COLLEGE – MIAA/KCAC Fall Week 4 Schedule-Scores

By Christian D Orr August 31, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 4 schedule/results

Tuesday, September 1

KCAC Volleyball

Saint Mary at Mid-America Nazarene

Faith Baptist at York

KCAC Men’s Soccer

Bethany at Union Adventist

Southwest Baptist at Evangel

KCAC Women’s Soccer

Mission at Sterling

MIAA Volleyball

Central Oklahoma at Oklahoma Baptist

Peru State at Nebraska Kearney

 

Wednesday, September 2

KCAC Volleyball

Bethany at Cottey, Mo.

Ottawa at Park

KCAC Men’s Soccer

Central Christian at Friends

Hastings at Kansas Wesleyan

Doane at Saint Mary

Science & Arts at Sterling

Hesston at Tabor

Midland at York

KCAC Women’s Soccer

Baker at Avila

Evangel at Stephens

Friends at Benedictine

Southwestern at Central Christian

Hastings at Kansas Wesleyan

Mid-America Nazarene at Oklahoma Wesleyan

Hesston at Tabor

Midland at York

MIAA Volleyball

Fort Hays State at Regis

Missouri Southern vs. Southwestern Oklahoma State – Pittsburg State tournament

Pittsburg State vs. Truman State – Gorilla Classic

MIAA Men’s Soccer

William Jewell at Fort Hays State

Drury at Northeastern State

Rogers State at Rockhurst

MIAA Women’s Soccer

Rockhurst at Emporia State

SW Oklahoma State at Kansas Newman

Wayne State at Missouri Western

Quincy at Pittsburg State

Drury at Washburn

 

Thursday, September 3

KCAC Volleyball

Avila at William Penn

Doane at McPherson

MIAA Volleyball

Central Oklahoma vs. UT Dallas – Texas Woman’s Volleyfest

Emporia State vs. Sioux Falls – Sioux Falls tournament

Missouri Southern vs. Arkansas Tech – Pittsburg State tournament

Missouri Southern vs. Wlliam Jewell – Pittsburg State tournament

Southwest Minnesota State at Missouri Western

Nebraska Kearney vs. Dominican – Redwood Coast Classic

Pittsburg State vs. Southwestern Oklahoma – Gorilla Classic

Washburn vs. Black Hills State – Sioux Falls Classic

MIAA Football

CSU Pueblo at Fort Hays State

Missouri Western at Central Missouri

Nebraska Kearney at Chadron State

Kansas Newman at Oklahoma Christian

Maryville NW Missouri State

 

Friday, September 4

KCAC Volleyball

Avila vs. Graceland – William Penn

Avila vs. Mount Mary – William Penn

Avila vs. Culver-Stockton – William Penn

Bethany vs. Saint Mary – CSM Labor Day Classic

Bethany vs. Midland – CSM Labor Day Classic

Bethel vs. Saint Francis – at Omaha

Bethel vs. Moningside – at Omaha

Evangel vs. Dordt Iowa – CSM Labor Day Classic

Evangel vs. St. Francis – CSM Labor Day Classic

Benedictine at Friends

Park at Kansas Wesleyan

McPherson vs. Loyola Louisiana – McPherson Invite

McPherson vs. Stepehens – McPherson Invite

Oklahoma Wesleyan vs. Loyola New Orleans – McPherson Invite

Oklahoma Wesleyan vs. Central Methodist  – McPherson Invite

Ottawa vs. Iowa Northwestern – CSM Labor Day Classic

Ottawa vs. Concordia – CSM Labor Day Classic

Saint Mary vs. Dakota Wesleyan – Saint Mary Labor Day Classic

Saint Mary vs. Dordt – Saint Mary Labor Day Classic

Southwestern vs. Cottey – Haskell Tournament

Southwestern vs. Philander Smith – Haskell Tournament

Sterling vs. Haskell – Haskell Tournament

Sterling vs. Cottey – Haskell Tournament

Tabor vs. Philander Smith – Haskell Invitational

York Oskaloosa South Dakota Tournament

York Oskaloosa South Dakota Tournament

KCAC Men’s Soccer

Avila at Dordt

Louisiana State – Shrevport at Oklahoma Wesleyan

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith vs. Kentucy Wesleyan – Ketucky Wesleyan tournament

Arkansas Fort Smith vs. McKendree – Kentucky Wesleyan tournament

Central Missouri vs. Wayne State – Colorado Premier Challenge

Central Missouri vs. Regis – Colorado Premier Challenge

Central Oklahoma vs. Texas Woman’s – Texas Woman’s Volleyfest

Emporia State vs. Umary – Sioux Falls tournament

Emporia State vs. Augustana – Sioux Falls tournament

Fort Hays State vs. Fairmount State – Colorado Mesa tournament

Fort Hays State vs. Colorado Mesa – Colorado Mesa tournament

Kansas Newman vs. Northeastern State – Cameron Invitational

Kansas Newman vs. Cameron – Cameron Invitational

Missouri Southern vs. Truman State – Pittsburg State tournament

Northern State at Missouri Western

Oklahoma Christian at Missouri Western

Nebraska Kearney vs. Northwest Nazarene – Redwood Coast Classic

Nebraska Kearney vs. Rollins College – Redwood Coast Classic

Northwest Missouri State vs. Southwest Minnesota State – Missouri Western tournament

