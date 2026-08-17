Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 2 schedule/results
Tuesday, August 18
KCAC Volleyball
Tabor at Mid-America Nazarene
KCAC Men’s Soccer
Randall at Bethel
Evangel at Drury
York at Hastings
Wednesday, August 19
KCAC Men’s Soccer
Allen County at Bethany
Thursday, August 20
KCAC Volleyball
Bethany at Benedictine – Benedictine Tournament
Bethany vs. Baker – Benedictine Tournament
Ottawa vs. Crowley’s Ridge – Benedictine Tournament
Saint Mary vs. Baker – Benedictine Tournament
Saint Mary at Benedictine- Benedictine Tournament
Kansas Wesleyan vs. William Penn – Halo Classic
Oklahoma Wesleyan vs. Oklahoma City – Starts Invitational
KCAC Men’s Soccer
Hesston at Bethel
McPherson at Baker
KCAC Women’s Soccer
Saint Mary at Baker
Friday, August 21
KCAC Volleyball
Avila at Huston-Tillotson
Avila vs. Mid-America Christian – Huston-Tillotson
Bethany vs. Crowley’s Ridge – Benedictine
Ottawa vs. Baker – Benedictine Tournament
Ottawa vs. Benedictine – Benedictine Tournament
Saint Mary vs. Crowley’s Ridge- Benedictine Quad
Bethel vs. Concordia – at Sioux City tournament
Bethel vs. Morningside – at Sioux City tournament
McPherson vs. Corbon – Sioux City tournament
McPherson vs. Dickinson State – Sioux City tournament
Evangel vs. LSU Shreveport – Oklahoma City Stars Invitational
Evangel vs. Oklahoma City – Oklahoma City Stars Invitational
Oklahoma Wesleyan vs. Texas A&M Texarkana – Starts Invitational
Oklahoma Wesleyan vs. Wayland Baptist – Starts Invitational
Friends vs. Panhandle State – Friends Invitational
Friends vs. Evergreen – Friends Invitational
Kansas Wesleyan vs. John Brown – Halo Classic
Kansas Wesleyan vs. Paul Quinn – Halo Classic
Tabor vs. Columbia – Columbia Hampton Inn Classic
Tabor cs. Central Methodism – Columbia Hampton Inn Classic
KCAC Men’s Soccer
Ozark Christian at Evangel
KCAC Women’s Soccer
Bethany at Rose State
Mission at Evangel
McPherson at Spurgeon
Saturday, August 22
KCAC Volleyball
Avila vs. Emery-Riddle – Huston-Tillotson
Avila vs. UHSP – Huston-Tillotson
Bethel vs. Mount Mercy – at Sioux City
McPherson vs. Dordt – Sioux City tournament
McPherson vs. Concordia – Sioux City tournament
Evangel vs. Wayland Baptist- Oklahoma City Stars Invitational
Friends vs. Peru State – Friends Invitational
Friends vs. MidAmerica Nazarene – Friends Invitational
Kansas Wesleyan vs. Our Lady of the Lake – Halo Classic
Kansas Wesleyan vs. Oklahoma Science & Arts – Halo Classic
Sterling vs. Kansas Christian
Sterling vs. Hesston
Tabor vs. St. Ambrose – Columbia Hampton Inn Classic
Tabor vs. Cumberland – Columbia Hampton Inn Classic
KCAC Men’s Soccer
Central Christian at Bethel
Briar Cliff at Kansas Wesleyan
Wayland Baptist at Oklahoma Wesleyan
Ottawa at Central Methodist
KCAC Women’s Soccer
Avila at Stephens
Central Christian at Bethel
Kansas Wesleyan at Midland
Oklahoma Wesleyan vs. Grace – at Columbia, Mo.
Ottawa at Central Methodist
MIAA Volleyball
Central Missouri vs. Missouri – St. Louis – Central Missouri tournament
Central Missouri vs. Quincy – Central Missouri tournament
Central Missouri vs. Rockhurst – Central Missouri tournament
Sunday, August 23
KCAC Women’s Soccer
Friends vs. Oral Roberts KCAC Women’s Soccer