PREP – Fall Week 3 Schedule/Scores

By Christian D Orr September 7, 2026

Prep Fall Week 3 schedule/results

Monday, September 7

AVCTL 1 Boys Soccer

Hutchinson vs. Liberal – Wichita South tournament

Derby vs. Wichita Homeschool – Wichita South tournament

Maize vs. Dodge City – Wichita South tournament

Valley Center vs. Wichita West – Wichita South tournament

Campus vs. Garden City – Wichita South tournament

AVCTL 1 Boys Soccer

Eisenhower vs. Wichita North – Wichita South tournament

Newton vs. Wichita Life – Wichita South tournament

Goddard vs. Circle – Wichita South tournament

 

Tuesday, September 8

AVCTL 1 Volleyball

Campus at Salina South

Campus vs. Hutchinson – at Salina South

Hutchinson at Salina South

Derby at Maize South

Maize at Maize South

Derby vs. Maize – at Maize South

AVCTL 2 Volleyball

Salina Central at Ark City

Andover at Ark City

Salina Central vs. Andover – at Ark City

Eisenhower at Newton

Goddard at Newton

Eisenhower vs. Goddard – at Newton

HOA Volleyball

Bennington at Ell-Saline

Marion at Ell-Saline

Berean Academy at Ell-Saline

Bennington vs. Berean Academy – at Ell-Saline

Bennington vs. Marion – at Ell-Saline

Berean Academy vs. Marion – at Ell-Saline

Hutch Trinity vs. Central Christian

Hutch Trinity vs. Sedgwick

Inman at Hutch Trinity

Inman vs. Sedgwick – at Hutch Trinity

Remington at Moundridge

Remington at Moundridge

Sterling at Moundridge

Sterling at Moundridge

NCAA Volleyball

SE of Saline at Lyons

SE of Saline at Lyons

Minneapolis at Sacred Heart

Minneapolis at Sacred Heart

Hays at Beloit

Hays at Beloit

NCKL Volleyball

Clay Center at Wamego

Clay Center at Wamego

Concordia at Rock Creek

Concordia at Rock Creek

Marysville at Abilene

Marysville at Abilene

AVCTL 1 Boys Soccer

Maize South at Maize South tournament

Salina South at Salina South tournament

AVCTL 2 Boys Soccer

Andover at Maize South tournament

Salina Central at Salina South tournament

Andover Central at Salina South tournament

Ark City at Ark City tournament

 

Wednesday, September 9

AVCTL 1 Boys Soccer

Maize vs. Wichita Life Prep – Wichita South tournament

Campus vs. Dodge City – Wichita South tournament

AVCTL 2 Boys Soccer

Eisenhower vs. Garden City – Wichita South tournament

Newton vs. Wichita North – Wichita South tournament

 

Thursday, September 10

AVCTL 1 Volleyball

Maize at Mill Valley

Maize vs. Andover Central – at Mill Valley

AVCTL 2 Volleyball

Andover Central at Mill Valley

Andover Central vs. Maize – at Mill Valley

HOA Volleyball

Republic County at Bennington

Herington at Bennington

Lincoln at Ell-Saline

Lincoln at Ell-Saline

Sedgwick vs. Belle Plaine

Sedgwick vs. Flinthills

NCAA Volleyball

Beloit at Minden, Neb.

Beloit at Minden, Neb.

Lyons at Wichita Trinity

Lyons vs. Halstead – at Wichita Trinity

Republic County at Bennington

Republic County vs. Herington – at Bennington

NCKL Volleyball

Washburn Rural at Clay Center

Washburn Rural at Clay Center

AVCTL 1 Boys Soccer

Hutchinson vs. Circle – Wichita South tournament

Valley Center vs. Liberal – Wichita South tournament

AVCTL 2 Boys Soccer

Goddard vs. Wichita West – Wichita South tournament

Andover at Maize South tournament

 

Friday, September 11

AVCTL 1 Football

Eisenhower at Campus

Hutchinson at Derby

Maize at Salina South

Maize South at Valley Center

AVCTL 2 Football

Andover Central at Andover

Arkansas City at Newton

Campus at Eisenhower

Goddard at Salina Central

HOA Football

Solomon at Bennington

Central Plains at Ell-Saline

Marion at Inman

Onaga at Remington

Sedgwick at Moundridge

Sterling at Hutch Trinity

NCAA Football

Concordia at Beloit

Republic County at Minneapolis

Sacred Heart at Ellsworth

SE of Saline at Lyons

NCKL Football

Concordia at Beloit

Marysville at Clay Center

Wamego at Abilene

Rock Creek at Chapman

 

Saturday, September 12

AVCTL 1 Volleyball

Campus at Ark City tournament

Valley Center at Valley Center tournament

Salina South at SE of Saline tournament

AVCTL 2 Volleyball

Andover at Valley Center tournament

Andover Central, Ark City, Goddard at  Ark City tournament

Salina Central at Riley County tournament

HOA Volleyball

Bennington at Sylvan tournament

Berean Academy, Moundridge, Sedgwick at Goessell tournament

Ell-Saline at Solomon tournament

Hutch Trinity, Inman at Haven tournament

Marion at Centre tournament

Remington at Flint Hills Tournament

NCAA Volleyball

Beloit, SE of Saline at SE of Sasline tournament

Ellsworth, Republic County, Sacred Heart at Ellsworth tournament

NCKL Volleyball

Abilene, Concordia at SE of Saline tournament

Chapman at Riley County

Clay Center at Bishop Carroll Tournament

Marysville, Rock Creek at Nemaha Central tournament

AVCTL 1 Boys Soccer

Hutchinson vs. Wichita West – Wichita South tournament

Derby vs, Wichita Independent – Wichita South tournament

Maize vs. Wichita North – Wichita South tournament

Valley Center vs. Circle – Wichita South tournament

Campus vs. Wichita Life Prep – Wichita South tournament

AVCTL 2 Boys Soccer

Newton vs. Garden City – Wichita South tournament

Eisenhower vs. Dodge City – Wichita South tournament

Goddard vs. Liberal – Wichita South tournament