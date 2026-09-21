COLLEGE – Fall Week 7 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 7 schedule/results
Tuesday, September 22
KCAC Volleyball
Cottey, Mo. at Bethany
Friends at Benedictine
MIAA Volleyball
Northeastern State at Arkansas Fort Smith
Maryville at Central Missouri
Kansas Newman at Oklahoma Christian
Washburn at NW Missouri State
MIAA Women’s Soccer
Southern Nazarene at Northeastern State
Wednesday, September 23
KCAC Volleyball
Avila at Evangel
Bethel at Tabor
McPherson at Sterling
Oklahoma Wesleyan at Ottawa
Saint Mary at Southwestern
York at Kansas Wesleyan
KCAC Men’s Soccer
Evangel at Avila
Southwestern at Saint Mary
Kansas Wesleyan at York
Ottawa at Oklahoma Wesleyan
Sterling at McPherson
Tabor at Bethel
KCAC Women’s Soccer
Evangel at Avila
Southwestern at Saint Mary
Kansas Wesleyan at York
Ottawa at Oklahoma Wesleyan
Sterling at McPherson
Tabor at Bethel
Missouri Western at Drury
Thursday, September 24
MIAA Volleyball
Missouri Southern at Central Oklahoma
Fort Hays State at Harding
Kansas Newman at Ouachita Baptist
Friday, September 25
KCAC Volleyball
Doane at Saint Mary
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith at Washburn
Central Missouri at Central Oklahoma
Emporia State at Nebraska Kearney
Missouri Southern at Kansas Newman
Northwest Missouri State at Missouri Western
Pittsburg State at Fort Hays State
MIAA Women’s Soccer
Central Missouri at Fort Hays
Missouri Southern at Nebraska Kearney
Missouri Western at Washburn
Northwest Missouri State at Kansas Newman
Pittsburg State at Northeastern State
Rogers State at Central Oklahoma
Saturday, September 26
KCAC Volleyball
Bethany at Friends
Bethel at Oklahoma Wesleyan
Kansas Wesleyan at Evangel
McPherson at Columbia, Mo.
Sterling at Southwestern
Tabor at Ottawa
York at Avila
KCAC Football
Friends at Evangel
McPherson at Ottawa
Southwestern at Bethany
Kansas Wesleyan at Tabor
Saint Mary at Bethel
Sterling at Avila
KCAC Men’s Soccer
Avila at York
Evangel at Kansas Wesleyan
Friends at Bethany
Southwestern at Sterling
Oklahoma Wesleyan at Bethel
Ottawa at Tabor
Saint Mary at McPherson
Sterling vs. Southwestern
KCAC Women’s Soccer
Avila at York
Evangel at Kansas Wesleyan
Friends at Bethany
Southwestern at Sterling
Oklahoma Wesleyan at Bethel
Ottawa at Tabor
Saint Mary at McPherson
MIAA Volleyball
Central Missouri at Kansas Newman
Emporia State at Fort Hays State
Pittsburg State at Nebraska Kearney
Northeastern State at Washburn
Northeastern State at East Central
MIAA Football
Central Missouri at Missouri Southern
Fort Hays State at Missouri Western
Northwest Missouri State at Central Oklahoma
Washburn at Nebraska Kearney
MIAA Men’s Soccer
Fort Hays State at Ouachita Baptist
Kansas Newman at Harding
Northeastern State at Rogers State
MIAA Women’s Soccer
Northeastern State at Rogers State
Sunday, September 27
MIAA Women’s Soccer
Central Missouri at Nebraska Kearney
Emporia State at Northeastern State
Missouri Southern at Fort Hays State
Missouri Western at Kansas Newman
Northwest Missouri State at Washburn
Pittsburg State at Central Oklahoma