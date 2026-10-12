COLLEGE – Fall Week 10 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 10 schedule/results
Monday, October 12
KCAC Volleyball
Haskell at Kansas Wesleyan
MIAA Volleyball
Central Missouri at Nebraska Kearney
Tuesday, October 13
KCAC Volleyball
College of the Ozarks at Evangel
York at Nebraska Kearney
MIAA Volleyball
York at Nebraska Kearney
Pittsburg State at Northwestern Oklahoma
Wednesday, October 14
KCAC Volleyball
Bethany at York
Friends at Avila
Sterling at Kansas Wesleyan
McPherson at Bethel
Saint Mary at Oklahoma Wesleyan
Haskell at Southwester
Manhattan Christian at Tabor
KCAC Men’s Soccer
Avila at Friends
York at Bethany
Bethel at McPherson
Evangel at Southwestern
Kansas Wesleyan at Sterling
Oklahoma Wesleyan at Saint Mary
KCAC Women’s Soccer
Avila at Friends
York at Bethany
Bethel at McPherson
Evangel at Southwestern
Kansas Wesleyan at Sterling
Oklahoma Wesleyan at Saint Mary
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith at Missouri Southern – MIAA Tournament
Thursday, October 15
KCAC Volleyball
Bethel at Hesston
MIAA Volleyball
Arkansas Fort Smith vs. Central Oklahoma – MIAA tournament
Kansas Newman vs. Northeastern State
Washburn at Missouri Western – MIAA tournament
MIAA Men’s Soccer
Fort Hays State at Northeastern State
Kansas Newman at Rogers State
MIAA Women’s Soccer
Northwest Missouri State at Pittsburg State
Friday, October 16
MIAA Volleyball
Central Missouri vs. Nebraska Kearney – at NW Missouri State
Central Oklahoma vs. Missouri Southern – MIAA tournament
Emporia State vs. NW Missouri State – MIAA tournament
Fort Hays State vs Washburn – MIAA tournament
Kansas Newman vs. Pittsburg State – MIAA tournament
MIAA Women’s Soccer
Central Missouri at Rogers State
Central Oklahoma at Washburn
Missouri Southern at Emporia State
Northeastern State at Kansas Newman
Missouri Western at Nebraska Kearney
Saturday, October 17
KCAC Volleyball
Avila at Tabor
Ottawa at Bethany
Friends at Bethel
Evangel at Sterling
Saint Mary at York
Oklahoma Wesleyan at Kansas Wesleyan
Southwestern at McPherson
KCAC Football
Saint Mary at Kansas Wesleyan
Tabor at Bethel
Evangel at Ottawa
Friends at McPherson
Sterling at Southwestern
Bethany at Avila
KCAC Men’s Soccer
Bethany at Ottawa
Bethel at Friends
Kansas Wesleyan at Oklahoma Wesleyan
McPherson at Southwestern
Sterling at Evangel
Tabor at Avila
York at Saint Mary
KCAC Women’s Soccer
Bethany at Ottawa
Bethel at Friends
Sterling at Evangel
McPherson at Southwestern
Kansas Wesleyan at Oklahoma Wesleyan
Tabor at Avila
York at Saint Mary
MIAA Volleyball
Central Missouri at NW Missouri State
Emporia State vs. Nebraska Kearney – MIAA tourn ament
Fort Hays State vs. Missouri Western – MIAA tournament
Pittsburg State at Kansas Newman – MIAA tournament
MIAA Football
Washburn at Central Missouri
Central Oklahoma at Emporia State
Northwest Missouri State at Fort Hays State
Missouri Southern at Nebraska Kearney
Missouri Western at Pittsburg State
MIAA Men’s Soccer
Fort Hays State at Kansas Newman
Northeastern State at Southern Nazarene
MIAA Women’s Soccer
Northeastern State at Southern Nazarene
Sunday, October 18
MIAA Women’s Soccer
Central Oklahoma at Kansas Newman
Emporia State at Central Missouri
Missouri Western at Pittsburg State
Northwest Missouri State at Fort Hays State
Missouri Southern at Rogers State
Northeastern State at Washburn