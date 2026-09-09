Troopers Busy Over Labor Day Weekend

By Todd Pittenger September 9, 2026

Kansas State Troopers were busy over Labor Day weekend.

According to the Kansas Highway Patrol, KHP personnel assisted 548 motorists over the holiday reporting period

The Kansas Highway Patrol worked five non-DUI related fatal crashes which resulted in five non-DUI related fatalities.

The reporting period for the holiday ran from 6 p.m. on Friday, September 4, to 11:59 p.m. on Monday, September 7.

Information in the table is compared to data from 2024 and 2025.

Enforcement Data 2024 2025 2026
DUI Arrests 12 22 23
Speed Citations 598 579 683
Speed Warnings 567 558 686
Safety Belt Citations 62 70 96
Safety Belt Warnings 7 11 12
Safety Belt Teen Citations 2 4 11
Safety Belt Teen Warnings 0 2 1
Child Restraint Citations 9 10 15
Motorist Assist 575 643 548
Crash Data 2024 2025 2026
Fatal DUI Related Crashes 0 1 0
DUI Related Fatalities 0 2 0
Non-DUI Related Crashes 1 0 0
Non-DUI Related Fatalities 1 0 0