Salina, KS

Now: 52 °

Currently: Clouds

Hi: 68 ° | Lo: 39 °

KCAC Announces 2022 Women’s Soccer Scholar-Athletes

KWU Athletics ReleaseNovember 10, 2022

WICHITA, Kan. – The Kansas Collegiate Athletic Conference (KCAC) and Barnes & Noble College are pleased to announce that 122 women’s soccer student-athletes have been named 2022-23 KCAC Scholar-Athletes. Barnes & Noble College is the official sponsor of KCAC Scholar-Athlete and Scholar Team awards, and is the official campus bookstore and course material provider of the KCAC.

 

Kansas Wesleyan had 11 scholar-athletes.

 

Tabor leads the conference in women’s soccer scholar-athletes, with 15. Bethel is next with 13, followed by Avila (12), and Friends, Kansas Wesleyan and Southwestern (11 each). Oklahoma Wesleyan, and Ottawa each have ten honorees. Saint Mary has eight scholar-athletes, followed by Bethany, with seven. Rounding out the list are McPherson and Sterling (six scholar-athletes each) and York (two).

The All-KCAC Scholar-Athlete Academic Award recognizes excellence in the classroom by KCAC member student-athletes who:

are sophomores or above in academic standing at the beginning of the semester in which they compete.

carry a minimum 3.250 cumulative GPA at the beginning of the semester in which they compete.

student-athletes must appear on the eligibility certificate for the sport and have attended one full year at the KCAC institution to be eligible.

The 2022-23 KCAC Women’s Soccer Scholar-Athletes are:

