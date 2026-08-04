Saline County Primary Election Results

By Todd Pittenger August 4, 2026

Polls are now closed. As Saline County results come in we will update the numbers.

 

United State Senate:

Republican

  • Pond Naramore (R)
  • Roger Marshall (R)

Democrat

  • Damon Anderson (D)
  • Christy Davis (D)
  • Adam Hamilton (D)
  • Jason Hart (D)
  • Kevin Latz (D)
  • Erik Murray (D)
  • Sandy Spidel Neumann (D)
  • Anne Parelkar (D)
  • Patrick Schmidt (D)
  • Michael Soetaert (D)
  • Noah Taylor (D)

United States House of Representatives District 1

  • Craig Musser (R)
  • Tracey Mann (R)

Kansas Governor

Republican

  • Scott Schwab / Ken Rahjes (R)
  • Ty Masterson / Jeffrey Klemp (R)
  • Charlotte O’Hara / Michelle Dombrosky (R)
  • Nick Reinecker / Katy Reinecker (R)
  • Stacy L Rogers / Michael W Smith (R)
  • Philip Sarnecki / Joy Eakins (R)
  • Vicki Schmidt / Joe Newland (R)

Democrat 

  • Ethan Corson / Renee Duxler (D)
  • Cindy Holscher / KC Ohaebosim (D)
  • Curt Skoog / Jennifer Bacani McKenney (D)

Kansas House 69th

  • Miranda Bachman (D)
  • Meagan Rico (D)

Kansas House 71st District

  • Steven K Howe (R)
  • Jay Vanier (R)

Kansas House 107th District

  • Dawn Wolf (R)
  • Jordan Budreau (R)

County Commission District 1

  • James Ravenkamp (R)
  • Tom Arpke (R)
  • Sharon Callabresi (R)

County Commission District 5

  • Joe A Hay Jr (R)
  • Wayne E Norman (R)

Kansas Supreme Court Constitutional Question 

  • No
  • Yes