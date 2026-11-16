COLLEGE – Fall Week 16 Schedule/Scores

By Christian Orr November 16, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 15 schedule/results

Tuesday, November 17

KCAC Volleyball

Mission at Sterling

 

Thursday, November 19

KCAC Men’s Soccer

Friends at Concordia

KCAC Women’s Soccer

Friends at Our Lady of the Lakes

Huston-Tillotson at Oklahoma Wesleyan

MIAA Volleyball

NCAA Regional tournament

 

Friday, November 20

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays State vs. Maryville

 

Saturday, November 21

KCAC Football

Ottawa at Baker

Iowa Northwestern at Friends

KCAC Volleyball

NAIA National Tournament 1st round

KCAC Men’s Soccer

Ottawa at William Penn

Keiser at Oklahoma Wesleyan

MIAA Football

Ouachita Baptist at NW Missouri State

Washburn at Harding

 