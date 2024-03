Spring Sports Scores (3/18)

SALINA SOUTH BASEBALL SWEEPS JUNCTION CITY

GAME 1: SALINA SOUTH 7, JUNCTION CITY 2

Pitching –

Kaden Budke (W) – 3.0 IP, 4 SO, 4 H, 3 ER

Brady Howard – 4.0 IP, 4 SO, 1 H, 0 ER

Hitting –

Brady Howard – 2 H (2B, 3B), 3 RBI, 2 R

Kaden Budke – 2 H, 1 RBI, 1

GAME 2: JUNCTION CITY 18, JUNCTION CITY 3

Salina South scored 10 runs in the first inning to grab an early advantage on the way to a run-rule victory.

Pitching –

Jace Humphrey (W) – 4.0 IP, 5 SO, 6 H, 3 ER

Hitting –

Kaden Budke – 3 H (2B), 3 RBI, 2 R

Brady Howard – 4 H (2B), 2 RBI, 2 R

Jace Humphrey – 2 H

Dawson Dooley – 2 H

SACRED HEART SOFTBALL SWEEPS ELLINWOOD

GAME 1: SACRED HEART 12, ELLINWOOD 2

Pitching –

Alyssa Patterson (W) – 6.0 IP, 9 SO, 2 H, 2 ER

Hitting –

Katie Weiss – 2 H, 2 RBI, 3 R

Maegan Torrey – 3 H, 1 RBI, 1 R

Alyssa Patterson – 2 H, 2 RBI

GAME 2: SACRED HEART 22, ELLINWOOD 19

Pitching –

Alyssa Patterson – 7.0 IP, 10 SO, 15 ER, 14 H

Hitting –

Emma Greenemeyer – 5 H, 4 RBI, 4 R

Addison Jones – 3 H, 3 RBI, 1 R

Alyssa Patterson – 3 H, 3 RBI, 2 R

Katie Weiss – 3 H, 2 RBI, 3 R

Karrigan Thompson – 2 H, 2 RBI, 3 R

SACRED HEART BASEBALL SWEEPS ELLINWOOD

GAME 1: SACRED HEART 11, ELLINWOOD 0

Pitching –

Evan Bogart (W) – 4.0 IP, 8 SO, 1 H

Hitting –

Jett Samuelson – 1 H, 4 RBI

Cameron Yohe – 1 H, 2 RBI, 1 R

Evan Bogart – 2 H, 3 R

Leon Rowe – 1 H, 2 RBI

GAME 2: SACRED HEART 9, ELLINWOOD 2

Pitching –

Cameron Yohe (W) – 4.0 IP, 7 SO, 1 H, 1 ER

Hitting –