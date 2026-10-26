COLLEGE – Winter Week 2 Schedule/Scores

By Christian Orr October 26, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 2 schedule/results

Monday, October 26

KCAC Women’s Basketball

Manhattan Christian at Southwestern

 

Tuesday, October 27

KCAC Men’s Basketball

Kansas Wesleyan at Avila

Baker at Friends

Hesston at Ottawa

KCAC Women’s Basketball

Baker at Friends

 

Wednesday, October 28

KCAC Women’s Basketball

Columbia at Evangel

KCAC Men’s Basketball

Tabor at Central Methodist

 

Thursday, October 29

KCAC Men’s Basketball

Concordia at Kansas Wesleyan

York at Doane

KCAC Women’s Basketball

Peru State at Bethany

York at Hesston

 

Friday, October 30

KCAC Men’s Basketball

Avila at William Woods

Bethany at Dakota Wesleyan

Concordia at Bethel

Ottawa vs. John Brown – at Wichita

Saint Mary vs. Langston – at Pryor, Okla.

Sterling vs. Manhattan Christian – at McPherson

KCAC Women’s Basketball

Mid-America Nazarene at Avila

Champion Christian at McPherson

Ottawa at Benedictine

Saint Mary at Baker

Tabor at Hastings

KCAC Women’s Wrestling

Friends, Ottawa, Saint Mary, York at Friends Open

MIAA Men’s Basketball

Central Oklahoma vs. Northern Michigan – at Wisconsin Dells

MIAA Women’s Basketball

Central Missouri vs. Northern Michigan – at Wisconsin Dells

Northeastern State vs. Tampa – at Canyon, Texas

 

Saturday, October 31

KCAC Men’s Basketball

Hastings at Bethany

John Brown at Friends

Ottawa vs. Haskell Indian – at Wichita

Saint Mary vs. Texas Wesleyan – at Pryor, Okla.

Sterling vs. Hesston – at McPherson

Tabor at Mount Marty

KCAC Women’s Basketball

Avila at Park

Bethany at Doane

Mount Marty at McPherson

Ottawa at Baker

Saint Mary at Benedictine

Sterling at Haskell

KCAC Men’s Wrestling

Friends, Ottawa, Saint Mary, York at Friends Open

MIAA Men’s Basketball

Central Oklahoma vs. West Texas A&M – at Wisconsin Dells

MIAA Women’s Basketball

Central Missouri vs. Grand Valley State – at Wisconsin Dells

Northeastern State vs. New Mexico Highlands – at Canyon, Texas

 

Sunday, November 1

MIAA Men’s Basketball

Central Oklahoma vs. Harding – at Wisconsin Dells

MIAA Women’s Basketball

Central Missouri vs. Lake Superior State – at Wisconsin Dells

MIAA Men’s Wrestling

Central Oklahoma at Viking Open

Fort Hays State at Ouachita Baptist

Northeastern State at Oklahoma

MIAA Women’s Wrestling

Fort Hays State at Luther Hill Open

Northeastern State at Oklahoma

 