NAMEINSTITUTIONCLASSHOMETOWN
Ixtla Banda-GuzmanAvila UniversitySo.Kansas City, Mo.
Hannah CoatesAvila UniversitySr.Shawnee, Kan.
Bridgit ConwayAvila UniversitySo.Salina, Kan.
Kenan EbelAvila UniversitySo.Kansas City, Mo.
Brigid HughesAvila UniversitySo.Kansas City, Mo.
Alliance KanezaAvila UniversityJr.Kansas City, Mo.
Kirryn KillingsworthAvila UniversitySr.Shawnee, Kan.
Emily NachbarAvila UniversitySo.Leavenworth, Kan.
Megan NugentAvila UniversitySr.Shawnee, Kan.
Morgan PettlonAvila UniversitySr.Maryville, Mo.
Saida SorianoAvila UniversityJr.Kansas City, Mo.
Ashton ThompsonAvila UniversitySo.Warrensburg, Mo.
Jenna HortonBethany CollegeSr.Lexington, Okla.
Paige HenryBethany CollegeSo.Wichita, Kan.
Melo BacaBethany CollegeSr.Wichita, Kan.
Bianca CarreonBethany CollegeSo.Fontan, Calif.
Lyric GreenBethany CollegeSr.Valparaiso, Ind.
Katie HarvieBethany CollegeSr.Orting, Wash.
Dani McSeveneyBethany CollegeSr.New South Wales, Australia
Madison BlissBethel CollegeJr.Wichita, Kan.
Alexis EddyBethel CollegeSo.Valley Center, Kan.
Gabriella FieldsBethel CollegeSo.Tulsa, Okla.
Katherine Friesen-BirkyBethel CollegeSo.Denver, Colo.
Sophie GirtzBethel CollegeSo.Valley Center, Kan.
Kelsie KreutzerBethel CollegeJr.Wichita, Kan.
Taylor DashneyBethel CollegeSr.Edmond, Okla.
Ashtin DuerksenBethel CollegeSr.Wichita, Kan.
Mikinzie HarkinsBethel CollegeSr.Wichita, Kan.
Katy PonceBethel CollegeSr.Chino Hills, Calif.
Anna RanzingerBethel CollegeSr.Brighton, Colo.
Abigail EdsonBethel CollegeSr.Newton, Kan.
Britney BayerBethel CollegeSr.Derby, Kan.
Shi’Amber BoyerFriends UniversityJr.Wichita, Kan.
Kinley CowardFriends UniversitySr.Aubrey, Texas
Eliya DeckingerFriends UniversityJr.Andover, Kan.
Lauryn EricksonFriends UniversitySo.Broken Arrow, Okla.
Mackenzie GreerFriends UniversitySr.Wichita, Kan.
Grace HepnerFriends UniversitySo.Edmond, Okla.
Kylie LewisFriends UniversitySo.McKinney, Texas
Elyssa SalazarFriends UniversitySr.Garden City, Kan.
Maria SmythFriends UniversityJr.Fairplay, S.C.
Hailey StiversonFriends UniversitySr.Wichita, Kan.
Bayli WatersFriends UniversitySr.Highlands Ranch, Colo.
Grace SkeltonKansas Wesleyan UniversitySo.Wichita, Kan.
Taryn TaylorKansas Wesleyan UniversitySo.Lawton, Okla.
Diana LaraKansas Wesleyan UniversitySr.Salina, Kan.
Alison MagniKansas Wesleyan UniversitySr.Santa Maria, Calif.
Avery SmithKansas Wesleyan UniversityJr.Leawood, Kan.
Leoni EnzlmullerKansas Wesleyan UniversityJr.Linz, Austria
Tyler GoodwinKansas Wesleyan UniversitySr.Covina, Calif.
Maleia JacksonKansas Wesleyan UniversitySo.Belton, Mo.
Destiny ShaughnessyKansas Wesleyan UniversitySo.Redlands, Calif.
Caitlyn CarlosKansas Wesleyan UniversitySo.Yucaipa, Calif.
Allison BlumenthalKansas Wesleyan UniversityJr.Temecula, Calif.
Vannesa CisnerosMcPherson CollegeGrad.North Highlands, Calif.
Zamauria HerringMcPherson CollegeSo.Atchison, Kan.
Lauren KundaMcPherson CollegeJr.Claremont, Calif.
Lily LougheedMcPherson CollegeSo.Salado, Texas
Lauren MachadoMcPherson CollegeSo.Elizabeth, Colo.
Corianne PhelpsMcPherson CollegeSo.Peck, Kan.
Liliana PerrymanOklahoma Wesleyan UniversitySo.Tulsa, Okla.
Nerea Perez MoraOklahoma Wesleyan UniversitySr.Valencia, Spain
Tania MocholiOklahoma Wesleyan UniversityJr.Valencia, Spain
Daniela OrtizOklahoma Wesleyan UniversitySr.Edinburg, Texas
Laura MariaOklahoma Wesleyan UniversitySr.Tubarao, Brazil
Stacia SpearsOklahoma Wesleyan UniversitySr.Skiatook, Okla.
Esmeralda CarrascoOklahoma Wesleyan UniversitySr.Las Cruces, N.M.
Kiley McLemoreOklahoma Wesleyan UniversityJr.Oklahoma City, Okla.
Kendrie EscoeOklahoma Wesleyan UniversitySr.Bethany, Okla.
