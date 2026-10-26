COLLEGE – Winter Week 2 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 2 schedule/results
Monday, October 26
KCAC Women’s Basketball
Manhattan Christian at Southwestern
Tuesday, October 27
KCAC Men’s Basketball
Kansas Wesleyan at Avila
Baker at Friends
Hesston at Ottawa
KCAC Women’s Basketball
Baker at Friends
Wednesday, October 28
KCAC Women’s Basketball
Columbia at Evangel
KCAC Men’s Basketball
Tabor at Central Methodist
Thursday, October 29
KCAC Men’s Basketball
Concordia at Kansas Wesleyan
York at Doane
KCAC Women’s Basketball
Peru State at Bethany
York at Hesston
Friday, October 30
KCAC Men’s Basketball
Avila at William Woods
Bethany at Dakota Wesleyan
Concordia at Bethel
Ottawa vs. John Brown – at Wichita
Saint Mary vs. Langston – at Pryor, Okla.
Sterling vs. Manhattan Christian – at McPherson
KCAC Women’s Basketball
Mid-America Nazarene at Avila
Champion Christian at McPherson
Ottawa at Benedictine
Saint Mary at Baker
Tabor at Hastings
KCAC Women’s Wrestling
Friends, Ottawa, Saint Mary, York at Friends Open
MIAA Men’s Basketball
Central Oklahoma vs. Northern Michigan – at Wisconsin Dells
MIAA Women’s Basketball
Central Missouri vs. Northern Michigan – at Wisconsin Dells
Northeastern State vs. Tampa – at Canyon, Texas
Saturday, October 31
KCAC Men’s Basketball
Hastings at Bethany
John Brown at Friends
Ottawa vs. Haskell Indian – at Wichita
Saint Mary vs. Texas Wesleyan – at Pryor, Okla.
Sterling vs. Hesston – at McPherson
Tabor at Mount Marty
KCAC Women’s Basketball
Avila at Park
Bethany at Doane
Mount Marty at McPherson
Ottawa at Baker
Saint Mary at Benedictine
Sterling at Haskell
KCAC Men’s Wrestling
Friends, Ottawa, Saint Mary, York at Friends Open
MIAA Men’s Basketball
Central Oklahoma vs. West Texas A&M – at Wisconsin Dells
MIAA Women’s Basketball
Central Missouri vs. Grand Valley State – at Wisconsin Dells
Northeastern State vs. New Mexico Highlands – at Canyon, Texas
Sunday, November 1
MIAA Men’s Basketball
Central Oklahoma vs. Harding – at Wisconsin Dells
MIAA Women’s Basketball
Central Missouri vs. Lake Superior State – at Wisconsin Dells
MIAA Men’s Wrestling
Central Oklahoma at Viking Open
Fort Hays State at Ouachita Baptist
Northeastern State at Oklahoma
MIAA Women’s Wrestling
Fort Hays State at Luther Hill Open
Northeastern State at Oklahoma