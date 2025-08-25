PREP – Fall Week 1 schedules/results

By Christian Orr August 25, 2025

Local High School (NCKL, NCAA, HOA, AVCTL I, AVCTL II) Fall Week 1 schedule/results

Friday, August 29

HOA Soccer

Circle at Berean Academy

HOA Volleyball

Sedgwick at Central Christian

AVCTL I Soccer

Maize at Eisenhower

Newton at Andover Central

AVCTL II Soccer

Maize at Eisenhower

Newton at Andover Central

 

Saturday, August 30

NCKL Volleyball

Wamego, Chapman at Salina South tournament

Clay Center, Marysville, Concordia at Marysville tournament

Rock Creek at Wabaunsee tournament

NCAA Volleyball

Sacred Heart, Minneapolis at Salina South tournament

Ellsworth, Beloit at Norton tournament

AVCTL I Volleyball

Salina South at Salina South tournament

Valley Center, Maize, Maize South, Derby, Campus, Hutchinson at AVCTL Preseason tournament (Hutchinson)

AVCTL II Volleyball

Salina Central, Ark City at Wichita North tournament

Andover, Andover Central, Eisenhower, Newton, Goddard at AVCTL Preseason tournament at Hutchinson