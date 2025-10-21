Kansas Community Named Second Safest in America

By Metrosource October 21, 2025

A Kansas City are  suburb is named one of America’s safest cities.

Overland Park was named the second safest city in America by WalletHub.

The ranking was based on Overland Park’s safe roads and financial safety.

The entire list includes:

Overall Rank*  City Total Score  Home & Community Safety Rank  Natural-Disaster Risk Rank  Financial Safety Rank 
1 Warwick, RI 71.21 8 9 44
2 Overland Park, KS 70.04 4 118 16
3 Burlington, VT 68.79 33 6 9
4 Juneau, AK 68.74 86 1 57
5 Yonkers, NY 68.65 3 29 118
6 Casper, WY 68.42 51 5 7
7 South Burlington, VT 68.35 46 6 3
8 Columbia, MD 68.02 2 11 51
9 Lewiston, ME 67.77 63 4 2
10 Salem, OR 66.93 52 13 31
11 Nashua, NH 66.72 13 111 8
12 Boise, ID 66.65 41 46 6
13 Laredo, TX 66.43 26 25 81
14 Santa Rosa, CA 66.43 32 20 93
15 Virginia Beach, VA 66.37 27 53 43
16 Nampa, ID 66.35 43 16 46
17 Irvine, CA 66.05 6 127 116
18 Chesapeake, VA 66.03 24 42 61
19 Cedar Rapids, IA 66.00 23 43 74
20 Bismarck, ND 65.95 42 65 4
21 Honolulu, HI 65.82 31 57 27
22 Portland, ME 65.75 58 23 1
23 Chula Vista, CA 65.52 21 39 113
24 Vancouver, WA 65.45 80 2 70
25 Madison, WI 65.25 30 88 21
26 Lincoln, NE 65.23 35 115 14
27 Fremont, CA 64.98 20 137 65
28 Pearl City, HI 64.91 1 57 13
29 Gilbert, AZ 64.83 9 155 36
30 Port St. Lucie, FL 64.78 10 56 167
31 Boston, MA 64.59 50 31 26
32 Omaha, NE 64.52 40 96 35
33 Aurora, IL 64.50 17 62 126
34 Missoula, MT 64.30 88 8 19
35 Fargo, ND 64.10 54 74 20
36 Glendale, CA 64.02 7 150 146
37 West Valley City, UT 63.76 45 82 37
38 Sioux Falls, SD 63.75 57 86 12
39 San Diego, CA 63.68 38 39 90
40 Chandler, AZ 63.49 19 155 30
41 Scottsdale, AZ 63.49 22 155 24
42 Huntington Beach, CA 63.44 25 127 106
43 Worcester, MA 63.37 37 80 40
44 Santa Clarita, CA 63.30 5 150 175
45 Huntsville, AL 63.28 44 63 42
46 Rancho Cucamonga, CA 63.21 18 166 97
47 St. Paul, MN 63.16 74 44 23
48 Moreno Valley, CA 63.12 16 68 153
49 Oceanside, CA 63.00 36 39 103
50 Garden Grove, CA 62.72 29 127 120
51 Oxnard, CA 62.58 49 59 111
52 Bridgeport, CT 62.31 56 28 91
53 Rapid City, SD 62.02 69 98 5
54 Manchester, NH 61.76 55 111 17
55 Cape Coral, FL 61.52 14 132 168
56 Fontana, CA 61.47 28 166 135
57 Hialeah, FL 61.32 12 116 174
58 Providence, RI 61.23 61 47 96
59 Seattle, WA 61.22 109 22 15
60 Fort Wayne, IN 61.22 65 32 102
61 Brownsville, TX 61.13 48 95 68
62 Newport News, VA 60.66 76 30 85
63 Wichita, KS 60.60 73 91 22
64 Des Moines, IA 60.46 71 50 75
65 Grand Prairie, TX 60.39 11 179 125
66 Peoria, AZ 60.34 39 143 53
67 Cheyenne, WY 59.86 79 114 29
68 Billings, MT 59.86 113 37 10
69 Reno, NV 59.73 110 26 52
70 Modesto, CA 59.71 104 21 87
71 Mesa, AZ 59.68 53 155 49
72 Anchorage, AK 59.33 135 3 18
73 Raleigh, NC 59.32 60 165 32
74 Austin, TX 59.23 64 142 45
75 Jersey City, NJ 58.94 93 17 137
76 Lubbock, TX 58.88 62 120 95
77 Ontario, CA 58.71 47 166 139
78 Winston-Salem, NC 58.61 78 97 69
79 Irving, TX 58.49 34 178 112
80 Amarillo, TX 58.46 82 154 38
81 Charlotte, NC 58.45 66 135 82
82 Grand Rapids, MI 58.44 98 64 48
83 New Haven, CT 58.41 102 36 73
84 San Jose, CA 58.39 100 99 39
85 Pembroke Pines, FL 58.36 15 174 171
86 Montgomery, AL 58.31 84 34 141
87 Columbus, GA 58.16 70 48 172
