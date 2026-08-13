COLLEGE – KCAC/MIAA Fall Week 1 Schedule/Scores

By Christian Orr August 13, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 1 schedule/results

Thursday, August 14

KCAC Volleyball

Oklahoma Wesleyan vs. Oregon Tech – Paradise Classic

Oklahoma Wesleyan vs. Providence Mont.  – Paradise Classic

 

Friday, August 15

KCAC Volleyball

Avila vs. Briar Cliff at Sioux City

Avila vs. Peru State at Sioux City

Oklahoma Wesleyan vs. Dakota State – Paradise Classic

Oklahoma Wesleyan vs. Indiana Tech – Paradise Classic

 

Saturday, August 16

KCAC Volleyball

Bethel vs. Fort Hays State

KCAC Women’s Soccer

Bethel at Hutchinson Community College