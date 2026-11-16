COLLEGE – Winter Week 5 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 5 schedule/results
Tuesday, November 17
MIAA Men’s Basketball
Emporia State vs. Kansas Christian
Newman at Kansas City
Missouri Southern vs. Misssion
Northeastern State vs. Arkansas Tech
MIAA Women’s Basketball
Rogers State vs. Haskell
Emporia State vs. Angelo State
Missouri Western vs. Harding
Wednesday, November 18
KCAC Men’s Basketball
Avila at Southwestern
McPherson at Bethany
Bethel at Tabor
Ottawa at Evangel
Oklahoma Wesleyan at Friends
Sterling at Kansas Wesleyan
McPherson at Bethany
KCAC Women’s Basketball
Avila at Southwestern
McPherson at Bethany
Bethel at Tabor
Ottawa at Evangel
Oklahoma Wesleyan at Friends
Sterling at Kansas Wesleyan
Saint Mary at York
MIAA Men’s Basketball
Central Oklahoma vs. Hesston
Fort Hays State at William Jewell
Nebraska Kearney at Chadron State
Washburn at Rockhurts
Rogers State vs. University of the Ozarks
MIAA Women’s Basketball
Arkansas Fort Smith at Drury
Missouri Southern vs. Southern Nazarene
Northeastern State at Ouachita Baptist
Thursday, November 19
KCAC Men’s Basketball
Sterling at Barclay
KCAC Men’s Wrestling
Friends at Oklahoma Wesleyan
MIAA Men’s Basketball
Central Missouri vs. Columbia College
Pittsburg State vs. Missouri S&T
MIAA Women’s Basketball
Central Missouri vs. Lincoln
Newman vs. Kansas Christian
Rogers State at Oklahoma Christian
Nebraska Kearney vs. Augustana
Friday, November 20
MIAA Men’s Basketball
Arkansas Fort Smith vs. Midwestern State, at Durant Okla.
Newman at Wayne State
Missouri Western vs. Southwest Minnesota State – at NW Missouri State
NW Missouri State vs. Mary
MIAA Women’s Basketball
NW Missouri State vs. Rockhurst
Central Oklahoma vs. St. Mary’s
Fort Hays State vs. Minnesota State-Moorhead – at St. Joseph, Mo.
Missouri Western vs. Ouachita Baptist
Pittsburg State vs. Wayne State
Washburn vs. Delta State
Saturday, November 21
KCAC Men’s Basketball
Tabor at Avila
Bethany at Ottawa
Oklahoma Wesleyan at Bethel
McPherson at Evangel
Friends at Kansas Wesleyan
Saint Mary at Sterling
York at Southwestern
KCAC Women’s Basketball
Tabor at Avila
Bethany at Ottawa
Oklahoma Wesleyan at Bethel
McPherson at Evangel
Friends at Kansas Wesleyan
Saint Mary at Sterling
York at Southwestern
KCAC Men’s Wrestling
Oklahoma Wesleyan at UCM Open
Friends, Ottawa, Saint Mary at Saint Mary Duals
York at Kearney Open
KCAC Women’s Wrestling
Friends at Baker Duals
York at Waldorf Open
MIAA Men’s Basketball
Arkansas Fort Smith vs. Lubbock Christian, at Durant Okla.
Central Oklahoma at Southwestern Oklahoma State
Emporia State vs. Oklahoam Baptist
Fort Hays State vs. South Dakota Mines
Missouri Southern vs. Southwest Baptist
Missouri Western vs. Mary – at NW Missouri State
Northeastern State at Arkansas Monticello
MIAA Women’s Basketball
NW Missouri State vs. Minnesota State-Moorhead
Arkansas Fort Smith vs. Midwestern State
Fort Hays State vs. Ouachita Baptist – at St. Joseph, Mo.
Missouri Southern vs. Northwestern Oklahoma
Missouri Western vs. Wayne State
Northeastern State vs. Henderson State
Pittsburg State vs. Rockhurst
Washburn vs. Missouri-St. Louis
MIAA Men’s Wrestling
Central Missouri at Central Missouri Open
Fort Hays, Newman, Nebraska Kearney, Northeastern State at Nebraska Kearney Open
Sunday, November 22
MIAA Men’s Basketball
Nebraska Kearney vs. Regis
MIAA Women’s Basketball
Nebraska Kearney at Colorado Springs-Colorado
MIAA Women’s Wrestling
Fort Hays, Northeastern State at Fort Hays Open