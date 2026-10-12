COLLEGE – Fall Week 10 Schedule/Scores

By Christian Orr October 12, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Fall Week 10 schedule/results

Monday, October 12

KCAC Volleyball

Haskell at Kansas Wesleyan

MIAA Volleyball

Central Missouri at Nebraska Kearney

 

Tuesday, October 13

KCAC Volleyball

College of the Ozarks at Evangel

York at Nebraska Kearney

MIAA Volleyball

York at Nebraska Kearney

Pittsburg State at Northwestern Oklahoma

 

Wednesday, October 14

KCAC Volleyball

Bethany at York

Friends at Avila

Sterling at Kansas Wesleyan

McPherson at Bethel

Saint Mary at Oklahoma Wesleyan

Haskell at Southwester

Manhattan Christian at Tabor

KCAC Men’s Soccer

Avila at Friends

York at Bethany

Bethel at McPherson

Evangel at Southwestern

Kansas Wesleyan at Sterling

Oklahoma Wesleyan at Saint Mary

KCAC Women’s Soccer

Avila at Friends

York at Bethany

Bethel at McPherson

Evangel at Southwestern

Kansas Wesleyan at Sterling

Oklahoma Wesleyan at Saint Mary

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith at Missouri Southern – MIAA Tournament

 

Thursday, October 15

KCAC Volleyball

Bethel at Hesston

MIAA Volleyball

Arkansas Fort Smith vs. Central Oklahoma – MIAA tournament

Kansas Newman vs. Northeastern State

Washburn at Missouri Western – MIAA tournament

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays State at Northeastern State

Kansas Newman at Rogers State

MIAA Women’s Soccer

Northwest Missouri State at Pittsburg State

 

Friday, October 16

MIAA Volleyball

Central Missouri vs. Nebraska Kearney – at NW Missouri State

Central Oklahoma vs. Missouri Southern – MIAA tournament

Emporia State vs. NW Missouri State – MIAA tournament

Fort Hays State vs Washburn – MIAA tournament

Kansas Newman vs. Pittsburg State – MIAA tournament

MIAA Women’s Soccer

Central Missouri at Rogers State

Central Oklahoma at Washburn

Missouri Southern at Emporia State

Northeastern State at Kansas Newman

Missouri Western at Nebraska Kearney

 

Saturday, October 17

KCAC Volleyball

Avila at Tabor

Ottawa at Bethany

Friends at Bethel

Evangel at Sterling

Saint Mary at York

Oklahoma Wesleyan at Kansas Wesleyan

Southwestern at McPherson

KCAC Football

Saint Mary at Kansas Wesleyan

Tabor at Bethel

Evangel at Ottawa

Friends at McPherson

Sterling at Southwestern

Bethany at Avila

KCAC Men’s Soccer

Bethany at Ottawa

Bethel at Friends

Kansas Wesleyan at Oklahoma Wesleyan

McPherson at Southwestern

Sterling at Evangel

Tabor at Avila

York at Saint Mary

KCAC Women’s Soccer

Bethany at Ottawa

Bethel at Friends

Sterling at Evangel

McPherson at Southwestern

Kansas Wesleyan at Oklahoma Wesleyan

Tabor at Avila

York at Saint Mary

MIAA Volleyball

Central Missouri at NW Missouri State

Emporia State vs. Nebraska Kearney – MIAA tourn ament

Fort Hays State vs. Missouri Western – MIAA tournament

Pittsburg State at Kansas Newman – MIAA tournament

MIAA Football

Washburn at Central Missouri

Central Oklahoma at Emporia State

Northwest Missouri State at Fort Hays State

Missouri Southern at Nebraska Kearney

Missouri Western at Pittsburg State

MIAA Men’s Soccer

Fort Hays State at Kansas Newman

Northeastern State at Southern Nazarene

MIAA Women’s Soccer

Northeastern State at Southern Nazarene

 

Sunday, October 18

MIAA Women’s Soccer

Central Oklahoma at Kansas Newman

Emporia State at Central Missouri

Missouri Western at Pittsburg State

Northwest Missouri State at Fort Hays State

Missouri Southern at Rogers State

Northeastern State at Washburn