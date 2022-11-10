KCAC Announces 2022 Women’s Soccer Scholar-Athletes

WICHITA, Kan. – The Kansas Collegiate Athletic Conference (KCAC) and Barnes & Noble College are pleased to announce that 122 women’s soccer student-athletes have been named 2022-23 KCAC Scholar-Athletes. Barnes & Noble College is the official sponsor of KCAC Scholar-Athlete and Scholar Team awards, and is the official campus bookstore and course material provider of the KCAC.
Kansas Wesleyan had 11 scholar-athletes.
Tabor leads the conference in women’s soccer scholar-athletes, with 15. Bethel is next with 13, followed by Avila (12), and Friends, Kansas Wesleyan and Southwestern (11 each). Oklahoma Wesleyan, and Ottawa each have ten honorees. Saint Mary has eight scholar-athletes, followed by Bethany, with seven. Rounding out the list are McPherson and Sterling (six scholar-athletes each) and York (two).
are sophomores or above in academic standing at the beginning of the semester in which they compete.
carry a minimum 3.250 cumulative GPA at the beginning of the semester in which they compete.
student-athletes must appear on the eligibility certificate for the sport and have attended one full year at the KCAC institution to be eligible.
The 2022-23 KCAC Women’s Soccer Scholar-Athletes are:
|NAME
|INSTITUTION
|CLASS
|HOMETOWN
|Ixtla Banda-Guzman
|Avila University
|So.
|Kansas City, Mo.
|Hannah Coates
|Avila University
|Sr.
|Shawnee, Kan.
|Bridgit Conway
|Avila University
|So.
|Salina, Kan.
|Kenan Ebel
|Avila University
|So.
|Kansas City, Mo.
|Brigid Hughes
|Avila University
|So.
|Kansas City, Mo.
|Alliance Kaneza
|Avila University
|Jr.
|Kansas City, Mo.
|Kirryn Killingsworth
|Avila University
|Sr.
|Shawnee, Kan.
|Emily Nachbar
|Avila University
|So.
|Leavenworth, Kan.
|Megan Nugent
|Avila University
|Sr.
|Shawnee, Kan.
|Morgan Pettlon
|Avila University
|Sr.
|Maryville, Mo.
|Saida Soriano
|Avila University
|Jr.
|Kansas City, Mo.
|Ashton Thompson
|Avila University
|So.
|Warrensburg, Mo.
|Jenna Horton
|Bethany College
|Sr.
|Lexington, Okla.
|Paige Henry
|Bethany College
|So.
|Wichita, Kan.
|Melo Baca
|Bethany College
|Sr.
|Wichita, Kan.
|Bianca Carreon
|Bethany College
|So.
|Fontan, Calif.
|Lyric Green
|Bethany College
|Sr.
|Valparaiso, Ind.
|Katie Harvie
|Bethany College
|Sr.
|Orting, Wash.
|Dani McSeveney
|Bethany College
|Sr.
|New South Wales, Australia
|Madison Bliss
|Bethel College
|Jr.
|Wichita, Kan.
|Alexis Eddy
|Bethel College
|So.
|Valley Center, Kan.
|Gabriella Fields
|Bethel College
|So.
|Tulsa, Okla.
|Katherine Friesen-Birky
|Bethel College
|So.
|Denver, Colo.
|Sophie Girtz
|Bethel College
|So.
|Valley Center, Kan.
|Kelsie Kreutzer
|Bethel College
|Jr.
|Wichita, Kan.
|Taylor Dashney
|Bethel College
|Sr.
|Edmond, Okla.
|Ashtin Duerksen
|Bethel College
|Sr.
|Wichita, Kan.
|Mikinzie Harkins
|Bethel College
|Sr.
|Wichita, Kan.
|Katy Ponce
|Bethel College
|Sr.
|Chino Hills, Calif.
|Anna Ranzinger
|Bethel College
|Sr.
|Brighton, Colo.
|Abigail Edson
|Bethel College
|Sr.
|Newton, Kan.
|Britney Bayer
|Bethel College
|Sr.
|Derby, Kan.