88 Anaheim, CA 58.12 72 127 127
89 North Las Vegas, NV 57.99 59 103 173
90 Lexington-Fayette, KY 57.97 91 73 80
91 Rochester, NY 57.85 95 67 83
92 Norfolk, VA 57.55 92 79 84
93 Spokane, WA 57.54 115 24 79
94 Riverside, CA 57.52 85 68 131
95 Sacramento, CA 56.82 114 54 99
96 Santa Ana, CA 56.81 81 127 133
97 Durham, NC 56.72 89 148 33
98 El Paso, TX 56.69 99 78 101
99 St. Petersburg, FL 56.60 101 45 136
100 Salt Lake City, UT 56.58 122 82 28
101 Fort Smith, AR 56.31 107 106 41
102 Tampa, FL 56.30 77 147 115
103 Charleston, WV 56.24 126 55 11
104 Tempe, AZ 56.21 83 155 47
105 Fresno, CA 55.94 87 176 117
106 Henderson, NV 55.73 96 103 151
107 Oklahoma City, OK 55.61 105 141 58
108 Huntington, WV 55.51 137 14 55
109 Plano, TX 55.51 75 171 88
110 Newark, NJ 55.42 94 35 179
111 Las Cruces, NM 55.34 116 60 89
112 Tucson, AZ 55.19 127 27 98
113 Miami, FL 55.16 68 116 180
114 Greensboro, NC 54.96 108 123 104
115 Arlington, TX 54.94 67 181 130
116 Minneapolis, MN 54.56 129 133 25
117 New York, NY 54.34 123 66 100
118 Springfield, MO 54.29 133 51 63
119 Gulfport, MS 54.18 97 144 107
120 Tallahassee, FL 54.00 106 139 123
121 San Francisco, CA 53.96 149 10 86
122 Stockton, CA 53.67 131 52 138
123 Long Beach, CA 53.58 112 150 148
124 San Antonio, TX 53.55 111 162 108
125 Fort Worth, TX 53.42 90 177 143
126 Knoxville, TN 53.36 132 90 62
127 Aurora, CO 53.35 125 93 132
128 Tulsa, OK 53.18 120 119 92
129 Bakersfield, CA 52.85 124 109 134
130 Corpus Christi, TX 52.48 147 18 56
131 Glendale, AZ 52.46 118 155 72
132 Columbia, SC 52.14 119 126 129
133 Garland, TX 52.07 103 173 145
134 Indianapolis, IN 51.94 138 33 128
135 Cincinnati, OH 51.36 134 102 121
136 Phoenix, AZ 51.28 130 155 71
137 Charleston, SC 50.98 128 145 78
138 Pittsburgh, PA 50.97 143 84 50
139 Portland, OR 50.96 157 19 34
140 Buffalo, NY 50.36 141 108 59
141 Tacoma, WA 50.22 161 12 60
142 Mobile, AL 50.20 117 170 155
143 Fayetteville, NC 49.62 121 164 160
144 Toledo, OH 49.58 136 72 170
145 Kansas City, MO 49.08 153 38 66
146 Dover, DE 49.00 142 76 144
147 Milwaukee, WI 48.49 151 49 109
148 Akron, OH 47.94 140 113 154
149 Louisville, KY 47.84 144 134 110
150 Las Vegas, NV 47.56 145 103 169
151 Augusta, GA 47.07 139 89 152
152 Shreveport, LA 46.86 146 75 176
153 Wilmington, DE 46.06 148 121 157
154 Albuquerque, NM 45.78 162 110 67
155 Colorado Springs, CO 45.34 152 180 76
156 Los Angeles, CA 44.69 150 150 163
157 St. Louis, MO 44.59 170 15 140
158 Birmingham, AL 44.01 156 94 165
159 Columbus, OH 43.83 164 85 122
160 Orlando, FL 43.45 160 122 119
161 Chicago, IL 43.16 154 140 159
162 Denver, CO 42.86 172 81 105
163 Dallas, TX 42.77 155 172 142
164 Little Rock, AR 42.75 159 146 114
165 Jacksonville, FL 42.28 158 124 158
166 Nashville, TN 41.98 168 149 54
167 Chattanooga, TN 41.80 174 77 64
168 Richmond, VA 41.39 175 70 94
169 Oakland, CA 41.28 169 137 124
170 Jackson, MS 40.43 167 125 149
171 Atlanta, GA 40.26 163 163 164
172 Washington, DC 39.81 178 92 77
173 Cleveland, OH 39.74 171 107 162
174 Philadelphia, PA 39.39 176 87 150
175 San Bernardino, CA 38.57 173 166 156
176 Houston, TX 38.10 165 182 161
177 Fort Lauderdale, FL 37.28 166 174 178
178 Baltimore, MD 36.69 180 61 166
179 Detroit, MI 36.38 177 100 181
180 Baton Rouge, LA 33.74 181 136 147
181 Memphis, TN 33.71 179 101 182
182 New Orleans, LA 31.57 182 71 177

Photo via Overland Park FB page.