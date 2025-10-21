Kansas Community Named Second Safest in America

A Kansas City are suburb is named one of America’s safest cities.
Overland Park was named the second safest city in America by WalletHub.
The ranking was based on Overland Park’s safe roads and financial safety.
The entire list includes:
|Overall Rank*
|City
|Total Score
|Home & Community Safety Rank
|Natural-Disaster Risk Rank
|Financial Safety Rank
|1
|Warwick, RI
|71.21
|8
|9
|44
|2
|Overland Park, KS
|70.04
|4
|118
|16
|3
|Burlington, VT
|68.79
|33
|6
|9
|4
|Juneau, AK
|68.74
|86
|1
|57
|5
|Yonkers, NY
|68.65
|3
|29
|118
|6
|Casper, WY
|68.42
|51
|5
|7
|7
|South Burlington, VT
|68.35
|46
|6
|3
|8
|Columbia, MD
|68.02
|2
|11
|51
|9
|Lewiston, ME
|67.77
|63
|4
|2
|10
|Salem, OR
|66.93
|52
|13
|31
|11
|Nashua, NH
|66.72
|13
|111
|8
|12
|Boise, ID
|66.65
|41
|46
|6
|13
|Laredo, TX
|66.43
|26
|25
|81
|14
|Santa Rosa, CA
|66.43
|32
|20
|93
|15
|Virginia Beach, VA
|66.37
|27
|53
|43
|16
|Nampa, ID
|66.35
|43
|16
|46
|17
|Irvine, CA
|66.05
|6
|127
|116
|18
|Chesapeake, VA
|66.03
|24
|42
|61
|19
|Cedar Rapids, IA
|66.00
|23
|43
|74
|20
|Bismarck, ND
|65.95
|42
|65
|4
|21
|Honolulu, HI
|65.82
|31
|57
|27
|22
|Portland, ME
|65.75
|58
|23
|1
|23
|Chula Vista, CA
|65.52
|21
|39
|113
|24
|Vancouver, WA
|65.45
|80
|2
|70
|25
|Madison, WI
|65.25
|30
|88
|21
|26
|Lincoln, NE
|65.23
|35
|115
|14
|27
|Fremont, CA
|64.98
|20
|137
|65
|28
|Pearl City, HI
|64.91
|1
|57
|13
|29
|Gilbert, AZ
|64.83
|9
|155
|36
|30
|Port St. Lucie, FL
|64.78
|10
|56
|167
|31
|Boston, MA
|64.59
|50
|31
|26
|32
|Omaha, NE
|64.52
|40
|96
|35
|33
|Aurora, IL
|64.50
|17
|62
|126
|34
|Missoula, MT
|64.30
|88
|8
|19
|35
|Fargo, ND
|64.10
|54
|74
|20
|36
|Glendale, CA
|64.02
|7
|150
|146
|37
|West Valley City, UT
|63.76
|45
|82
|37
|38
|Sioux Falls, SD
|63.75
|57
|86
|12
|39
|San Diego, CA
|63.68
|38
|39
|90
|40
|Chandler, AZ
|63.49
|19
|155
|30
|41
|Scottsdale, AZ
|63.49
|22
|155
|24
|42
|Huntington Beach, CA
|63.44
|25
|127
|106
|43
|Worcester, MA
|63.37
|37
|80
|40
|44
|Santa Clarita, CA
|63.30
|5
|150
|175
|45
|Huntsville, AL
|63.28
|44
|63
|42
|46
|Rancho Cucamonga, CA
|63.21
|18
|166
|97
|47
|St. Paul, MN
|63.16
|74
|44
|23
|48
|Moreno Valley, CA
|63.12
|16
|68
|153
|49
|Oceanside, CA
|63.00
|36
|39
|103
|50
|Garden Grove, CA
|62.72
|29
|127
|120
|51
|Oxnard, CA
|62.58
|49
|59
|111
|52
|Bridgeport, CT
|62.31
|56
|28
|91
|53
|Rapid City, SD
|62.02
|69
|98
|5
|54
|Manchester, NH
|61.76
|55
|111
|17
|55
|Cape Coral, FL
|61.52
|14
