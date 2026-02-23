COLLEGE – MIAA Spring Week 6 Recap

The first weekend of intra-MIAA baseball series is complete while the Mid-America Intercollegiate Athletic Association softball teams are still finishing up their pre-season tournament action.
Regardless, the MIAA 2026 spring season is underway, and teams are leaving early marks as to who to contend with as the season plays out.
Here is a look at how each MIAA school did this past week in their 2026 spring campaigns:
ARKANSAS FORT SMITH
The Lion baseball team lost 14-4 against Emporia State on Friday. The Lions lost 12-1 against Emporia State on Saturday. The Lions lost 16-10 against Emporia State on Sunday.
CENTRAL MISSOURI
The Jennies softball team defeated Minnesota State 12-3 on Friday. The Jennies went 2-0 on Saturday, as they defeated Montana State Billings 7-0 and Minnesota State Crookston 9-4. … The Mule baseball team defeated Northeastern State 10-4 on Friday. The Mules defeated Northeastern State 6-3 on Saturday. The Mules defeated Northeastern State 17-4 on Sunday.
CENTRAL OKLAHOMA
The Lady Bronco softball team lost 4-2 against Minnesota State on Saturday. The Lady Broncos defeated Rockhurst 12-0 on Sunday. … The Bronco baseball team lost 12-10 against Oklahoma Baptist on Tuesday. The Broncos lost 5-4 against Drury on Friday. The Broncos lost 4-0 against Drury on Saturday. The Broncos lost 12-7 against Drury on Sunday.
EMPORIA STATE
The Lady Hornet softball team defeated Minnesota State-Mankato 4-1 on Friday. The Lady Hornets went 1-1 on Saturday as they lost 2-1 against Wayne State and defeated Minnesota State Crookston 5-3. The Lady Hornets went 2-0 on Sunday, defeating Drury 11-0 and Rockhurst 2-1. … The Hornet baseball team defeated Arkansas Fort Smith 14-4 on Friday. The Hornets defeated Arkansas Fort Smith 12-1 on Saturday. The Hornets defeated Arkansas Fort Smith 16-10 on Sunday.
FORT HAYS STATE
The Lady Tiger softball team split two games on Friday, losing 9-5 against Minnesota State-Crookston and Montana State-Billings 10-2. The Lady Tigers lost 3-1 against Drury on Saturday. The Lady Tigers defeated Minnesota State 7-4 on Sunday. … The Tiger baseball team lost 9-1 against Northwest Missouri State on Friday.
KANSAS NEWMAN
The Lady Jet softball team went 1-1 on Friday, defeating Wayne State 12-2 and losing 9-2 against Minnesota Crookston. … The Jet baseball team lost 14-3 against Northwestern Oklahoma State on Tuesday. The Jets lost 6-4 against Washburn on Friday. The Jets lost 16-6 against Washburn on Saturday. The Jets defeated Washburn 10-9 on Sunday.
MISSOURI SOUTHERN
The Lady Lion softball team swept Missouri St. Louis 10-2 and 11-3 on Friday. The Lady Lions were swept 8-4 and 6-3 by McKendree on Saturday. … The Lion baseball team lost 9-8 against Minnesota State-Mankato on Monday. The Lions lost 9-1 against Rogers State on Friday. The Lions defeated Rogers State 9-3 on Saturday. The Lions lost 9-7 against Rogers State on Sunday.
MISSOURI WESTERN
The Lady Griffon softball team will return to action on Friday and Saturday in a tournament in Kansas City. … The Griffon baseball team lost 8-2 against Pittsburg State on Friday. The Griffons lost 7-2 against Pittsburg State on Saturday. The Griffons lost 4-3 against Pittsburg State on Sunday.
NEBRASKA KEARNEY
The Lady Loper softball team swept a doubleheader 1-0 and 4-0 against Sioux Falls on Sunday.
NORTHEASTERN
The Lady Riverhawk softball split a doubleheader with Southwest Baptist on Saturday, losing the opener 8-5 and winning the 2nd game 8-4. … The Riverhawk baseball team lost 10-4 against Central Missouri on Friday. The Riverhawks lost 6-3 against Central Missouri on Saturday. The Riverhawks lost 17-4 against Central Missouri on Sunday.
NORTHWEST MISSOURI STATE
The Lady Bearcat softball team defeated Rockhurst 6-1 on Friday. The Lady Bearcats defeated Montana State-Billings 10-2 on Saturday. The Lady Bearcats went 2-0 on Sunday, defeating Drury 9-1 and Minnesota State 11-2. … The Bearcat baseball team defeated Colorado State-Pueblo 6-5 on Monday. The Bearcats defeated Fort Hays State 9-1 on Friday.
PITTSBURG STATE
The Lady Gorilla softball team swept Missouri St. Louis 23-0 and 4-3 on Saturday. The Lady Gorillas swept McKendree 10-2 and 6-2 on Sunday. … The Gorilla baseball team defeated Missouri Western 8-2 on Friday. The Gorillas defeated Missouri Western 7-2 on Saturday. The Gorillas defeated Missouri Western 4-3 on Sunday.
ROGERS STATE
The Lady Hillcat softball team split a doubleheader with Oklahoma Christian on Tuesday, winning the opener 6-1 and losing the 2nd game 4-3. … The Hillcat baseball team defeated East Central 9-7 on Tuesday. The Hillcats defeated Missouri Southern 9-1 on Friday. The Hillcats lost 9-3 against Missouri Southern on Saturday. The Hillcats defeated Missouri Southern 9-7 on Sunday.
WASHBURN
The Lady Ichabod softball team went 1-1 on Friday, defeating Montana State-Billings 15-0 and losing 5-0 against Wayne Stae. The Lady Ichabod went 2-0 on Saturday, defeating Minnesota State-Mankato 15-2 and Drury 12-4. The Lady Ichabod defeated Minnesota State-Crookston 5-1 on Sunday. … The Ichabod baseball team defeated Kansas Newman 6-4 on Friday. The Ichabod defeated Kansas Newman 16-6 on Saturday. The Ichabod lost 10-9 against Kansas Newman on Sunday.