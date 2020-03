Salina Bowls Over Competition at State

Pat Strathman March 6, 2020

Class 5-1A Boys Team standings

Salina Central 3661 (first state title in program history)

Salina South 3601

Kapaun 3492

Shawnee Heights 3490, Eisenhower 3488, Seaman 3437, Bishop Carroll 3432, KC Piper 3395, DeSoto 3382, Leavenworth 3323, Maize 3269, Lansing 3224 Individual results

1. Blake Albers, Bishop Carroll, 766

2. Brandon Bonta, Wichita Northwest, 763

3. Peyton Montgomery, Eisenhower, 751

4. Alex Elskamp, Shawnee Heights, 739

5. Andrew Froetschner, Salina South, 737

6. Preston Miller, Salina Central, 726

7. Chase Young, Salina Central, 721

8. Samuel Calderon, Kapaun, 696

9. Sturgis Streeter, Seaman, 685

10. Brendyn Bard, KC Piper, 684

11. Bryce Moore, Great Bend, 684

12. Keegan Gebhardt, Salina Central, 681

13. Aiden Cain, Eisenhower, 676

14. Ethan Burns, Seaman, 674

15. Griffin Peterson, Salina South, 670

16. Peyton Olson, Shawnee Heights, 669

17. Trent Sheridan, Buhler, 668

18. Elijah Twist, Maize, 665

19. Blake Yarberry, Bishop Carroll, 661

20. William Ayers, Leavenworth, 661 Other Salina South

Kadin Berry, T28th, 641

Dalton Stelter, 34th, 631

Jordan Anderson, 39th, 626

Jesse Stetler, 76th, 547 Other Salina Central

Logan Lawson, 45th, 606

Bradley Gawith, 50th, 591

Christopher O’Conner, 96th, 422 Class 5-1A Girls Team standings

Salina South 3212

Eisenhower 3165

Seaman 3101

Bishop Carroll 3004, Buhler 2957, Great Bend 2880, Augusta 2777, Lansing 2593, Shawnee Heights 2523, Bishop Miege 2500, Topeka West 2499, St. James Academy 2478 Individual results

1. Jadyn Barr, Andover Central, 703

2. Aviana Ordonez, Salina South, 656

3. Kensley Morris, Eisenhower 654

4. Kaylee Back, Bishop Carroll, 651

5. Makenzie Millard, Seaman, 644

6. Mckenzie Billings, Salina South, 634

7. Darby Guinn, Eisenhower, 617

8. Paige Wagner, Great Bend, 615

9. Elizabeth Beck, Eisenhower, 613

10. Nina Frees, Salina South, 600

11. Katie Price, Seaman, 598

12. Marti Merz, Augusta, 592

13. Kassidy Miller, Augusta, 571

14. Hong Nguyen, Bishop Carroll, 568

15. Jada Surritte, Lansing, 560

16. Olivia Brosch, Andover, 557

17. Alexis Fox, Great Bend, 556

18. Kaitlyn Evans, Seaman, 553

19. Mary Chambers, Buhler 553

20. Kaylie Nelson, Wichita Northwest, 550 Other Salina South

Rebecca Guerra, 33rd, 517

Stella Gestl, 36th, 513

Yessica Salinas, 39th, 509

