PREP – Fall Week 3 Schedule/Scores

Prep Fall Week 3 schedule/results
Monday, September 7
AVCTL 1 Boys Soccer
Hutchinson vs. Liberal – Wichita South tournament
Derby vs. Wichita Homeschool – Wichita South tournament
Maize vs. Dodge City – Wichita South tournament
Valley Center vs. Wichita West – Wichita South tournament
Campus vs. Garden City – Wichita South tournament
AVCTL 1 Boys Soccer
Eisenhower vs. Wichita North – Wichita South tournament
Newton vs. Wichita Life – Wichita South tournament
Goddard vs. Circle – Wichita South tournament
Tuesday, September 8
AVCTL 1 Volleyball
Campus at Salina South
Campus vs. Hutchinson – at Salina South
Hutchinson at Salina South
Derby at Maize South
Maize at Maize South
Derby vs. Maize – at Maize South
AVCTL 2 Volleyball
Salina Central at Ark City
Andover at Ark City
Salina Central vs. Andover – at Ark City
Eisenhower at Newton
Goddard at Newton
Eisenhower vs. Goddard – at Newton
HOA Volleyball
Bennington at Ell-Saline
Marion at Ell-Saline
Berean Academy at Ell-Saline
Bennington vs. Berean Academy – at Ell-Saline
Bennington vs. Marion – at Ell-Saline
Berean Academy vs. Marion – at Ell-Saline
Hutch Trinity vs. Central Christian
Hutch Trinity vs. Sedgwick
Inman at Hutch Trinity
Inman vs. Sedgwick – at Hutch Trinity
Remington at Moundridge
Remington at Moundridge
Sterling at Moundridge
Sterling at Moundridge
NCAA Volleyball
SE of Saline at Lyons
SE of Saline at Lyons
Minneapolis at Sacred Heart
Minneapolis at Sacred Heart
Hays at Beloit
Hays at Beloit
NCKL Volleyball
Clay Center at Wamego
Clay Center at Wamego
Concordia at Rock Creek
Concordia at Rock Creek
Marysville at Abilene
Marysville at Abilene
AVCTL 1 Boys Soccer
Maize South at Maize South tournament
Salina South at Salina South tournament
AVCTL 2 Boys Soccer
Andover at Maize South tournament
Salina Central at Salina South tournament
Andover Central at Salina South tournament
Ark City at Ark City tournament
Wednesday, September 9
AVCTL 1 Boys Soccer
Maize vs. Wichita Life Prep – Wichita South tournament
Campus vs. Dodge City – Wichita South tournament
AVCTL 2 Boys Soccer
Eisenhower vs. Garden City – Wichita South tournament
Newton vs. Wichita North – Wichita South tournament
Thursday, September 10
AVCTL 1 Volleyball
Maize at Mill Valley
Maize vs. Andover Central – at Mill Valley
AVCTL 2 Volleyball
Andover Central at Mill Valley
Andover Central vs. Maize – at Mill Valley
HOA Volleyball
Republic County at Bennington
Herington at Bennington
Lincoln at Ell-Saline
Lincoln at Ell-Saline
Sedgwick vs. Belle Plaine
Sedgwick vs. Flinthills
NCAA Volleyball
Beloit at Minden, Neb.
Beloit at Minden, Neb.
Lyons at Wichita Trinity
Lyons vs. Halstead – at Wichita Trinity
Republic County at Bennington
Republic County vs. Herington – at Bennington
NCKL Volleyball
Washburn Rural at Clay Center
Washburn Rural at Clay Center
AVCTL 1 Boys Soccer
Hutchinson vs. Circle – Wichita South tournament
Valley Center vs. Liberal – Wichita South tournament
AVCTL 2 Boys Soccer
Goddard vs. Wichita West – Wichita South tournament
Andover at Maize South tournament
Friday, September 11
AVCTL 1 Football
Eisenhower at Campus
Hutchinson at Derby
Maize at Salina South
Maize South at Valley Center
AVCTL 2 Football
Andover Central at Andover
Arkansas City at Newton
Campus at Eisenhower
Goddard at Salina Central
HOA Football
Solomon at Bennington
Central Plains at Ell-Saline
Marion at Inman
Onaga at Remington
Sedgwick at Moundridge
Sterling at Hutch Trinity
NCAA Football
Concordia at Beloit
Republic County at Minneapolis
Sacred Heart at Ellsworth
SE of Saline at Lyons
NCKL Football
Concordia at Beloit
Marysville at Clay Center
Wamego at Abilene
Rock Creek at Chapman
Saturday, September 12
AVCTL 1 Volleyball
Campus at Ark City tournament
Valley Center at Valley Center tournament
Salina South at SE of Saline tournament
AVCTL 2 Volleyball
Andover at Valley Center tournament
Andover Central, Ark City, Goddard at Ark City tournament
Salina Central at Riley County tournament
HOA Volleyball
Bennington at Sylvan tournament
Berean Academy, Moundridge, Sedgwick at Goessell tournament
Ell-Saline at Solomon tournament
Hutch Trinity, Inman at Haven tournament
Marion at Centre tournament
Remington at Flint Hills Tournament
NCAA Volleyball
Beloit, SE of Saline at SE of Sasline tournament
Ellsworth, Republic County, Sacred Heart at Ellsworth tournament
NCKL Volleyball
Abilene, Concordia at SE of Saline tournament
Chapman at Riley County
Clay Center at Bishop Carroll Tournament
Marysville, Rock Creek at Nemaha Central tournament
AVCTL 1 Boys Soccer
Hutchinson vs. Wichita West – Wichita South tournament
Derby vs, Wichita Independent – Wichita South tournament
Maize vs. Wichita North – Wichita South tournament
Valley Center vs. Circle – Wichita South tournament
Campus vs. Wichita Life Prep – Wichita South tournament
AVCTL 2 Boys Soccer
Newton vs. Garden City – Wichita South tournament
Eisenhower vs. Dodge City – Wichita South tournament
Goddard vs. Liberal – Wichita South tournament