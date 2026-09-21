COLLEGE – Fall Week 7 Schedule/Scores

By Christian D Orr September 21, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 7 schedule/results

Tuesday, September 22

KCAC Volleyball

Cottey, Mo. at Bethany

Friends at Benedictine

MIAA Volleyball

Northeastern State at Arkansas Fort Smith

Maryville at Central Missouri

Kansas Newman at Oklahoma Christian

Washburn at NW Missouri State

MIAA Women’s Soccer

Southern Nazarene at Northeastern State

 

Wednesday, September 23

KCAC Volleyball

Avila at Evangel

Bethel at Tabor

McPherson at Sterling

Oklahoma Wesleyan at Ottawa

Saint Mary at Southwestern

York at Kansas Wesleyan

KCAC Men’s Soccer

Evangel at Avila

Southwestern at Saint Mary

Kansas Wesleyan at York

Ottawa at Oklahoma Wesleyan

Sterling at McPherson

Tabor at Bethel

KCAC Women’s Soccer

Evangel at Avila

Southwestern at Saint Mary

Kansas Wesleyan at York

Ottawa at Oklahoma Wesleyan

Sterling at McPherson

Tabor at Bethel

Missouri Western at Drury

 

Thursday, September 24

MIAA Volleyball

Missouri Southern at Central Oklahoma

Fort Hays State at Harding

Kansas Newman at Ouachita Baptist

 

Friday, September 25

KCAC Volleyball

Doane at Saint Mary

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at Washburn

Central Missouri at Central Oklahoma

Emporia State at Nebraska Kearney

Missouri Southern at Kansas Newman

Northwest Missouri State at Missouri Western

Pittsburg State at Fort Hays State

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri at Fort Hays

Missouri Southern at Nebraska Kearney

Missouri Western at Washburn

Northwest Missouri State at Kansas Newman

Pittsburg State at Northeastern State

Rogers State at Central Oklahoma

 

Saturday, September 26

KCAC Volleyball

Bethany at Friends

Bethel at Oklahoma Wesleyan

Kansas Wesleyan at Evangel

McPherson at Columbia, Mo.

Sterling at Southwestern

Tabor at Ottawa

York at Avila

KCAC Football

Friends at Evangel

McPherson at Ottawa

Southwestern at Bethany

Kansas Wesleyan at Tabor

Saint Mary at Bethel

Sterling at Avila

KCAC Men’s Soccer

Avila at York

Evangel at Kansas Wesleyan

Friends at Bethany

Southwestern at Sterling

Oklahoma Wesleyan at Bethel

Ottawa at Tabor

Saint Mary at McPherson

Sterling vs. Southwestern

KCAC Women’s Soccer

Avila at York

Evangel at Kansas Wesleyan

Friends at Bethany

Southwestern at Sterling

Oklahoma Wesleyan at Bethel

Ottawa at Tabor

Saint Mary at McPherson

MIAA Volleyball

Central Missouri at Kansas Newman

Emporia State at Fort Hays State

Pittsburg State at Nebraska Kearney

Northeastern State at Washburn

Northeastern State at East Central

MIAA Football

Central Missouri at Missouri Southern

Fort Hays State at Missouri Western

Northwest Missouri State at Central Oklahoma

Washburn at Nebraska Kearney

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays State at Ouachita Baptist

Kansas Newman at Harding

Northeastern State at Rogers State

MIAA Women’s Soccer

Northeastern State at Rogers State

 

Sunday, September 27

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri at Nebraska Kearney

Emporia State at Northeastern State

Missouri Southern at Fort Hays State

Missouri Western at Kansas Newman

Northwest Missouri State at Washburn

Pittsburg State at Central Oklahoma