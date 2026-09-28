COLLEGE – Fall Week 8 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 8 schedule/results
Monday, September 28
KCAC Volleyball
Cottey at Southwestern
KCAC Men’s Soccer
Oklahoma Wesleyan at Sterling
Tuesday, September 29
KCAC Volleyball
Evangel at Hannibal-LaGrange
Evangel vs. Columbia – HLGU Tri-Match
Kansas Wesleyan at Fort Hays State
MIAA Volleyball
Northwest Missouri State at Central Missouri
Pittsburg State at Emporia State
Kansas Wesleyan at Fort Hays State
Kansas Newman at NW Oklahoama State
Wednesday, September 30
KCAC Volleyball
Bethany at McPherson
Friends at Saint Mary
Ottawa at Avila
Southwestern at Oklahoma Wesleyan
Sterling at Bethel
Tabor at York
KCAC Men’s Soccer
Avila at Ottawa
Bethel at Sterling
McPherson at Bethany
Oklahoma Wesleyan at Southwestern
Saint Mary at Friends
York at Tabor
KCAC Women’s Soccer
Avila at Ottawa
Bethel at Sterling
McPherson at Bethany
Oklahoma Wesleyan at Southwestern
Saint Mary at Friends
York at Tabor
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith at Nebraska Kearney
Nebraska Kearney vs. Arkansas Fort Smith
Northeastern State vs. Ouachita Baptist
Northeastern State vs. Ouachita Baptist
Thursday, October 1
MIAA Men’s Soccer
Fort Hays State at Southern Nazarene
Harding at Rogers State
Friday, October 2
KCAC Volleyball
Avila at Sterling
Friends at York
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith at Fort Hays
Kansas Newman at Central Oklahoma
Missouri Western at Central Missouri
Northeastern State at Nebraska Kearney
Northwest Missouri State at Missouri Southern
Washburn at Pittsburg State
MIAA Women’s Soccer
Central Missouri at Missouri Western
Emporia State at Pittsburg State
Fort Hays State at Washburn
Kansas Newman vs. Nebraska Kearney
Missouri Southern at NW Missouri State
Nebraska Kearney at Kansas Newman
Rogers State at Northeastern State
Saturday, October 3
KCAC Volleyball
Southwestern at Bethel
Evangel at Bethany
Oklahoma Wesleyan at Tabor
Ottawa at McPherson
Saint Mary at Kansas Wesleyan
Friends at York
KCAC Football
Bethany at McPherson
Evangel at Kansas Wesleyan
Avila at Southwestern
Ottawa at Friends
Tabor at Saint Mary
KCAC Men’s Soccer
Kansas Wesleyan at Saint Mary
Bethany at Evangel
Bethel at Southwestern
McPherson at Ottawa
Sterling at Avila
Tabor at Oklahoma Wesleyan
York at Friends
KCAC Women’s Soccer
Kansas Wesleyan at Saint Mary
Bethany at Evangel
Bethel at Southwestern
McPherson at Ottawa
Sterling at Avila
Tabor at Oklahoma Wesleyan
York at Friends
MIAA Volleyball
Northeastern State at Fort Hays State
Missouri Western at Misssouri Southern
Washburn at Emporia State
MIAA Football
Central Oklahoma at Central Missouri
Missouri Southern at Fort Hays State
Missouri Western at Emporia State
Pittsburg State at Nebraska Kearney
MIAA Men’s Soccer
Southern Nazarene at Kansas Newman
Harding at Northeastern State
Rogers State at Ouachita Baptist
MIAA Women’s Soccer
Harding at Northeastern State
Sunday, October 4
MIAA Women’s Soccer
Central Missouri at NW Missouri State
Emporia State at Central Oklahoma
Kansas Newman at Fort Hays State
Missouri Southern at Missouri Western
Rogers State at Pittsburg State
Nebraska Kearney at Washburn