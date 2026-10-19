COLLEGE – Winter Week 1 Schedule/Scores

By Christian Orr October 19, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 1 schedule/results

Thursday, October 22

KCAC Men’s Wrestling

Central Methodist at Avila

 

Friday, October 23

KCAC Men’s Basketball

Bethany at Bellevue

Calvary at Southwestern

Saint Mary at Central Methodist

KCAC Women’s Basketball

Friends at Hastings

Doane at McPherson

 

Saturday, October 24

KCAC Men’s Basketball

Kansas Wesleyan at Iowa Northwestern

Bethany vs. Dickinson State – at Bellevue

Saint Mary vs. William Woods – at Central Methodist

Avila at Health, Science, & Pharmacy of Oklahoma

KCAC Women’s Basketball

Texas A&M Texarkana at Bethel

Graceland at Ottawa

Oklahoma Science & Arts at Tabor