COLLEGE – MIAA/KCAC Fall Week 4 Schedule-Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 4 schedule/results
Tuesday, September 1
KCAC Volleyball
Saint Mary at Mid-America Nazarene
Faith Baptist at York
KCAC Men’s Soccer
Bethany at Union Adventist
Southwest Baptist at Evangel
KCAC Women’s Soccer
Mission at Sterling
MIAA Volleyball
Central Oklahoma at Oklahoma Baptist
Peru State at Nebraska Kearney
Wednesday, September 2
KCAC Volleyball
Bethany at Cottey, Mo.
Ottawa at Park
KCAC Men’s Soccer
Central Christian at Friends
Hastings at Kansas Wesleyan
Doane at Saint Mary
Science & Arts at Sterling
Hesston at Tabor
Midland at York
KCAC Women’s Soccer
Baker at Avila
Evangel at Stephens
Friends at Benedictine
Southwestern at Central Christian
Hastings at Kansas Wesleyan
Mid-America Nazarene at Oklahoma Wesleyan
Hesston at Tabor
Midland at York
MIAA Volleyball
Fort Hays State at Regis
Missouri Southern vs. Southwestern Oklahoma State – Pittsburg State tournament
Pittsburg State vs. Truman State – Gorilla Classic
MIAA Men’s Soccer
William Jewell at Fort Hays State
Drury at Northeastern State
Rogers State at Rockhurst
MIAA Women’s Soccer
Rockhurst at Emporia State
SW Oklahoma State at Kansas Newman
Wayne State at Missouri Western
Quincy at Pittsburg State
Drury at Washburn
Thursday, September 3
KCAC Volleyball
Avila at William Penn
Doane at McPherson
MIAA Volleyball
Central Oklahoma vs. UT Dallas – Texas Woman’s Volleyfest
Emporia State vs. Sioux Falls – Sioux Falls tournament
Missouri Southern vs. Arkansas Tech – Pittsburg State tournament
Missouri Southern vs. Wlliam Jewell – Pittsburg State tournament
Southwest Minnesota State at Missouri Western
Nebraska Kearney vs. Dominican – Redwood Coast Classic
Pittsburg State vs. Southwestern Oklahoma – Gorilla Classic
Washburn vs. Black Hills State – Sioux Falls Classic
MIAA Football
CSU Pueblo at Fort Hays State
Missouri Western at Central Missouri
Nebraska Kearney at Chadron State
Kansas Newman at Oklahoma Christian
Maryville NW Missouri State
Friday, September 4
KCAC Volleyball
Avila vs. Graceland – William Penn
Avila vs. Mount Mary – William Penn
Avila vs. Culver-Stockton – William Penn
Bethany vs. Saint Mary – CSM Labor Day Classic
Bethany vs. Midland – CSM Labor Day Classic
Bethel vs. Saint Francis – at Omaha
Bethel vs. Moningside – at Omaha
Evangel vs. Dordt Iowa – CSM Labor Day Classic
Evangel vs. St. Francis – CSM Labor Day Classic
Benedictine at Friends
Park at Kansas Wesleyan
McPherson vs. Loyola Louisiana – McPherson Invite
McPherson vs. Stepehens – McPherson Invite
Oklahoma Wesleyan vs. Loyola New Orleans – McPherson Invite
Oklahoma Wesleyan vs. Central Methodist – McPherson Invite
Ottawa vs. Iowa Northwestern – CSM Labor Day Classic
Ottawa vs. Concordia – CSM Labor Day Classic
Saint Mary vs. Dakota Wesleyan – Saint Mary Labor Day Classic
Saint Mary vs. Dordt – Saint Mary Labor Day Classic
Southwestern vs. Cottey – Haskell Tournament
Southwestern vs. Philander Smith – Haskell Tournament
Sterling vs. Haskell – Haskell Tournament
Sterling vs. Cottey – Haskell Tournament
Tabor vs. Philander Smith – Haskell Invitational
York Oskaloosa South Dakota Tournament
York Oskaloosa South Dakota Tournament
KCAC Men’s Soccer
Avila at Dordt
Louisiana State – Shrevport at Oklahoma Wesleyan
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith vs. Kentucy Wesleyan – Ketucky Wesleyan tournament
Arkansas Fort Smith vs. McKendree – Kentucky Wesleyan tournament
Central Missouri vs. Wayne State – Colorado Premier Challenge
Central Missouri vs. Regis – Colorado Premier Challenge
Central Oklahoma vs. Texas Woman’s – Texas Woman’s Volleyfest
Emporia State vs. Umary – Sioux Falls tournament
Emporia State vs. Augustana – Sioux Falls tournament
Fort Hays State vs. Fairmount State – Colorado Mesa tournament
Fort Hays State vs. Colorado Mesa – Colorado Mesa tournament
Kansas Newman vs. Northeastern State – Cameron Invitational
Kansas Newman vs. Cameron – Cameron Invitational
Missouri Southern vs. Truman State – Pittsburg State tournament
Northern State at Missouri Western
