Seven Mustangs Receive AVCTL-II Honors

Pat Strathman March 15, 2021

Girls MVP – Bailey Wilborn, Andover Central Coach of the Year – Stana Jefferson, Andover Central First Team

Bailey Wilborn, SR, Andover Central

Aubrie Kierscht, JR, Salina Central

Brittany Harshaw, JR, Andover Central

Kennedy Nicholson, SR, Eisenhower

Maycee James, JR, Goddard

Mykayla Cunningham, SO, Salina Central Second Team

Ellie Stearns, JR, Andover Central

Brooke Walker, FR, Andover

Mallory Woolston, SR, Andover

Maddi Amekporfor, SO, Andover Central

Jaden Newfarmer, SR, Andover Central

Hampton Williams, JR, Salina Central Honorable Mention

Ellie Messenger, SR, Ark City

Payton Ryan, SR, Eisenhower

Anna Eldridge, JR, Valley Center

Brooke Eby, JR, Andover

Addison Verbeck, SO, Eisenhower

Chaliscia Samilton, JR, Salina Central

Shae Vang, SR, Goddard

Ali Coash, SO, Valley Center Boys MVP – Jack Johnson, Andover Coach of the Year – Martin Shetlar, Andover First Team

Jack Johnson, SR, Andover

Eli Isaacs, SR, Valley Center

Gabe Phillips, SR, Valley Center

Reed McHenry, SR, Salina Central

Nick Hogan, SR, Eisenhower

Brock Merz, SR, Ark City Second Team

Camron Moses, SR, Goddard

Kaleb Gaddis, SR, Andover

Caden Kickhaefer, SR, Salina Central

Skyler Clevenger, JR, Andover Central

Doug Stewart, SR, Ark City

Cody Houser, SR, Eisenhower Honorable Mention

Isaiah Maikori, SR, Andover

BJ Redic, SO, Andover

Eli Shetlar, SO, Andover

Brian Perry, SO, Andover Central

Matt Sears, SR, Andover Central

Jackson Lefevre, SR, Goddard

Tyler Roth, SR, Eisenhower

Nolan Puckett, JR, Salina Central

Kaleb Harden, SR, Valley Center

Noah Simmons, JR, Valley Center

Haden O’Toole, SR, Ark City

Copyright © Rocking M Media, 2021. All Rights Reserved. No part of this story may be reproduced without Rocking M Media’s express consent.