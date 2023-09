New KSHSAA Classifications Announced

FOR IMMEDIATE RELEASE

The 2023-24 KSHSAA senior high membership is 351 schools. Wichita-Northeast Magnet School is an unclassified member school.

School classification changes with enrollment ranges are as follows:

[Last year’s (2022-23) classification is shown in parenthesis.]

Class Number of Schools Range Schools Changing Class

6A 36 2440-1375 Maize (5A)

5A 36 1334-751 Kansas City- JC Harmon (6A)

4A 36 699-323 Concordia (3A)

Scott Community (3A)

3A 64 322-173 Iola (4A)

Leon-Bluestem (2A)

St. Marys (2A)

Topeka-Hayden (4A)

2A 64 171-108 Atchison-Maur Hill-Mt. Academy (3A)

Eureka (3A)

Lincoln (1A)

Oxford (1A)

Wichita-Classical School (1A)

1A 115 108-5 Allen-Northern Heights (2A)

Atwood-Rawlins County (2A)

Elkhart (2A)

Weskan (NEW)

2024-2025 FOOTBALL CLASSIFICATION CHANGES

Football classification changes with enrollment ranges are as follows:

[Last year’s (2022-2023) classification is shown in parenthesis.]

Class Number of Schools Range Schools Changing Class 6A 32 1919-1103 Maize (5A) Wichita-West (5A) 5A 32 1080-703 Basehor-Linwood (4A) Lenexa-St. James Academy (4A) OP-Blue Valley (6A) OP-Blue Valley North (6A) OP-St. Thomas Aquinas (4A) 4A 32 682-331 Kansas City-Sumner Academy (5A) Lansing (5A) Wichita-Kapaun Mt. Carmel (5A) 3A 40 317-179 Anthony-Harper-Chaparral (2A) Neodesha (2A) 2A 40 179-127 Belle Plaine (1A) Galena (3A) Hoyt-Royal Valley (3A) Leon-Bluestem (1A) Oskaloosa (1A) Richmond-Central Heights (1A) St. Marys (1A) 1A 46 127-65 Atchison-Maur Hill-Mt. Academy (2A) Bennington (8-Player) Easton-Pleasant Ridge (2A) Hays-Thomas More Prep-Marian (2A) Herington (8-Player)