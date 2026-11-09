COLLEGE – Fall Week 14 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 14 schedule/results
Tuesday, November 10
KCAC Volleyball
KCAC Tournament Quarterfinals
Thursday, November 12
MIAA Volleyball
MIAA tournament quarterfinals
Friday, November 13
KCAC Volleyball
KCAC Tournament Semifinals
MIAA Volleyball
MIAA Tournament Semifinals
Saturday, November 14
KCAC Football
Kansas Wesleyan at Southwestern
Evangel at Bethany
Saint Mary at Friends
McPherson at Sterling
Avila at Tabor
Ottawa at Bethel
KCAC Volleyball
KCAC Tournament Finals
MIAA Volleyball
MIAA Tournament finals
MIAA Football
Nebraska Kearney at Central Missouri
Missouri Western at Central Oklahoma
Emporia at Fort Hays State
Missouri Southern at Washburn
Northwest Missouri State vs. Pittsburg State (at Kansas City)