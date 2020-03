Thirteen South, Central Basketball Players Receive AVCTL-I Honors

Girls Basketball Honors

Most Valuable Player – Sydney Nilles, SR, Derby

Coach of the Year – Jodie Karsak, Derby

First Team

Sydney Nilles, SR, Derby

Sydney Holmes, JR, Maize

Aubrie Kierscht, SO, Salina Central

Addy Brown, FR, Derby

Gabbie Posch, SR, Hutchinson

Maryn Archer, FR, Derby

Second Team

Baylee Miller, JR, Maize

Mekenzie Hefley, SR, Hutchinson

Kadyn Cobb, SR, Salina Central

Cassie Owugbufor, SR, Maize

Acacia Weis, FR, Salina South

Hampton Williams, SO, Salina Central

Sydney Peterson, SO, Salina South

Honorable Mention

Campus: Tya Tindall, SO; Analysia Morales, SO

Derby: Jaidyn Schomp, JR; Heather Mills, SR; Derryana Cobbins, JR; Katelyn Kennedy, JR

Hutchinson: Tina Robertson, SR

Maize: Kyla Frenchers, SO; Emily Laham, SR

Newton: Alexis Epp, SO

Salina Central: Chaliscia Samilton, SO

Salina South: Kylie Arnold, SO

Boys Basketball Honors

Most Valuable Player – Sterling Chapman, JR, Campus

Coach of the Year – Chris Davis, Campus

First Team

Sterling Chapman, JR, Campus

Nick Bonner, SR, Derby

Jacob Hanna, JR, Maize

Josh Jordan, JR, Salina South

Tre Washington, SR, Derby

Shawn Warrior, SR, Campus

Second Team

Keither Florence, JR, Campus

Devon Junghans, JR, Salina South

Thomas King, SR, Campus

Weston Kraus, SR, Hutchinson

Alex Krogmeier, SR, Newton

Reed McHenry, JR, Salina Central

Honorable Mention

Campus: Steele Chapman, SO; Tai Johnson, SR

Derby: Jacob Karsak, SR; Isaac Ray, JR

Hutchinson: Treyton Peterson, JR

Maize: Winston Bing, JR; Kyle Grill, SO

Newton: Jaxon Brackeen, JR; Jaheem Ray, SR

Salina Central: Jevon Burnett, SR; Logan Losey, SO

Salina South: AJ Johnson, JR