|132
|168
|56
|Fontana, CA
|61.47
|28
|166
|135
|57
|Hialeah, FL
|61.32
|12
|116
|174
|58
|Providence, RI
|61.23
|61
|47
|96
|59
|Seattle, WA
|61.22
|109
|22
|15
|60
|Fort Wayne, IN
|61.22
|65
|32
|102
|61
|Brownsville, TX
|61.13
|48
|95
|68
|62
|Newport News, VA
|60.66
|76
|30
|85
|63
|Wichita, KS
|60.60
|73
|91
|22
|64
|Des Moines, IA
|60.46
|71
|50
|75
|65
|Grand Prairie, TX
|60.39
|11
|179
|125
|66
|Peoria, AZ
|60.34
|39
|143
|53
|67
|Cheyenne, WY
|59.86
|79
|114
|29
|68
|Billings, MT
|59.86
|113
|37
|10
|69
|Reno, NV
|59.73
|110
|26
|52
|70
|Modesto, CA
|59.71
|104
|21
|87
|71
|Mesa, AZ
|59.68
|53
|155
|49
|72
|Anchorage, AK
|59.33
|135
|3
|18
|73
|Raleigh, NC
|59.32
|60
|165
|32
|74
|Austin, TX
|59.23
|64
|142
|45
|75
|Jersey City, NJ
|58.94
|93
|17
|137
|76
|Lubbock, TX
|58.88
|62
|120
|95
|77
|Ontario, CA
|58.71
|47
|166
|139
|78
|Winston-Salem, NC
|58.61
|78
|97
|69
|79
|Irving, TX
|58.49
|34
|178
|112
|80
|Amarillo, TX
|58.46
|82
|154
|38
|81
|Charlotte, NC
|58.45
|66
|135
|82
|82
|Grand Rapids, MI
|58.44
|98
|64
|48
|83
|New Haven, CT
|58.41
|102
|36
|73
|84
|San Jose, CA
|58.39
|100
|99
|39
|85
|Pembroke Pines, FL
|58.36
|15
|174
|171
|86
|Montgomery, AL
|58.31
|84
|34
|141
|87
|Columbus, GA
|58.16
|70
|48
|172
|88
|Anaheim, CA
|58.12
|72
|127
|127
|89
|North Las Vegas, NV
|57.99
|59
|103
|173
|90
|Lexington-Fayette, KY
|57.97
|91
|73
|80
|91
|Rochester, NY
|57.85
|95
|67
|83
|92
|Norfolk, VA
|57.55
|92
|79
|84
|93
|Spokane, WA
|57.54
|115
|24
|79
|94
|Riverside, CA
|57.52
|85
|68
|131
|95
|Sacramento, CA
|56.82
|114
|54
|99
|96
|Santa Ana, CA
|56.81
|81
|127
|133
|97
|Durham, NC
|56.72
|89
|148
|33
|98
|El Paso, TX
|56.69
|99
|78
|101
|99
|St. Petersburg, FL
|56.60
|101
|45
|136
|100
|Salt Lake City, UT
|56.58
|122
|82
|28
|101
|Fort Smith, AR
|56.31
|107
|106
|41
|102
|Tampa, FL
|56.30
|77
|147
|115
|103
|Charleston, WV
|56.24
|126
|55
|11
|104
|Tempe, AZ
|56.21
|83
|155
|47
|105
|Fresno, CA
|55.94
|87
|176
|117
|106
|Henderson, NV
|55.73
|96
|103
|151
|107
|Oklahoma City, OK
|55.61
|105
|141
|58
|108
|Huntington, WV
|55.51
|137
|14
|55
|109
|Plano, TX
|55.51
|75
|171
|88
|110
|Newark, NJ
|55.42
|94
|35
|179
|111
|Las Cruces, NM
|55.34
|116
|60
|89
|112
|Tucson, AZ
|55.19
|127
|27
|98
|113
|Miami, FL
|55.16
|68
|116
|180
|114
|Greensboro, NC
|54.96
|108
|123
|104
|115
|Arlington, TX
|54.94
|67
|181
|130
|116
|Minneapolis, MN
|54.56
|129
|133
|25
|117
|New York, NY
|54.34
|123
|66
|100
|118
|Springfield, MO
|54.29
|133
|51
|63
|119
|Gulfport, MS
|54.18
|97
|144
|107
|120
|Tallahassee, FL
|54.00
|106
|139
|123
|121
|San Francisco, CA
