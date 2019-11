Six South, Central VB Players Receive AVCTL-I Honors

Pat Strathman November 12, 2019

Player of the Year – Sydney Nilles, Derby, SR Coach of the Year – Shelby Kraus, Derby First Team

Sydney Nilles, Derby, SR

Asha Regier, Newton, JR

Tina Robertson, Hutchinson, SR

Mallory Koehn, Maize, JR

Sophie Connor, Derby, JR

Marah Zenner, Newton, JR

Peyton Froome, Salina South, SR Second Team

Heather Mills, Derby, SR

Peyton Allen, Hutchinson, SR

Tatum Boetter, Derby, SO

Kenna Lane, Maize, SR

McKenzie Ontjes, Hutchinson, SR

Ashley Matthews, Salina Central, SR

Kelsey Huggans, Campus, SR Honorable Mention

Jalen Keener, Derby, SR

Tiggy Colon, Derby, JR

Lindsey Antonowich, Newton, JR

Gracie Rains, Newton, SO

Olivia Antonowich, Newton, FR

Maliyah Johnson, Hutchinson, FR

Sydney Lentz, Maize, JR

Bailey Miller, Maize, JR

Kiara Montey, Salina South, SR

Capri Meyers, Salina Central, JR

Mylana Moore, Campus, SO

Mariah Janda, Salina South, JR

Victoria Maxton, Salina South, SR

Copyright © Rocking M Media, 2019. All Rights Reserved. No part of this story may be reproduced without Rocking M Media’s express consent.