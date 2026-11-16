COLLEGE – Winter Week 5 Schedule/Scores

By Christian Orr November 16, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 5 schedule/results

Tuesday, November 17

MIAA Men’s Basketball

Emporia State vs. Kansas Christian

Newman at Kansas City

Missouri Southern vs. Misssion

Northeastern State vs. Arkansas Tech

MIAA Women’s Basketball

Rogers State vs. Haskell

Emporia State vs. Angelo State

Missouri Western vs. Harding

 

Wednesday, November 18

KCAC Men’s Basketball

Avila at Southwestern

McPherson at Bethany

Bethel at Tabor

Ottawa at Evangel

Oklahoma Wesleyan at Friends

Sterling at Kansas Wesleyan

McPherson at Bethany

KCAC Women’s Basketball

Avila at Southwestern

McPherson at Bethany

Bethel at Tabor

Ottawa at Evangel

Oklahoma Wesleyan at Friends

Sterling at Kansas Wesleyan

Saint Mary at York

MIAA Men’s Basketball

Central Oklahoma vs. Hesston

Fort Hays State at William Jewell

Nebraska Kearney at Chadron State

Washburn at Rockhurts

Rogers State vs. University of the Ozarks

MIAA Women’s Basketball

Arkansas Fort Smith at Drury

Missouri Southern vs. Southern Nazarene

Northeastern State at Ouachita Baptist

 

Thursday, November 19

KCAC Men’s Basketball

Sterling at Barclay

KCAC Men’s Wrestling

Friends at Oklahoma Wesleyan

MIAA Men’s Basketball

Central Missouri vs. Columbia College

Pittsburg State vs. Missouri S&T

MIAA Women’s Basketball

Central Missouri vs. Lincoln

Newman vs. Kansas Christian

Rogers State at Oklahoma Christian

Nebraska Kearney vs. Augustana

 

Friday, November 20

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith vs. Midwestern State, at Durant Okla.

Newman at Wayne State

Missouri Western vs. Southwest Minnesota State – at NW Missouri State

NW Missouri State vs. Mary

MIAA Women’s Basketball

NW Missouri State vs. Rockhurst

Central Oklahoma vs. St. Mary’s

Fort Hays State vs. Minnesota State-Moorhead – at St. Joseph, Mo.

Missouri Western vs. Ouachita Baptist

Pittsburg State vs. Wayne State

Washburn vs. Delta State

 

Saturday, November 21

KCAC Men’s Basketball

Tabor at Avila

Bethany at Ottawa

Oklahoma Wesleyan at Bethel

McPherson at Evangel

Friends at Kansas Wesleyan

Saint Mary at Sterling

York at Southwestern

KCAC Women’s Basketball

Tabor at Avila

Bethany at Ottawa

Oklahoma Wesleyan at Bethel

McPherson at Evangel

Friends at Kansas Wesleyan

Saint Mary at Sterling

York at Southwestern

KCAC Men’s Wrestling

Oklahoma Wesleyan at UCM Open

Friends, Ottawa, Saint Mary at Saint Mary Duals

York at Kearney Open

KCAC Women’s Wrestling

Friends at Baker Duals

York at Waldorf Open

MIAA Men’s Basketball

Arkansas Fort Smith vs. Lubbock Christian, at Durant Okla.

Central Oklahoma at Southwestern Oklahoma State

Emporia State vs. Oklahoam Baptist

Fort Hays State vs. South Dakota Mines

Missouri Southern vs. Southwest Baptist

Missouri Western vs. Mary – at NW Missouri State

Northeastern State at Arkansas Monticello

MIAA Women’s Basketball

NW Missouri State vs. Minnesota State-Moorhead

Arkansas Fort Smith vs. Midwestern State

Fort Hays State vs. Ouachita Baptist – at St. Joseph, Mo.

Missouri Southern vs. Northwestern Oklahoma

Missouri Western vs. Wayne State

Northeastern State vs. Henderson State

Pittsburg State vs. Rockhurst

Washburn vs. Missouri-St. Louis

MIAA Men’s Wrestling

Central Missouri at Central Missouri Open

Fort Hays, Newman, Nebraska Kearney, Northeastern State at Nebraska Kearney Open

 

Sunday, November 22

MIAA Men’s Basketball

Nebraska Kearney vs. Regis

MIAA Women’s Basketball

Nebraska Kearney at Colorado Springs-Colorado

MIAA Women’s Wrestling

Fort Hays, Northeastern State at Fort Hays Open