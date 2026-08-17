COLLEGE – KCAC/MIAA Fall Week 2 Schedule-Results

By Christian D Orr August 17, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 2 schedule/results

Tuesday, August 18

KCAC Volleyball

Tabor at Mid-America Nazarene

KCAC Men’s Soccer

Randall at Bethel

Evangel at Drury

York at Hastings

 

Wednesday, August 19

KCAC Men’s Soccer

Allen County at Bethany

 

Thursday, August 20

KCAC Volleyball

Bethany at Benedictine – Benedictine Tournament

Bethany vs. Baker – Benedictine Tournament

Ottawa vs. Crowley’s Ridge – Benedictine Tournament

Saint Mary vs. Baker – Benedictine Tournament

Saint Mary at Benedictine- Benedictine Tournament

Kansas Wesleyan vs. William Penn – Halo Classic

Oklahoma Wesleyan vs. Oklahoma City – Starts Invitational

KCAC Men’s Soccer

Hesston at Bethel

McPherson at Baker

KCAC Women’s Soccer

Saint Mary at Baker

 

Friday, August 21

KCAC Volleyball

Avila at Huston-Tillotson

Avila vs. Mid-America Christian – Huston-Tillotson

Bethany vs. Crowley’s Ridge – Benedictine

Ottawa vs. Baker – Benedictine Tournament

Ottawa vs. Benedictine – Benedictine Tournament

Saint Mary vs. Crowley’s Ridge- Benedictine Quad

Bethel vs. Concordia – at Sioux City tournament

Bethel vs. Morningside – at Sioux City tournament

McPherson vs. Corbon – Sioux City tournament

McPherson vs. Dickinson State – Sioux City tournament

Evangel vs. LSU Shreveport – Oklahoma City Stars Invitational

Evangel vs. Oklahoma City – Oklahoma City Stars Invitational

Oklahoma Wesleyan vs. Texas A&M Texarkana – Starts Invitational

Oklahoma Wesleyan vs. Wayland Baptist – Starts Invitational

Friends vs. Panhandle State – Friends Invitational

Friends vs. Evergreen – Friends Invitational

Kansas Wesleyan vs. John Brown – Halo Classic

Kansas Wesleyan vs. Paul Quinn – Halo Classic

Tabor vs. Columbia – Columbia Hampton Inn Classic

Tabor cs. Central Methodism – Columbia Hampton Inn Classic

KCAC Men’s Soccer

Ozark Christian at Evangel

KCAC Women’s Soccer

Bethany at Rose State

Mission at Evangel

McPherson at Spurgeon

 

Saturday, August 22

KCAC Volleyball

Avila vs. Emery-Riddle – Huston-Tillotson

Avila vs. UHSP – Huston-Tillotson

Bethel vs. Mount Mercy – at Sioux City

McPherson vs. Dordt – Sioux City tournament

McPherson vs. Concordia – Sioux City tournament

Evangel vs. Wayland Baptist- Oklahoma City Stars Invitational

Friends vs. Peru State – Friends Invitational

Friends vs. MidAmerica Nazarene – Friends Invitational

Kansas Wesleyan vs. Our Lady of the Lake – Halo Classic

Kansas Wesleyan vs. Oklahoma Science & Arts – Halo Classic

Sterling vs. Kansas Christian

Sterling vs. Hesston

Tabor vs. St. Ambrose – Columbia Hampton Inn Classic

Tabor vs. Cumberland – Columbia Hampton Inn Classic

KCAC Men’s Soccer

Central Christian at Bethel

Briar Cliff at Kansas Wesleyan

Wayland Baptist at Oklahoma Wesleyan

Ottawa at Central Methodist

KCAC Women’s Soccer

Avila at Stephens

Central Christian at Bethel

Kansas Wesleyan at Midland

Oklahoma Wesleyan vs. Grace – at Columbia, Mo.

Ottawa at Central Methodist

MIAA Volleyball

Central Missouri vs. Missouri – St. Louis – Central Missouri tournament

Central Missouri vs. Quincy – Central Missouri tournament

Central Missouri vs. Rockhurst – Central Missouri tournament

 

Sunday, August 23

KCAC Women’s Soccer

Friends vs. Oral Roberts         KCAC Women’s Soccer