COLLEGE – Fall Week 12 Schedule/Scores

By Christian Orr October 26, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 12 schedule/results

Monday, October 26

KCAC Men’s Soccer

Oklahoma Wesleyan at Lindsey Wilson – Jackson, Ten

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at Southeastern Oklahoama State

 

Tuesday, October 27

MIAA Volleyball

Central Missouri at Missouri Southern

Doane at Nebraska Kearney

Pittsburg State at Drury

 

Wednesday, October 28

KCAC Volleyball

Oklahoma Wesleyan at Avila

Bethany at Tabor

Bethel at York

Saint Mary at Evamge;

Friends at Ottawa

McPherson at Kansas Wesleyan

KCAC Men’s Soccer

Tabor at Bethany

York at Bethel

Evangel at Saint Mary

Ottawa at Friends

Hesston at Southwestern

Kansas Wesleyan at McPherson

KCAC Women’s Soccer

Avila at Oklahoma Wesleyan

Tabor at Bethany

York at Bethel

Evangel at Saint Mary

Ottawa at Friends

Kansas Wesleyan at McPherson

MIAA Volleyball

Central Oklahoma at Emporia State

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri at Missouri Southern

Central Oklahoma at Northeastern State

Fort Hays State at Nebraska Kearney

Rogers State at Emporia State

Washburn at Kansas Newman

Missouri Western at NW Missouri State

 

Thursday, October 29

MIAA Volleyball

Kansas Newman at Emporia State

MIAA Men’s Soccer

Southern Nazarene at Fort Hays State

Northeastern State at Ouachita Baptist

Rogers State at Harding

MIAA Women’s Soccer

Northeastern State at Ouachita Baptist

 

Friday, October 30

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at Missouri Western

Washburn at Central Missouri

Central Oklahoma at Pittsburg State

Fort Hays State at Nebraska Kearney

Northeastern State at NW Missouri State

 

Saturday, October 31

KCAC Volleyball

Avila at Kansas Wesleyan

Southwestern at Bethany

Saint Mary at Bethel

Evangel at Tabor

Friends at McPherson

Oklahoma Wesleyan at York

Ottawa at Sterling

KCAC Football

Friends at Kansas Wesleyan

Bethany at Ottawa

Bethel at Avila

Tabor at Evangel

Southwestern at McPherson

Sterling at Saint Mary

KCAC Men’s Soccer

Kansas Wesleyan at Avila

Bethany at Southwestern

Bethel at Saint Mary

Tabor at Evangel

McPherson at Friends

York at Oklahoma Wesleyan

Sterling at Ottawa

KCAC Women’s Soccer

Kansas Wesleyan at Avila

Bethany at Southwestern

Bethel at Saint Mary

Tabor at Evangel

McPherson at Friends

York at Oklahoma Wesleyan

Sterling at Ottawa

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at NW Missouri State

Kansas Newman at Pittsburg State

Washburn at Missouri Southern

Northeastern State at Missouri Western

MIAA Football

Fort Hays State at Central Missouri

Nebraska Kearney at Central Oklahoma

Emporia at NW Missouri State

Missouri Western at Washburn

Pittsburg State at Missouri Southern

MIAA Men’s Soccer

Kansas Newman at Southern Nazarene

Northeastern State at Harding

Ouachita Baptist at Rogers State

MIAA Women’s Soccer

Northeastern State at Harding

 

Sunday, November 1

KCAC Men’s Soccer

Kansas Newman at Avila

MIAA Men’s Soccer

Kansas Newman at Avila

KCAC Women’s Soccer

Kansas Newman at Avila

MIAA Women’s Soccer

Kansas Newman at Avila