COLLEGE – Fall Week 16 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 15 schedule/results
Tuesday, November 17
KCAC Volleyball
Mission at Sterling
Thursday, November 19
KCAC Men’s Soccer
Friends at Concordia
KCAC Women’s Soccer
Friends at Our Lady of the Lakes
Huston-Tillotson at Oklahoma Wesleyan
MIAA Volleyball
NCAA Regional tournament
Friday, November 20
MIAA Men’s Soccer
Fort Hays State vs. Maryville
Saturday, November 21
KCAC Football
Ottawa at Baker
Iowa Northwestern at Friends
KCAC Volleyball
NAIA National Tournament 1st round
KCAC Men’s Soccer
Ottawa at William Penn
Keiser at Oklahoma Wesleyan
MIAA Football
Ouachita Baptist at NW Missouri State
Washburn at Harding