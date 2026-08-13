COLLEGE – KCAC/MIAA Fall Week 1 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 1 schedule/results
Thursday, August 14
KCAC Volleyball
Oklahoma Wesleyan vs. Oregon Tech – Paradise Classic
Oklahoma Wesleyan vs. Providence Mont. – Paradise Classic
Friday, August 15
KCAC Volleyball
Avila vs. Briar Cliff at Sioux City
Avila vs. Peru State at Sioux City
Oklahoma Wesleyan vs. Dakota State – Paradise Classic
Oklahoma Wesleyan vs. Indiana Tech – Paradise Classic
Saturday, August 16
KCAC Volleyball
Bethel vs. Fort Hays State
KCAC Women’s Soccer
Bethel at Hutchinson Community College