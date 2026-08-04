Saline County Primary Election Results

Polls are now closed. As Saline County results come in we will update the numbers.
United State Senate:
Republican
- Pond Naramore (R)
- Roger Marshall (R)
Democrat
- Damon Anderson (D)
- Christy Davis (D)
- Adam Hamilton (D)
- Jason Hart (D)
- Kevin Latz (D)
- Erik Murray (D)
- Sandy Spidel Neumann (D)
- Anne Parelkar (D)
- Patrick Schmidt (D)
- Michael Soetaert (D)
- Noah Taylor (D)
United States House of Representatives District 1
- Craig Musser (R)
- Tracey Mann (R)
Kansas Governor
Republican
- Scott Schwab / Ken Rahjes (R)
- Ty Masterson / Jeffrey Klemp (R)
- Charlotte O’Hara / Michelle Dombrosky (R)
- Nick Reinecker / Katy Reinecker (R)
- Stacy L Rogers / Michael W Smith (R)
- Philip Sarnecki / Joy Eakins (R)
- Vicki Schmidt / Joe Newland (R)
Democrat
- Ethan Corson / Renee Duxler (D)
- Cindy Holscher / KC Ohaebosim (D)
- Curt Skoog / Jennifer Bacani McKenney (D)
Kansas House 69th
- Miranda Bachman (D)
- Meagan Rico (D)
Kansas House 71st District
- Steven K Howe (R)
- Jay Vanier (R)
Kansas House 107th District
- Dawn Wolf (R)
- Jordan Budreau (R)
County Commission District 1
- James Ravenkamp (R)
- Tom Arpke (R)
- Sharon Callabresi (R)
County Commission District 5
- Joe A Hay Jr (R)
- Wayne E Norman (R)
Kansas Supreme Court Constitutional Question
- No
- Yes