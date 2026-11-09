COLLEGE – Fall Week 14 Schedule/Scores

By Christian Orr November 9, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 14 schedule/results

Tuesday, November 10

KCAC Volleyball

KCAC Tournament Quarterfinals

 

Thursday, November 12

MIAA Volleyball

MIAA tournament quarterfinals

 

Friday, November 13

KCAC Volleyball

KCAC Tournament Semifinals

MIAA Volleyball

MIAA Tournament Semifinals

 

Saturday, November 14

KCAC Football

Kansas Wesleyan at Southwestern

Evangel at Bethany

Saint Mary at Friends

McPherson at Sterling

Avila at Tabor

Ottawa at Bethel

KCAC Volleyball

KCAC Tournament Finals

MIAA Volleyball

MIAA Tournament finals

MIAA Football

Nebraska Kearney at Central Missouri

Missouri Western at Central Oklahoma

Emporia at Fort Hays State

Missouri Southern at Washburn

Northwest Missouri State vs. Pittsburg State (at Kansas City)

 