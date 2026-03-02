PREP – Winter Week 14 Schedule/Scores

By Christian D Orr March 2, 2026

Local High School (NCKL, NCAA, HOA, AVCTL I, AVCTL II) Winter Week 14 schedule/results

Tuesday, March 3

AVCTL I Boys Basketball

Salina Central at Salina South

Hutchinson at Topeka West

Andover Central at Maize South

Valley Center at Topeka Seaman

AVCTLI Girls Basketball

Campus at Derby

Maize at Topeka High

AVCTL II Boys Basketball

Ark City at Kapaun Mt. Carmel

Salina Central at Salina South

Andover at Bishop Carroll

Andover Central at Maize South

Eisenhower at Hays

HOA Girls Basketball

Inman at Moundridge

Hillsboro at Remington

Berean Academy at Conway Springs

Bennington at Sacred Heart

NCAA Boys Basketball

Phillipsburg at Beloit

NCAA Girls Basketball

Bennington at Sacred Heart

NCKL Girls Basketball

Parsons at Rock Creek

Labette County at Wamego

Abilene at Wellington

Rose Hill at Chapman

Circle at Concordia

Clay Center at Andale

 

Wednesday, March 4

AVCTLI Boys Basketball

Wichita West at Maize

Lawrence Free State at Derby

Campus at Wichita East

AVCTL I Girls Basketball

Salina South at Salina Central

Hutchinson at Andover Central

Valley Center at Maize South

AVCTL II Girls Basketball

Ark City at Andover

Salina South at Salina Central

Hutchinson at Andover Central

Topeka Seaman at Eisenhower

Goddard at Bishop Carroll

HOA Boys Basketball

Bennington at Sacred Heart

Solmon at Wichita Classical

Conway Springs at Berean Academy

Republic County at Moundridge

Sublette at Sterling

Trego at Ell-Saline

NCAA Boys Basketball

Bennington at Sacred Heart

Republic County at Moundridge

NCAA Girls Basketball

Caney Valley at SE of Saline

Ellsworth at Lakin

Larned at Beloit

NCKL Boys Basketball

Louisburg at Rock Creek

Wamego at Atchison

Mulvane at Clay Center

Abilene at Concordia

NCKL Girls Basketball

Marysville at Heritage Christian Academy

 

Thursday, March 5

TBD

TBD

 

Friday, March 6

TBD

TBD

 

Saturday, March 7

TBD

TBD

 