Pittsburg State vs. Arkansas Tech – Gorilla Classic

Pittsburg State vs. William Jewell – Gorilla Classic

Washburn vs. Upper Iowa – Sioux Falls Classic

Washburn vs. Sioux Falls – Sioux Falls Classic

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri at Minnesota State

Central Oklahoma at Oklahoma Baptist

Ouachita Baptist at Missouri Southern

Nebraska Kearney at Wayne State

Rogers State at Harding

 

Saturday, September 5

KCAC Volleyball

Bethany vs. Dordt – CSM Labor Day Classic

Bethany vs. Viterbo – CSM Labor Day Classic

Bethel vs. Vitebro – at Omaha

Bethel vs. Midland – at Omaha

Evangel vs. Midland – CSM Labor Day Classic

Evangel vs. Crowley’s Ridge – CSM Labor Day Classic

Missouri Valley at Friends

Randall at Friends

Park at Kansas Wesleyan

McPherson vs. Central Methodist – McPherson Invite

Oklahoma Wesleyan vs. Sterling – McPherson Invite

Oklahoma Wesleyan vs. Doane – McPherson Invite

Ottawa vs. Dakota Wesleyan – CSM Labor Day Classic

Ottawa vs. Morningside – CSM Labor Day Classic

Saint Mary vs. Morningside – Saint Mary Labor Day Classic

Saint Mary vs. Saint Mary, Neb.  – Saint Mary Labor Day Classic

Southwestern vs. Haskell – Haskell Tournament

Sterling vs. Philander Smith  – Haskell Tournament

Tabor vs. Cottey College – Haskell Invitational

Tabor vs. Haskell Indian Nation – Haskell Invitational

York Oskaloosa South Dakota Tournament

York Oskaloosa South Dakota Tournament

KCAC Football

Bethany at Kansas Wesleyan

Bethel at McPherson

Evangel at Sterling

Avila at Friends

Ottawa at Saint Mary

Tabor at Southwestern

KCAC Men’s Soccer

Avila at Northwestern

Oklahoma Science & Arts at Bethel

Friends at Benedictine

Southwestern at Hastings

Oklahoma Panhandle at Kansas Wesleyan

Doane at McPherson

Ottawa at Baker

Kansas Christian at Sterling

York at Briar Cliff

KCAC Women’s Soccer

Saint Mary Nebraska at Avila

Bethany at Central Christian

Paul Quinn at Bethel

Hastings at Friends

Southwestern at Hastings

Kansas Wesleyan at Oklahoma Science & Arts

Missouri Valley at Oklahoma Wesleyan

Ottawa at Baker

Doane at Saint Mary

Panhandle State at Sterling

Tabor at Midland

York at Briar Cliff

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith vs. Davis & Elkins – Kentucky Wesleyan tournament

Arkansas Fort Smith vs. Illinois Springfield – Kentucky Wesleyan tournament

Central Missouri vs. TBD – Colorado Premier Challenge

Central Missouri vs. TBD – Colorado Premier Challenge

Central Oklahoma vs. Westminster – Texas Woman’s Volleyfest

Central Oklahoma vs. Southern Arkansas – Texas Woman’s Volleyfest

Emporia State vs. Upper Iowa – Sioux Falls tournament

Fort Hays State vs. Adams State – Colorado Mesa tournamnent

Fort Hays State vs. Sul Ross State – Colorado Mesa tournament

Kansas Newman vs. Minot State – Cameron Invitational

Kansas Newman vs. Quincy – Cameron Invitational

Rockhurst at Missouri Western

Nebraska Kearney vs. Jessup – Redwood Coast Classic

Northwest Missouri State vs. Northern State – Missouri Western tournament

Northwest Missouri State vs. Oklahoma Christian – Missouri Western tournament

Washburn vs. Augustanta – Sioux Falls Classic

MIAA Football

Emporia at Pittsburg State

Upper Iowa at Missouri Southern

Colorado Mines at Washburn

MIAA Men’s Soccer

Kansas Newman at CSU Pueblo

Oklahoma Christian at Northeastern State

Rogers State at UT Tyler

MIAA Women’s Soccer

Emporia State at Southwestern Oklahoma

Fort Hays State at Northwestern Oklahoma State

Oklahoma Christian at Kansas Newman

Maryville at Missouri Western

Oklahoma Christian at Northeastern State

Pittsburg State at Southern Nazarene

 

Sunday, September 6

MIAA Women’s Soccer

Fort Hays State at Fort Lewis

Central Missouri at SW Minnesota State

Central Oklahoma at Midwestern State

UT Dallas at Missouri Southern

Nebraska Kearney at Sioux Falls

Northwest Missouri State at Arugustana

Ourachita Baptist at Rogers State