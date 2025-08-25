PREP – Fall Week 1 schedules/results

Local High School (NCKL, NCAA, HOA, AVCTL I, AVCTL II) Fall Week 1 schedule/results
Friday, August 29
HOA Soccer
Circle at Berean Academy
HOA Volleyball
Sedgwick at Central Christian
AVCTL I Soccer
Maize at Eisenhower
Newton at Andover Central
AVCTL II Soccer
Maize at Eisenhower
Newton at Andover Central
Saturday, August 30
NCKL Volleyball
Wamego, Chapman at Salina South tournament
Clay Center, Marysville, Concordia at Marysville tournament
Rock Creek at Wabaunsee tournament
NCAA Volleyball
Sacred Heart, Minneapolis at Salina South tournament
Ellsworth, Beloit at Norton tournament
AVCTL I Volleyball
Salina South at Salina South tournament
Valley Center, Maize, Maize South, Derby, Campus, Hutchinson at AVCTL Preseason tournament (Hutchinson)
AVCTL II Volleyball
Salina Central, Ark City at Wichita North tournament
Andover, Andover Central, Eisenhower, Newton, Goddard at AVCTL Preseason tournament at Hutchinson