|Shi’Amber Boyer
|Friends University
|Jr.
|Wichita, Kan.
|Kinley Coward
|Friends University
|Sr.
|Aubrey, Texas
|Eliya Deckinger
|Friends University
|Jr.
|Andover, Kan.
|Lauryn Erickson
|Friends University
|So.
|Broken Arrow, Okla.
|Mackenzie Greer
|Friends University
|Sr.
|Wichita, Kan.
|Grace Hepner
|Friends University
|So.
|Edmond, Okla.
|Kylie Lewis
|Friends University
|So.
|McKinney, Texas
|Elyssa Salazar
|Friends University
|Sr.
|Garden City, Kan.
|Maria Smyth
|Friends University
|Jr.
|Fairplay, S.C.
|Hailey Stiverson
|Friends University
|Sr.
|Wichita, Kan.
|Bayli Waters
|Friends University
|Sr.
|Highlands Ranch, Colo.
|Grace Skelton
|Kansas Wesleyan University
|So.
|Wichita, Kan.
|Taryn Taylor
|Kansas Wesleyan University
|So.
|Lawton, Okla.
|Diana Lara
|Kansas Wesleyan University
|Sr.
|Salina, Kan.
|Alison Magni
|Kansas Wesleyan University
|Sr.
|Santa Maria, Calif.
|Avery Smith
|Kansas Wesleyan University
|Jr.
|Leawood, Kan.
|Leoni Enzlmuller
|Kansas Wesleyan University
|Jr.
|Linz, Austria
|Tyler Goodwin
|Kansas Wesleyan University
|Sr.
|Covina, Calif.
|Maleia Jackson
|Kansas Wesleyan University
|So.
|Belton, Mo.
|Destiny Shaughnessy
|Kansas Wesleyan University
|So.
|Redlands, Calif.
|Caitlyn Carlos
|Kansas Wesleyan University
|So.
|Yucaipa, Calif.
|Allison Blumenthal
|Kansas Wesleyan University
|Jr.
|Temecula, Calif.
|Vannesa Cisneros
|McPherson College
|Grad.
|North Highlands, Calif.
|Zamauria Herring
|McPherson College
|So.
|Atchison, Kan.
|Lauren Kunda
|McPherson College
|Jr.
|Claremont, Calif.
|Lily Lougheed
|McPherson College
|So.
|Salado, Texas
|Lauren Machado
|McPherson College
|So.
|Elizabeth, Colo.
|Corianne Phelps
|McPherson College
|So.
|Peck, Kan.
|Liliana Perryman
|Oklahoma Wesleyan University
|So.
|Tulsa, Okla.
|Nerea Perez Mora
|Oklahoma Wesleyan University
|Sr.
|Valencia, Spain
|Tania Mocholi
|Oklahoma Wesleyan University
|Jr.
|Valencia, Spain
|Daniela Ortiz
|Oklahoma Wesleyan University
|Sr.
|Edinburg, Texas
|Laura Maria
|Oklahoma Wesleyan University
|Sr.
|Tubarao, Brazil
|Stacia Spears
|Oklahoma Wesleyan University
|Sr.
|Skiatook, Okla.
|Esmeralda Carrasco
|Oklahoma Wesleyan University
|Sr.
|Las Cruces, N.M.
|Kiley McLemore
|Oklahoma Wesleyan University
|Jr.
|Oklahoma City, Okla.
|Kendrie Escoe
|Oklahoma Wesleyan University
|Sr.
|Bethany, Okla.
|Hayley Mcbroom
|Oklahoma Wesleyan University
|So.
|Bonham, Texas
|Kaymyn Brane
|Ottawa University
|Jr.
|Lee’s Summit, Mo.
|Katla Gardarsdottir
|Ottawa University
|Jr.
|Reykjavik, Iceland
|Willow Good
|Ottawa University
|So.
|Lenexa, Kan.
|Nathalie Merts
|Ottawa University
|Jr.
|Zwaag, Noord-Holland
|Ashby Owen
|Ottawa University
|So.
|Fountain Hills, Ariz
|Isabelle Conte
|Ottawa University
|Sr.
