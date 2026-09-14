COLLEGE – Fall Week 6 Schedule – Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 6 schedule/results
Monday, September 14
MIAA Women’s Soccer
Oklahoma Baptist at Emporia State
Tuesday, September 15
KCAC Volleyball
Randall at Southwestern
Midwestern State 3, Bethel 0
Ottawa 3, Columbia 0
Central Methodist 3, Ottawa 2
McPherson 3, Central Christian 0
Peru State 3, Saint Mary 1
Benedictine 3, Avila 1
MIAA Volleyball
Emporia State 3, Kansas Newman 0
MIAA Women’s Soccer
Northeastern State 1, East Central 0
Wednesday, September 16
KCAC Volleyball
Evangel at Oklahoma Wesleyan
McPherson at Haskell Indian
York at Nebraska Wesleyan
KCAC Men’s Soccer
Bethany at Sterling
Bethel at Kansas Wesleyan
Friends at Southwestern
McPherson at Tabor
Oklahoma Wesleyan at Evangel
Saint Mary at Ottawa
KCAC Women’s Soccer
Avila at Hannibal-LaGrange
Bethany at Sterling
Bethel at Kansas Wesleyan
Friends at Southwestern
McPherson at Tabor
Oklahoma Wesleyan at Evangel
Saint Mary at Ottawa
MIAA Volleyball
Nebraska Kearney at Fort Hays State
Thursday, September 17
KCAC Volleyball
Avila at Mission Mo.
Calvary at Bethany
MIAA Volleyball
Central Oklahoma at NW Missouri State
MIAA Men’s Soccer
Northeastern State at Kansas Newman
Rogers State at Fort Hays
MIAA Women’s Soccer
Northeastern State at Kansas Newman
Friday, September 18
MIAA Volleyball
Central Missouri at Arkansas Fort Smith
Central Oklahoma at Missouri Western
Emporia State at Pittsburg State
Fort Hays State at Washburn
Kansas Newman at NW Missouri State
Missouri Southern at Northeastern State
MIAA Women’s Soccer
Central Oklahoma at Missouri Western
Fort Hays State at Rogers State
Kansas Newman at Pittsburg State
Nebraska Kearney at Emporia State
Northeastern State at Northwest Missouri State
Washburn at Missouri Southern
Saturday, September 19
KCAC Volleyball
Kansas Wesleyan at Governors State
Kansas Wesleyan vs. Saint Mary of the Woods
Oklahoma Wesleyan vs. Mission
Tabor at Mission
York vs. Haskell – at Lincoln Neb.
York vs. Mount Mary – at Lincoln, Neb.
KCAC football
Bethel at Kansas Wesleyan
Evangel at McPherson
Avila at Saint Mary
Ottawa at Southwestern
Bethany at Sterling
Tabor at Friends
KCAC Men’s Soccer
Avila at Bethany
Evangel at McPherson
Friends at Kasas Wesleyan
Southwestern at York
Oklahoma Wesleyan at Sterling
Ottawa at Bethel
Saint Mary at Tabor
KCAC Women’s Soccer
Avila at Bethany
Evangel at McPherson
Friends at Kansas Wesleyan
Southwestern at York
Oklahoma Wesleyan at Sterling
Ottawa at Bethel
Saint Mary at Tabor
MIAA Volleyball
Central Missouri at Northeastern State
Kansas Newman at Missouri Western
Missouri Southern at Arkansas Fort Smith
Nebraska Kearney at Wasjbirm
MIAA Football
Central Oklahoma at Washburn
Missouri Southern at NW Missouri State
Nebraska Kearney at Emporia State
Pittsburg State at Fort Hays State
MIAA Men’s Soccer
Northeastern State at Fort Hays
Rogers State at Kansas Newman
MIAA Women’s Soccer
Northeastern State at Fort Hays State
Sunday, September 20
MIAA Women’s Soccer
Fort Hays State at Emporia State
Kansas Newman at Central Missouri
Northeastern State at Missouri Western
Nebraska Kearney at Rogers State
Northwest Missouri State at Central Oklahoma
Washburn at Pittsburg State