

Ell-Saline at Hutch Trinity

Wichita Classical at Berean Academy

Wichita Classical at Berean Academy

Inman at Bennington

Inman at Bennington

Marion at Remington

Marion at Remington

Central Christian at Sedgwick

Central Christian at Sedgwick

Sterling at Moundridge

Sterling at Moundridge

NCAA Volleyball

Ellsworth at Lyons

Ellsworth at Lyons

Sacred Heart at Beloit

Sacred Heart at Beloit

SE of Saline at Minneapolis

SE of Saline at Minneapolis

NCKL Volleyball

Chapman at Rock Creek

Chapman at Rock Creek

Clay Center at Abilene

Clay Center at Abilene

Marysville at Wamego

Marysville at Wamego

AVCTL 1 Boys Soccer

Campus at Andover Central

Derby at Goddard

Eisenhower at Hutchinson

Maize South at Andover

Valley Center at Newton

Salina South at Ark City

AVCT: 2 Boys Soccer

Maize South at Andover

Campus at Andover Central

Salina South at Ark City

Eisenhower at Hutchinson

Derby at Goddard

Valley Center at Newton

 

Thursday, September 24

AVCTL 1 Volleyball

Hutchinson at Goddard

Hutchinson vs. Great Bend – at Goddard

AVCTL 2 Volleyball

Hutchinson at Goddard

Great Bend at Goddard

HOA Volleyball

Bennington at Remington

Ell-Saline at Remington

Bennington vs. Wichita Classical – at Remington

Ell-Saline vs. Wichita Classical – at Remington

Hutch Trinity at Berean Academy

Marion at Berean Academy

Hutch Trinity vs. Marion – at Berean Academy

Inman at Berean Academy

Inman vs. Marion – at Berean Academy

Marion vs. Hutch Trinity – at Berean Academy

Sedgwick at Sterling

Moundridge at Sterling

Moundridge vs. Central Christian – at Sterling

Moundridge vs. Sedgwick – at Sterling

Sterling vs. Central Christian

NCAA Volleyball

Beloit at Clay Center

Beloit at Clay Center

NCKL Volleyball

Beloit at Clay Center

Beloit at Clay Center

AVCTL 1 Boys Soccer

Wichita Classical at Salina South

Eisenhower at Campus

Rose Hill at Derby

Goddard at Hutchinson

Buhler at Valley Center

AVCTL 2 Boys Soccer

Salina Central at El Dorado

Andover Central at Wichita Trinity

Ark City at Circle

Eisenhower at Campus

Goddard at Hutchinson

Newton at McPherson

 

Friday, September 25

AVCTL 1 Football

Valley Center at Salina South

Derby at Maize

Hutchinson at Campus

Andover Central at Maize South

AVCTL 2 Football

Eisenhower at Salina Central

Ark City at Andover

Newton at Goddard

Andover Central at Maize South

HOA Football

Ell-Saline at WaKeeney

Bennington at Lincoln

Inman at Hutch Trinity

Marion at Chaparral

Moundridge at Conway Springs

Remington at Hillsboro

Sterling at Sedgwick

NCAA Football

Republic County at Sacred Heart

SE of Saline at Marysville

Beloit at Smith Center

Ellsworth at Russell

Council Grove at Minneapolis

Ellinwood at Lyons

NCKL Football

Abilene at Rock Creek

Hesston at Concordia

Chapman at Wellsville

Clay Center at Smoky Valley

SE of Saline at Marysville

Mulvane at Wamego

 

Saturday, September 26

AVCTL 1 Volleyball

Campus, Maize, Campus tournament

AVCTL 2 Volleyball

Andover Central, Eisenhower, Newton at Newton tournament

Arkansas City Campus Tournament

HOA Volleyball

Ell-Saline, Remington at Remington tournament

Bennington at Wakefield tournament

Hutch Trinity at Herington tournament

Moundridge at Moundridge tournament

Sterling at Lyons tournament

NCAA Volleyball

Ellsworth, Lyons at Lyons tournament

Republic County at Wakefield tournament

Sacred Heart at Herington tournament

NCKL Volleyball

Clay Center at Washburn tournament

Rock Creek, Wamego at Wamego tournament