Oklahoma Christian at Missouri Western
Nebraska Kearney vs. Northwest Nazarene – Redwood Coast Classic
Nebraska Kearney vs. Rollins College – Redwood Coast Classic
Northwest Missouri State vs. Southwest Minnesota State – Missouri Western tournament
Pittsburg State vs. Arkansas Tech – Gorilla Classic
Pittsburg State vs. William Jewell – Gorilla Classic
Washburn vs. Upper Iowa – Sioux Falls Classic
Washburn vs. Sioux Falls – Sioux Falls Classic
MIAA Women’s Soccer
Central Missouri at Minnesota State
Central Oklahoma at Oklahoma Baptist
Ouachita Baptist at Missouri Southern
Nebraska Kearney at Wayne State
Rogers State at Harding
Saturday, September 5
KCAC Volleyball
Bethany vs. Dordt – CSM Labor Day Classic
Bethany vs. Viterbo – CSM Labor Day Classic
Bethel vs. Vitebro – at Omaha
Bethel vs. Midland – at Omaha
Evangel vs. Midland – CSM Labor Day Classic
Evangel vs. Crowley’s Ridge – CSM Labor Day Classic
Missouri Valley at Friends
Randall at Friends
Park at Kansas Wesleyan
McPherson vs. Central Methodist – McPherson Invite
Oklahoma Wesleyan vs. Sterling – McPherson Invite
Oklahoma Wesleyan vs. Doane – McPherson Invite
Ottawa vs. Dakota Wesleyan – CSM Labor Day Classic
Ottawa vs. Morningside – CSM Labor Day Classic
Saint Mary vs. Morningside – Saint Mary Labor Day Classic
Saint Mary vs. Saint Mary, Neb. – Saint Mary Labor Day Classic
Southwestern vs. Haskell – Haskell Tournament
Sterling vs. Philander Smith – Haskell Tournament
Tabor vs. Cottey College – Haskell Invitational
Tabor vs. Haskell Indian Nation – Haskell Invitational
York Oskaloosa South Dakota Tournament
York Oskaloosa South Dakota Tournament
KCAC Football
Bethany at Kansas Wesleyan
Bethel at McPherson
Evangel at Sterling
Avila at Friends
Ottawa at Saint Mary
Tabor at Southwestern
KCAC Men’s Soccer
Avila at Northwestern
Oklahoma Science & Arts at Bethel
Friends at Benedictine
Southwestern at Hastings
Oklahoma Panhandle at Kansas Wesleyan
Doane at McPherson
Ottawa at Baker
Kansas Christian at Sterling
York at Briar Cliff
KCAC Women’s Soccer
Saint Mary Nebraska at Avila
Bethany at Central Christian
Paul Quinn at Bethel
Hastings at Friends
Southwestern at Hastings
Kansas Wesleyan at Oklahoma Science & Arts
Missouri Valley at Oklahoma Wesleyan
Ottawa at Baker
Doane at Saint Mary
Panhandle State at Sterling
Tabor at Midland
York at Briar Cliff
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith vs. Davis & Elkins – Kentucky Wesleyan tournament
Arkansas Fort Smith vs. Illinois Springfield – Kentucky Wesleyan tournament
Central Missouri vs. TBD – Colorado Premier Challenge
Central Missouri vs. TBD – Colorado Premier Challenge
Central Oklahoma vs. Westminster – Texas Woman’s Volleyfest
Central Oklahoma vs. Southern Arkansas – Texas Woman’s Volleyfest
Emporia State vs. Upper Iowa – Sioux Falls tournament
Fort Hays State vs. Adams State – Colorado Mesa tournamnent
Fort Hays State vs. Sul Ross State – Colorado Mesa tournament
Kansas Newman vs. Minot State – Cameron Invitational
Kansas Newman vs. Quincy – Cameron Invitational
Rockhurst at Missouri Western
Nebraska Kearney vs. Jessup – Redwood Coast Classic
Northwest Missouri State vs. Northern State – Missouri Western tournament
Northwest Missouri State vs. Oklahoma Christian – Missouri Western tournament
Washburn vs. Augustanta – Sioux Falls Classic
MIAA Football
Emporia at Pittsburg State
Upper Iowa at Missouri Southern
Colorado Mines at Washburn
MIAA Men’s Soccer
Kansas Newman at CSU Pueblo
Oklahoma Christian at Northeastern State
Rogers State at UT Tyler
MIAA Women’s Soccer
Emporia State at Southwestern Oklahoma
Fort Hays State at Northwestern Oklahoma State
Oklahoma Christian at Kansas Newman
Maryville at Missouri Western
Oklahoma Christian at Northeastern State
Pittsburg State at Southern Nazarene
Sunday, September 6
MIAA Women’s Soccer
Fort Hays State at Fort Lewis
Central Missouri at SW Minnesota State
Central Oklahoma at Midwestern State
UT Dallas at Missouri Southern
Nebraska Kearney at Sioux Falls
Northwest Missouri State at Arugustana
Ourachita Baptist at Rogers State