Hayley McbroomOklahoma Wesleyan UniversitySo.Bonham, Texas
Kaymyn BraneOttawa UniversityJr.Lee’s Summit, Mo.
Katla GardarsdottirOttawa UniversityJr.Reykjavik, Iceland
Willow GoodOttawa UniversitySo.Lenexa, Kan.
Nathalie MertsOttawa UniversityJr.Zwaag, Noord-Holland
Ashby OwenOttawa UniversitySo.Fountain Hills, Ariz
Isabelle ConteOttawa UniversitySr.Sao Paulo, Brazil
Josephine GoodpastureOttawa UniversitySr.Wichita, Kan.
Carolina JennerweinOttawa UniversitySr.Lenexa, Kan.
Sidney JohnsonOttawa UniversitySr.Nampa, Idaho
Denaya EvansOttawa UniversitySr.Lakewood, Colo.
Ashley SoderlundSouthwestern CollegeSr.Benton, Kan.
Hailey RouseSouthwestern CollegeSr.New Caney, Texas
Caitlin EstrinSouthwestern CollegeJr.Cathedral City, Calif.
Lillian GrissoSouthwestern CollegeJr.Murrieta, Calif.
Lydia TravisSouthwestern CollegeJr.Bellbrook, Ohio
Justyne JohnsonSouthwestern CollegeJr.Reno, Nev.
Kate StantonSouthwestern CollegeSo.Winfield, Kan.
Avery NormanSouthwestern CollegeJr.Shawnee, Kan.
Elisa LlamasSouthwestern CollegeSo.New Braunfels, Texas
Isabel HarroldSouthwestern CollegeSo.Augusta, Kan.
Cameryn DeckerSouthwestern CollegeSo.Alva, Okla.
Emma BarthaSterling CollegeSo.Colorado Springs, Colo.
Shaylee GibbsSterling CollegeJr.Amarillo, Texas
Acacia HaspelsSterling CollegeSr.Nairobi, Kenya
Zoey LeeSterling CollegeJr.Wichita, Kan.
Laurel NicholsonSterling CollegeSr.Sedgwick, Kan.
Mika StoneSterling CollegeSo.Porac, Philippines
Natalie AbrahamTabor CollegeSo.Rose Hill, Kan.
Kylee BushTabor CollegeSo.Liberty Hill, Texas
Jamison DooleyTabor CollegeSo.Rowlett, Texas
Kyler DunhamTabor CollegeSr.Wichita, Kan.
Payton EskridgeTabor CollegeSr.Wichita, Kan.
Natalie FordTabor CollegeSr.Fort Collins, Colo.
Natalie GoodmanTabor CollegeSo.Andover, Kan.
Reagan HessTabor CollegeSr.Amarillo, Texas
Ashly JohnsonTabor CollegeSr.Lee’s Summit, Mo.
Ardenn MyrieTabor CollegeJr.Prosper, Texas
Jazmin SandovalTabor CollegeSr.Las Vegas, Nev.
Jocelyn SimpsonTabor CollegeSo.Castle Rock, Colo.
Sydney TakashTabor CollegeJr.Galt, Calif.
Natalie TalentTabor CollegeSo.Pittsburg, Kan.
Jada VenceTabor CollegeJr.St. Louis, Mo.
Maea PloetzUniversity of Saint MarySr.Gardner, Kan.
Morgan YoungUniversity of Saint MarySr.Enterprise, Ala.
Kylie WilsonUniversity of Saint MarySr.Independence, Kan.
Katheryn MolinaUniversity of Saint MarySo.Kansas City, Kan.
Tania GuzmanUniversity of Saint MaryJr.Houston, Texas
Erin WaldenUniversity of Saint MarySo.Wichita, Kan.
McKenna CradyUniversity of Saint MaryJr.Topeka, Kan.
Adriana CarnoaliUniversity of Saint MarySo.Leavenworth, Kan.
McKenzie StrickerYork UniversityJr.Broomfield, Colo.
Esperanza VillatoroYork UniversitySo.Grand Island, Neb.

Copyright © Meridian Media, 2022. All Rights Reserved. No part of this story may be reproduced without Meridian Media’s express consent.

CATEGORIES :

Latest Stories

Sports News

KCAC Announces 2022 Women’s S...

WICHITA, Kan. – The Kansas Collegiate Athletic Conference (KCAC) and Barnes & Noble College ...

November 10, 2022 Comments

KCAC Announces 2022 Men’s Soc...

Sports News

November 10, 2022

KCAC Announces 2022 Women’s C...

Sports News

November 10, 2022

KCAC Announces 2022 Men’s Cro...

Sports News

November 10, 2022


STAY IN TOUCH!

GET OUR APP!

LATEST POSTS

Threatened Fish Species R...
November 10, 2022Comments
Celebrating Hospice and P...
November 10, 2022Comments
16-Year-Old Saline County...
November 10, 2022Comments
Multiple Vehicles Damaged...
November 10, 2022Comments

LATEST TWEETS

Read all tweets
© 2007 - 2022 - EEO  - KABI  - KSAL-AM  - KSAL-FM  - KVOB  - KYEZ  - KZUH  - FCC Public Notices  - KSAL Extra