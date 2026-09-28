COLLEGE – Fall Week 8 Schedule/Scores

By Christian Orr September 28, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 8 schedule/results

Monday, September 28

KCAC Volleyball

Cottey at Southwestern

KCAC Men’s Soccer

Oklahoma Wesleyan at Sterling

 

Tuesday, September 29

KCAC Volleyball

Evangel at Hannibal-LaGrange

Evangel vs. Columbia – HLGU Tri-Match

Kansas Wesleyan at Fort Hays State

MIAA Volleyball

Northwest Missouri State at Central Missouri

Pittsburg State at Emporia State

Kansas Wesleyan at Fort Hays State

Kansas Newman at NW Oklahoama State

 

Wednesday, September 30

KCAC Volleyball

Bethany at McPherson

Friends at Saint Mary

Ottawa at Avila

Southwestern at Oklahoma Wesleyan

Sterling at Bethel

Tabor at York

KCAC Men’s Soccer

Avila at Ottawa

Bethel at Sterling

McPherson at Bethany

Oklahoma Wesleyan at Southwestern

Saint Mary at Friends

York at Tabor

KCAC Women’s Soccer

Avila at Ottawa

Bethel at Sterling

McPherson at Bethany

Oklahoma Wesleyan at Southwestern

Saint Mary at Friends

York at Tabor

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at Nebraska Kearney

Nebraska Kearney vs. Arkansas Fort Smith

Northeastern State vs. Ouachita Baptist

Northeastern State vs. Ouachita Baptist

 

Thursday, October 1

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays State at Southern Nazarene

Harding at Rogers State

 

Friday, October 2

KCAC Volleyball

Avila at Sterling

Friends at York

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at Fort Hays

Kansas Newman at Central Oklahoma

Missouri Western at Central Missouri

Northeastern State at Nebraska Kearney

Northwest Missouri State at Missouri Southern

Washburn at Pittsburg State

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri at Missouri Western

Emporia State at Pittsburg State

Fort Hays State at Washburn

Kansas Newman vs. Nebraska Kearney

Missouri Southern at NW Missouri State

Nebraska Kearney at Kansas Newman

Rogers State at Northeastern State

 

Saturday, October 3

KCAC Volleyball

Southwestern at Bethel

Evangel at Bethany

Oklahoma Wesleyan at Tabor

Ottawa at McPherson

Saint Mary at Kansas Wesleyan

Friends at York

KCAC Football

Bethany at McPherson

Evangel at Kansas Wesleyan

Avila at Southwestern

Ottawa at Friends

Tabor at Saint Mary

KCAC Men’s Soccer

Kansas Wesleyan at Saint Mary

Bethany at Evangel

Bethel at Southwestern

McPherson at Ottawa

Sterling at Avila

Tabor at Oklahoma Wesleyan

York at Friends

KCAC Women’s Soccer

Kansas Wesleyan at Saint Mary

Bethany at Evangel

Bethel at Southwestern

McPherson at Ottawa

Sterling at Avila

Tabor at Oklahoma Wesleyan

York at Friends

MIAA Volleyball

Northeastern State at Fort Hays State

Missouri Western at Misssouri Southern

Washburn at Emporia State

MIAA Football

Central Oklahoma at Central Missouri

Missouri Southern at Fort Hays State

Missouri Western at Emporia State

Pittsburg State at Nebraska Kearney

MIAA Men’s Soccer

Southern Nazarene at Kansas Newman

Harding at Northeastern State

Rogers State at Ouachita Baptist

MIAA Women’s Soccer

Harding at Northeastern State

 

Sunday, October 4

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri at NW Missouri State

Emporia State at Central Oklahoma

Kansas Newman at Fort Hays State

Missouri Southern at Missouri Western

Rogers State at Pittsburg State

Nebraska Kearney at Washburn