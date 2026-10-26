COLLEGE – Fall Week 12 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 12 schedule/results
Monday, October 26
KCAC Men’s Soccer
Oklahoma Wesleyan at Lindsey Wilson – Jackson, Ten
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith at Southeastern Oklahoama State
Tuesday, October 27
MIAA Volleyball
Central Missouri at Missouri Southern
Doane at Nebraska Kearney
Pittsburg State at Drury
Wednesday, October 28
KCAC Volleyball
Oklahoma Wesleyan at Avila
Bethany at Tabor
Bethel at York
Saint Mary at Evamge;
Friends at Ottawa
McPherson at Kansas Wesleyan
KCAC Men’s Soccer
Tabor at Bethany
York at Bethel
Evangel at Saint Mary
Ottawa at Friends
Hesston at Southwestern
Kansas Wesleyan at McPherson
KCAC Women’s Soccer
Avila at Oklahoma Wesleyan
Tabor at Bethany
York at Bethel
Evangel at Saint Mary
Ottawa at Friends
Kansas Wesleyan at McPherson
MIAA Volleyball
Central Oklahoma at Emporia State
MIAA Women’s Soccer
Central Missouri at Missouri Southern
Central Oklahoma at Northeastern State
Fort Hays State at Nebraska Kearney
Rogers State at Emporia State
Washburn at Kansas Newman
Missouri Western at NW Missouri State
Thursday, October 29
MIAA Volleyball
Kansas Newman at Emporia State
MIAA Men’s Soccer
Southern Nazarene at Fort Hays State
Northeastern State at Ouachita Baptist
Rogers State at Harding
MIAA Women’s Soccer
Northeastern State at Ouachita Baptist
Friday, October 30
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith at Missouri Western
Washburn at Central Missouri
Central Oklahoma at Pittsburg State
Fort Hays State at Nebraska Kearney
Northeastern State at NW Missouri State
Saturday, October 31
KCAC Volleyball
Avila at Kansas Wesleyan
Southwestern at Bethany
Saint Mary at Bethel
Evangel at Tabor
Friends at McPherson
Oklahoma Wesleyan at York
Ottawa at Sterling
KCAC Football
Friends at Kansas Wesleyan
Bethany at Ottawa
Bethel at Avila
Tabor at Evangel
Southwestern at McPherson
Sterling at Saint Mary
KCAC Men’s Soccer
Kansas Wesleyan at Avila
Bethany at Southwestern
Bethel at Saint Mary
Tabor at Evangel
McPherson at Friends
York at Oklahoma Wesleyan
Sterling at Ottawa
KCAC Women’s Soccer
Kansas Wesleyan at Avila
Bethany at Southwestern
Bethel at Saint Mary
Tabor at Evangel
McPherson at Friends
York at Oklahoma Wesleyan
Sterling at Ottawa
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith at NW Missouri State
Kansas Newman at Pittsburg State
Washburn at Missouri Southern
Northeastern State at Missouri Western
MIAA Football
Fort Hays State at Central Missouri
Nebraska Kearney at Central Oklahoma
Emporia at NW Missouri State
Missouri Western at Washburn
Pittsburg State at Missouri Southern
MIAA Men’s Soccer
Kansas Newman at Southern Nazarene
Northeastern State at Harding
Ouachita Baptist at Rogers State
MIAA Women’s Soccer
Northeastern State at Harding
Sunday, November 1
KCAC Men’s Soccer
Kansas Newman at Avila
MIAA Men’s Soccer
Kansas Newman at Avila
KCAC Women’s Soccer
Kansas Newman at Avila
MIAA Women’s Soccer
Kansas Newman at Avila