|53.96
|149
|10
|86
|122
|Stockton, CA
|53.67
|131
|52
|138
|123
|Long Beach, CA
|53.58
|112
|150
|148
|124
|San Antonio, TX
|53.55
|111
|162
|108
|125
|Fort Worth, TX
|53.42
|90
|177
|143
|126
|Knoxville, TN
|53.36
|132
|90
|62
|127
|Aurora, CO
|53.35
|125
|93
|132
|128
|Tulsa, OK
|53.18
|120
|119
|92
|129
|Bakersfield, CA
|52.85
|124
|109
|134
|130
|Corpus Christi, TX
|52.48
|147
|18
|56
|131
|Glendale, AZ
|52.46
|118
|155
|72
|132
|Columbia, SC
|52.14
|119
|126
|129
|133
|Garland, TX
|52.07
|103
|173
|145
|134
|Indianapolis, IN
|51.94
|138
|33
|128
|135
|Cincinnati, OH
|51.36
|134
|102
|121
|136
|Phoenix, AZ
|51.28
|130
|155
|71
|137
|Charleston, SC
|50.98
|128
|145
|78
|138
|Pittsburgh, PA
|50.97
|143
|84
|50
|139
|Portland, OR
|50.96
|157
|19
|34
|140
|Buffalo, NY
|50.36
|141
|108
|59
|141
|Tacoma, WA
|50.22
|161
|12
|60
|142
|Mobile, AL
|50.20
|117
|170
|155
|143
|Fayetteville, NC
|49.62
|121
|164
|160
|144
|Toledo, OH
|49.58
|136
|72
|170
|145
|Kansas City, MO
|49.08
|153
|38
|66
|146
|Dover, DE
|49.00
|142
|76
|144
|147
|Milwaukee, WI
|48.49
|151
|49
|109
|148
|Akron, OH
|47.94
|140
|113
|154
|149
|Louisville, KY
|47.84
|144
|134
|110
|150
|Las Vegas, NV
|47.56
|145
|103
|169
|151
|Augusta, GA
|47.07
|139
|89
|152
|152
|Shreveport, LA
|46.86
|146
|75
|176
|153
|Wilmington, DE
|46.06
|148
|121
|157
|154
|Albuquerque, NM
|45.78
|162
|110
|67
|155
|Colorado Springs, CO
|45.34
|152
|180
|76
|156
|Los Angeles, CA
|44.69
|150
|150
|163
|157
|St. Louis, MO
|44.59
|170
|15
|140
|158
|Birmingham, AL
|44.01
|156
|94
|165
|159
|Columbus, OH
|43.83
|164
|85
|122
|160
|Orlando, FL
|43.45
|160
|122
|119
|161
|Chicago, IL
|43.16
|154
|140
|159
|162
|Denver, CO
|42.86
|172
|81
|105
|163
|Dallas, TX
|42.77
|155
|172
|142
|164
|Little Rock, AR
|42.75
|159
|146
|114
|165
|Jacksonville, FL
|42.28
|158
|124
|158
|166
|Nashville, TN
|41.98
|168
|149
|54
|167
|Chattanooga, TN
|41.80
|174
|77
|64
|168
|Richmond, VA
|41.39
|175
|70
|94
|169
|Oakland, CA
|41.28
|169
|137
|124
|170
|Jackson, MS
|40.43
|167
|125
|149
|171
|Atlanta, GA
|40.26
|163
|163
|164
|172
|Washington, DC
|39.81
|178
|92
|77
|173
|Cleveland, OH
|39.74
|171
|107
|162
|174
|Philadelphia, PA
|39.39
|176
|87
|150
|175
|San Bernardino, CA
|38.57
|173
|166
|156
|176
|Houston, TX
|38.10
|165
|182
|161
|177
|Fort Lauderdale, FL
|37.28
|166
|174
|178
|178
|Baltimore, MD
|36.69
|180
|61
|166
|179
|Detroit, MI
|36.38
|177
|100
|181
|180
|Baton Rouge, LA
|33.74
|181
|136
|147
|181
|Memphis, TN
|33.71
|179
|101
|182
|182
|New Orleans, LA
|31.57
|182
|71
|177
Photo via Overland Park FB page.