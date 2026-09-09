Troopers Busy Over Labor Day Weekend

Kansas State Troopers were busy over Labor Day weekend.
According to the Kansas Highway Patrol, KHP personnel assisted 548 motorists over the holiday reporting period
The Kansas Highway Patrol worked five non-DUI related fatal crashes which resulted in five non-DUI related fatalities.
The reporting period for the holiday ran from 6 p.m. on Friday, September 4, to 11:59 p.m. on Monday, September 7.
Information in the table is compared to data from 2024 and 2025.
|Enforcement Data
|2024
|2025
|2026
|DUI Arrests
|12
|22
|23
|Speed Citations
|598
|579
|683
|Speed Warnings
|567
|558
|686
|Safety Belt Citations
|62
|70
|96
|Safety Belt Warnings
|7
|11
|12
|Safety Belt Teen Citations
|2
|4
|11
|Safety Belt Teen Warnings
|0
|2
|1
|Child Restraint Citations
|9
|10
|15
|Motorist Assist
|575
|643
|548
|Crash Data
|2024
|2025
|2026
|Fatal DUI Related Crashes
|0
|1
|0
|DUI Related Fatalities
|0
|2
|0
|Non-DUI Related Crashes
|1
|0
|0
|Non-DUI Related Fatalities
|1
|0
|0