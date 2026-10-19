COLLEGE – Winter Week 1 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 1 schedule/results
Thursday, October 22
KCAC Men’s Wrestling
Central Methodist at Avila
Friday, October 23
KCAC Men’s Basketball
Bethany at Bellevue
Calvary at Southwestern
Saint Mary at Central Methodist
KCAC Women’s Basketball
Friends at Hastings
Doane at McPherson
Saturday, October 24
KCAC Men’s Basketball
Kansas Wesleyan at Iowa Northwestern
Bethany vs. Dickinson State – at Bellevue
Saint Mary vs. William Woods – at Central Methodist
Avila at Health, Science, & Pharmacy of Oklahoma
KCAC Women’s Basketball
Texas A&M Texarkana at Bethel
Graceland at Ottawa
Oklahoma Science & Arts at Tabor