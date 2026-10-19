COLLEGE – Fall Week 11 Schedule/Scores

By Christian Orr October 19, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 11 schedule/results

Monday, October 19

KCAC Volleyball

Kansas Wesleyan at Haskell Indian

MIAA Volleyball

Southwestern Oklahoma State at Arkansas Fort Smith

 

Tuesday, October 20

KCAC Volleyball

Bethel at Fort Hays State

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at East Central

Bethel at Fort Hays State

Missouri Western at NW Missouri State

 

Wednesday, October 21

KCAC Volleyball

Avila at Saint Mary

Evangel at Friends

Kansas Wesleyan at Bethany

Ottawa at Southwestern

Tabor at Sterling

York at McPherson

KCAC Men’s Soccer

Bethany at Kansas Wesleyan

Friends at Evangel

Southwestern at Ottawa

Saint Mary at Avila

McPherson at York

Sterling at Tabor

KCAC Women’s Soccer

Saint Mary at Avila

Bethany at Kansas Wesleyan

Bethel at Hesston

Friends at Evangel

McPherson at York

Southwestern at Ottawa

Sterling at Tabor

 

Thursday, October 22

KCAC Volleyball

Southwestern at Cottey

MIAA Volleyball

Pittsburg State at Central Missouri

Missouri Western at Washburn

MIAA Men’s Soccer

Ouachita Baptist at Fort Hays State

Harding at Kansas Newman

Southern Nazarene at Rogers State

 

Friday, October 23

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at Northeastern State

Fort Hays State at Central Oklahoma

Emporia State at Missouri Southern

Nebraska Kearney at Kansas Newman

Missouri Western at Washburn

MIAA Women’s Soccer

Washburn at Central Missouri

Fort Hays State at Central Oklahoma

Emporia State at NW Missouri State

Pittsburg State at Missouri Southern

Rogers State at Missouri Western

Nebraska Kearney at Northeastern State

 

Saturday, October 24

KCAC Volleyball

McPherson at Avila

Bethany at Oklahoma Wesleyan

Bethel at Evangel

Tabor at Friends

Kansas Wesleyan at Southwestern

York at Ottawa

Sterling at Saint Mary

KCAC Football

Kansas Wesleyan at Sterling

Avila at Evangel

Southwestern at Friends

McPherson at Saint Mary

Ottawa at Tabor

KCAC Men’s Soccer

Avila at McPherson

Oklahoma Wesleyan at Bethany

Evangel at Bethel

Friends at Tabor

Southwestern at Kansas Wesleyan

Ottawa at York

Saint Mary at Sterling

KCAC Women’s Soccer

Avila at McPherson

Southwestern at Kansas Wesleyan

Oklahoma Wesleyan at Bethany

Evangel at Bethel

Ottawa at York

Saint Mary at Sterling

Friends at Tabor

MIAA Volleyball

Emporia State at Central Missouri

Nebraska Kearney at Central Oklahoma

Fort Hays State at Kansas Newman

Pittsburg State at Missouri Southern

Northwest Missouri State at Washburn

MIAA Football

Central Missouri at Emporia State

Central Oklahoma at Pittsburg State

Washburn at Fort Hays State

Missouri Southern at Missouri Western

Northwest Missouri State at Nebraska Kearney

MIAA Men’s Soccer

Harding at Fort Hays State

Ouachita Baptist at Kansas Newman

Rogers State at Northeastern State

MIAA Women’s Soccer

Rogers State at Northeastern State

Washburn at Kansas Newman

 

Sunday, October 25

MIAA Women’s Soccer

Fort Hays State at Northeastern State

Rogers State at NW Missouri State

Nebraska Kearney at Central Oklahoma

Pittsburg State at Central Missouri

Emporia State at Missouri Western

Kansas Newman at Missouri Southern