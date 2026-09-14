COLLEGE – Fall Week 6 Schedule – Scores

By Christian D Orr September 14, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 6 schedule/results

Monday, September 14

MIAA Women’s Soccer

Oklahoma Baptist at Emporia State

 

Tuesday, September 15

KCAC Volleyball

Randall at Southwestern

Midwestern State 3, Bethel 0

Ottawa 3, Columbia 0

Central Methodist 3, Ottawa 2

McPherson 3, Central Christian 0

Peru State 3, Saint Mary 1

Benedictine 3, Avila 1

MIAA Volleyball

Emporia State 3, Kansas Newman 0

MIAA Women’s Soccer

Northeastern State 1, East Central 0

 

Wednesday, September 16

KCAC Volleyball

Evangel at Oklahoma Wesleyan

McPherson at Haskell Indian

York at Nebraska Wesleyan

KCAC Men’s Soccer

Bethany at Sterling

Bethel at Kansas Wesleyan

Friends at Southwestern

McPherson at Tabor

Oklahoma Wesleyan at Evangel

Saint Mary at Ottawa

KCAC Women’s Soccer

Avila at Hannibal-LaGrange

Bethany at Sterling

Bethel at Kansas Wesleyan

Friends at Southwestern

McPherson at Tabor

Oklahoma Wesleyan at Evangel

Saint Mary at Ottawa

MIAA Volleyball

Nebraska Kearney at Fort Hays State

 

Thursday, September 17

KCAC Volleyball

Avila at Mission Mo.

Calvary at Bethany

MIAA Volleyball

Central Oklahoma at NW Missouri State

MIAA Men’s Soccer

Northeastern State at Kansas Newman

Rogers State at Fort Hays

MIAA Women’s Soccer

Northeastern State at Kansas Newman

 

Friday, September 18

MIAA Volleyball

Central Missouri at Arkansas Fort Smith

Central Oklahoma at Missouri Western

Emporia State at Pittsburg State

Fort Hays State at Washburn

Kansas Newman at NW Missouri State

Missouri Southern at Northeastern State

MIAA Women’s Soccer

Central Oklahoma at Missouri Western

Fort Hays State at Rogers State

Kansas Newman at Pittsburg State

Nebraska Kearney at Emporia State

Northeastern State at Northwest Missouri State

Washburn at Missouri Southern

 

Saturday, September 19

KCAC Volleyball

Kansas Wesleyan at Governors State

Kansas Wesleyan vs. Saint Mary of the Woods

Oklahoma Wesleyan vs. Mission

Tabor at Mission

York vs. Haskell – at Lincoln Neb.

York vs. Mount Mary – at Lincoln, Neb.

KCAC football

Bethel at Kansas Wesleyan

Evangel at McPherson

Avila at Saint Mary

Ottawa at Southwestern

Bethany at Sterling

Tabor at Friends

KCAC Men’s Soccer

Avila at Bethany

Evangel at McPherson

Friends at Kasas Wesleyan

Southwestern at York

Oklahoma Wesleyan at Sterling

Ottawa at Bethel

Saint Mary at Tabor

KCAC Women’s Soccer

Avila at Bethany

Evangel at McPherson

Friends at Kansas Wesleyan

Southwestern at York

Oklahoma Wesleyan at Sterling

Ottawa at Bethel

Saint Mary at Tabor

MIAA Volleyball

Central Missouri at Northeastern State

Kansas Newman at Missouri Western

Missouri Southern at Arkansas Fort Smith

Nebraska Kearney at Wasjbirm

MIAA Football

Central Oklahoma at Washburn

Missouri Southern at NW Missouri State

Nebraska Kearney at Emporia State

Pittsburg State at Fort Hays State

MIAA Men’s Soccer

Northeastern State at Fort Hays

Rogers State at Kansas Newman

MIAA Women’s Soccer

Northeastern State at Fort Hays State

 

Sunday, September 20

MIAA Women’s Soccer

Fort Hays State at Emporia State

Kansas Newman at Central Missouri

Northeastern State at Missouri Western

Nebraska Kearney at Rogers State

Northwest Missouri State at Central Oklahoma

Washburn at Pittsburg State