Twelve Central, South Players Make All-AVCTL Basketball Teams

Pat Strathman March 11, 2019

Girls MVP – Kennedy Brown, SR, Derby

Coach of the Year – Jodie Karsak, Derby First Team

Kennedy Brown, SR, Derby

Tor’e Alford, SR, Derby

DesiRay Kernal, SR Newton

Alexis Cauthon, SR, Maize

Halie Jones, SR, Maize

Selah Merkle, SR, Salina Central Second Team

Aubrie Kierscht, FR, Salina Central

Sydney Nilles, JR, Derby

Sydney Holmes, SO, Maize

Camdyn Schreiber, SR, Salina South

Aliyah Myers, SR, Derby

Tya Tindall, FR, Campus Honorable Mention

Camryn Huggans, JR, Campus

Hannah Schutte, SR, Campus

Katelyn Kennedy, SO, Derby

Jaidyn Schomp, SO, Derby

Jayla Bynum, SR, Hutchinson

Gabbie Posch, JR, Hutchinson

Emily Laham, JR, Maize

Cassie Owugbufor, JR, Maize

Marah Zenner, SO, Newton

Kadyn Cobb, JR, Salina Central

Kylie Arnold, FR, Salina South Boys MVP – Caleb Grill, SR, Maize

Coach of the Year – Chris Grill, Maize First Team

Ty Berry, JR, Newton

Brandle Easter Jr., SR, Maize

Caleb Grill, SR, Maize

Clayton Hood, SR, Derby

Tyler Kahmann, SR, Campus

Harper Williams, SR, Salina Central Second Team

Steele Chapman, JR, Campus

Sterling Chapman, SO, Campus

Mark Grammer, SR, Salina Central

Thomas King, JR, Campus

Devon Koehn, SR, Maize

Damarius Peterson, SR, Newton

Tate Webster, SR, Hutchinson Honorable Mention

Elex Banks, SR, Salina South

Jacob Cole, SR, Hutchinson

David Grammer, SR, Salina Central

Cade Howard, SR, Campus

AJ Johnson, SO, Salina South

Devon Junghans, SO, Salina South

Alex Krogeimer, JR, Newton

Brogen Richardson, SR, Salina Central

Chase Schreiner, SR, Maize

Amari Thomas, FR, Derby

Shawn Warrior, JR, Campus