|Sao Paulo, Brazil
|Josephine Goodpasture
|Ottawa University
|Sr.
|Wichita, Kan.
|Carolina Jennerwein
|Ottawa University
|Sr.
|Lenexa, Kan.
|Sidney Johnson
|Ottawa University
|Sr.
|Nampa, Idaho
|Denaya Evans
|Ottawa University
|Sr.
|Lakewood, Colo.
|Ashley Soderlund
|Southwestern College
|Sr.
|Benton, Kan.
|Hailey Rouse
|Southwestern College
|Sr.
|New Caney, Texas
|Caitlin Estrin
|Southwestern College
|Jr.
|Cathedral City, Calif.
|Lillian Grisso
|Southwestern College
|Jr.
|Murrieta, Calif.
|Lydia Travis
|Southwestern College
|Jr.
|Bellbrook, Ohio
|Justyne Johnson
|Southwestern College
|Jr.
|Reno, Nev.
|Kate Stanton
|Southwestern College
|So.
|Winfield, Kan.
|Avery Norman
|Southwestern College
|Jr.
|Shawnee, Kan.
|Elisa Llamas
|Southwestern College
|So.
|New Braunfels, Texas
|Isabel Harrold
|Southwestern College
|So.
|Augusta, Kan.
|Cameryn Decker
|Southwestern College
|So.
|Alva, Okla.
|Emma Bartha
|Sterling College
|So.
|Colorado Springs, Colo.
|Shaylee Gibbs
|Sterling College
|Jr.
|Amarillo, Texas
|Acacia Haspels
|Sterling College
|Sr.
|Nairobi, Kenya
|Zoey Lee
|Sterling College
|Jr.
|Wichita, Kan.
|Laurel Nicholson
|Sterling College
|Sr.
|Sedgwick, Kan.
|Mika Stone
|Sterling College
|So.
|Porac, Philippines
|Natalie Abraham
|Tabor College
|So.
|Rose Hill, Kan.
|Kylee Bush
|Tabor College
|So.
|Liberty Hill, Texas
|Jamison Dooley
|Tabor College
|So.
|Rowlett, Texas
|Kyler Dunham
|Tabor College
|Sr.
|Wichita, Kan.
|Payton Eskridge
|Tabor College
|Sr.
|Wichita, Kan.
|Natalie Ford
|Tabor College
|Sr.
|Fort Collins, Colo.
|Natalie Goodman
|Tabor College
|So.
|Andover, Kan.
|Reagan Hess
|Tabor College
|Sr.
|Amarillo, Texas
|Ashly Johnson
|Tabor College
|Sr.
|Lee’s Summit, Mo.
|Ardenn Myrie
|Tabor College
|Jr.
|Prosper, Texas
|Jazmin Sandoval
|Tabor College
|Sr.
|Las Vegas, Nev.
|Jocelyn Simpson
|Tabor College
|So.
|Castle Rock, Colo.
|Sydney Takash
|Tabor College
|Jr.
|Galt, Calif.
|Natalie Talent
|Tabor College
|So.
|Pittsburg, Kan.
|Jada Vence
|Tabor College
|Jr.
|St. Louis, Mo.
|Maea Ploetz
|University of Saint Mary
|Sr.
|Gardner, Kan.
|Morgan Young
|University of Saint Mary
|Sr.
|Enterprise, Ala.
|Kylie Wilson
|University of Saint Mary
|Sr.
|Independence, Kan.
|Katheryn Molina
|University of Saint Mary
|So.
|Kansas City, Kan.
|Tania Guzman
|University of Saint Mary
|Jr.
|Houston, Texas
|Erin Walden
|University of Saint Mary
|So.
|Wichita, Kan.
|McKenna Crady
|University of Saint Mary
|Jr.
|Topeka, Kan.
|Adriana Carnoali
|University of Saint Mary
|So.
|Leavenworth, Kan.
|McKenzie Stricker
|York University
|Jr.
|Broomfield, Colo.
|Esperanza Villatoro
|York University
|So.
|Grand Island, Neb.