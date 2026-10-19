COLLEGE – Fall Week 11 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 11 schedule/results
Monday, October 19
KCAC Volleyball
Kansas Wesleyan at Haskell Indian
MIAA Volleyball
Southwestern Oklahoma State at Arkansas Fort Smith
Tuesday, October 20
KCAC Volleyball
Bethel at Fort Hays State
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith at East Central
Bethel at Fort Hays State
Missouri Western at NW Missouri State
Wednesday, October 21
KCAC Volleyball
Avila at Saint Mary
Evangel at Friends
Kansas Wesleyan at Bethany
Ottawa at Southwestern
Tabor at Sterling
York at McPherson
KCAC Men’s Soccer
Bethany at Kansas Wesleyan
Friends at Evangel
Southwestern at Ottawa
Saint Mary at Avila
McPherson at York
Sterling at Tabor
KCAC Women’s Soccer
Saint Mary at Avila
Bethany at Kansas Wesleyan
Bethel at Hesston
Friends at Evangel
McPherson at York
Southwestern at Ottawa
Sterling at Tabor
Thursday, October 22
KCAC Volleyball
Southwestern at Cottey
MIAA Volleyball
Pittsburg State at Central Missouri
Missouri Western at Washburn
MIAA Men’s Soccer
Ouachita Baptist at Fort Hays State
Harding at Kansas Newman
Southern Nazarene at Rogers State
Friday, October 23
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith at Northeastern State
Fort Hays State at Central Oklahoma
Emporia State at Missouri Southern
Nebraska Kearney at Kansas Newman
Missouri Western at Washburn
MIAA Women’s Soccer
Washburn at Central Missouri
Fort Hays State at Central Oklahoma
Emporia State at NW Missouri State
Pittsburg State at Missouri Southern
Rogers State at Missouri Western
Nebraska Kearney at Northeastern State
Saturday, October 24
KCAC Volleyball
McPherson at Avila
Bethany at Oklahoma Wesleyan
Bethel at Evangel
Tabor at Friends
Kansas Wesleyan at Southwestern
York at Ottawa
Sterling at Saint Mary
KCAC Football
Kansas Wesleyan at Sterling
Avila at Evangel
Southwestern at Friends
McPherson at Saint Mary
Ottawa at Tabor
KCAC Men’s Soccer
Avila at McPherson
Oklahoma Wesleyan at Bethany
Evangel at Bethel
Friends at Tabor
Southwestern at Kansas Wesleyan
Ottawa at York
Saint Mary at Sterling
KCAC Women’s Soccer
Avila at McPherson
Southwestern at Kansas Wesleyan
Oklahoma Wesleyan at Bethany
Evangel at Bethel
Ottawa at York
Saint Mary at Sterling
Friends at Tabor
MIAA Volleyball
Emporia State at Central Missouri
Nebraska Kearney at Central Oklahoma
Fort Hays State at Kansas Newman
Pittsburg State at Missouri Southern
Northwest Missouri State at Washburn
MIAA Football
Central Missouri at Emporia State
Central Oklahoma at Pittsburg State
Washburn at Fort Hays State
Missouri Southern at Missouri Western
Northwest Missouri State at Nebraska Kearney
MIAA Men’s Soccer
Harding at Fort Hays State
Ouachita Baptist at Kansas Newman
Rogers State at Northeastern State
MIAA Women’s Soccer
Rogers State at Northeastern State
Washburn at Kansas Newman
Sunday, October 25
MIAA Women’s Soccer
Fort Hays State at Northeastern State
Rogers State at NW Missouri State
Nebraska Kearney at Central Oklahoma
Pittsburg State at Central Missouri
Emporia State at Missouri Western
Kansas Newman at Missouri Southern