Nine South/Central Players Make SIT All-Tournament Teams

SIT Release January 25, 2021

Girls All-Tournament Team 2021 Bree Horyna – Liberal Aubrie Kierscht – Salina Central Kylie Arnold – Salina South Brooke Walker – Andover Ashley Carrillo – Liberal Mykayla Cunningham – Salina Central Kendall Reynolds – Concordia Halle Payton – Liberal Lizzy Franco – Salina South Hampton Williams – Salina Central Most Valuable Player 2021 Ashley Carrillo – Liberal Most Inspirational Player 2021 Mallory Woolston – Andover Boys All-Tournament Team 2021 Devon Junghans – Salina South Jack Johnson – Andover Reed McHenry – Salina Central Max Alexander – Buhler Kaleb Gaddis – Andover Tejon McDaniel – Salina South A.J. Ramirez – Liberal Chase Parker – Concordia Jack Voth – Buhler Colin Schreiber – Salina South Most Valuable Player 2021 Max Alexander – Buhler Most Inspirational Player 2021 Ashtin Standifer – Wichita South

