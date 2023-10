Local Regional Cross Country Results

5A GREAT BEND REGIONAL

Girls

Team Results

Great Bend Salina South Hays Valley Center Salina Central Eisenhower Newton

Individual Results

1 RUPE, Katelyn # JR 649 Salina Central High 1 17:21.18

2 SHULTZ, Kaylie # FR 650 Salina Central High 2 18:02.05

3 NICHOLSON, Addy * SR 592 Great Bend High Scho 3 19:06.00

4 MALDONADO, Arely * SR 608 Hays High School 4 19:14.20

5 BOONE, Marissa * JR 588 Great Bend High Scho 5 19:23.16

6 SMITH, Sienna * SO 594 Great Bend High Scho 6 19:41.91

7 BECKWITH, Morgan * SR 587 Great Bend High Scho 7 20:00.51

8 BECKHAM, Eliana * SR 586 Great Bend High Scho 8 20:12.17

9 FISCHER, Josten * SR 664 Salina South High Sc 9 20:29.26

10 ARCEO, Alina * SO 661 Salina South High Sc 10 20:42.64

11 HOOPER, Laney # SO 684 Valley Center High S 11 20:42.97

12 ELLIS, Sophie # FR 681 Valley Center High S 12 20:49.28

13 STEVENS, Emma * FR 668 Salina South High Sc 13 20:52.70

14 LONG, Bella * FR 591 Great Bend High Scho 14 21:04.27

15 LEMASTER, Ava * SR 666 Salina South High Sc 15 21:09.29

16 WELCHER, Kate * JR 595 Great Bend High Scho 16 21:11.74

17 KOEPPEN, Ashtyn # JR 556 Eisenhower High Scho 17 21:13.17

18 KINDERKNECHT, Brynn * SR 606 Hays High School 18 21:33.98

19 ZADINA, Julia * SR 610 Hays High School 19 21:38.89

20 ELLINGER, Kayla SR 680 Valley Center High S 20 21:41.74

21 SANDOVAL, Isabel SR 636 Newton High School 21 21:48.14

22 CATO, Madison SO 679 Valley Center High S 22 21:51.27

23 CUNNINGHAM, Cara * SO 605 Hays High School 23 21:52.00

24 RICKARD, Caroline FR 635 Newton High School 24 22:00.50

25 COLLERAN, Abigail FR 553 Eisenhower High Scho 25 22:04.75

26 ALBERS, Brenlynn * SR 602 Hays High School 26 22:05.50

27 BROWNELL, Olivia JR 573 Goddard High School 22:12.99

28 HODGE, Adah JR 633 Newton High School 27 22:15.66

29 TREASTER, Brooklyn FR 637 Newton High School 28 22:29.78

30 YOUNG, Emily JR 561 Eisenhower High Scho 29 22:37.63

31 HAWKINS, Kinsley SO 555 Eisenhower High Scho 30 22:42.94

32 INGRAM, Yesenia SO 647 Salina Central High 31 22:44.04

33 DAVIS, Lillian * SO 663 Salina South High Sc 32 22:47.24

34 HERSHBERGER, Sara SR 683 Valley Center High S 33 22:53.69

35 DECK, Emma SO 574 Goddard High School 22:57.52

36 GROVER, Sophie SR 682 Valley Center High S 34 23:07.96

37 OTTE, Addison * SR 609 Hays High School 35 23:08.16

38 BEDORE, Hannah JR 552 Eisenhower High Scho 36 23:19.89

39 BIGGS, Ava * SO 603 Hays High School 37 23:27.32

40 WAGGONER, Kara FR 560 Eisenhower High Scho 38 23:32.81

41 GOMEZ-HINOJOS, Avery SO 632 Newton High School 39 24:23.68

42 PIEPHO, Jayden * JR 667 Salina South High Sc 40 24:28.49

43 FAIR, Taylor JR 631 Newton High School 41 24:29.16

44 EVANS, Emily SR 646 Salina Central High 42 24:39.42

45 RODRIGUEZ, Damaris FR 621 Hutchinson High Scho 24:58.57

46 HUDSON, Adeline FR 575 Goddard High School 25:04.14

47 KOEPPEN, Jena FR 557 Eisenhower High Scho 43 25:05.37

48 WICHT, Lilly SR 685 Valley Center High S 44 26:16.04

49 BAHNER, Zoe SR 572 Goddard High School 26:48.77

50 BOHRER, Phoebe SO 644 Salina Central High 45 27:08.74

51 MENDENHALL, Angel SR 648 Salina Central High 46 28:28.38

BoysÂ

Team Results

Eisenhower Salina Central Valley Center Goddard Hays Great Bend Salina South Newton Hutchinson

Individual Results

1 MOSES, Brock * JR 691 Valley Center High S 1 16:51.53

2 DENT, Owen * SO 564 Eisenhower High Scho 2 16:59.50

3 DENIAU-YOUNG, Liam * SO 654 Salina Central High 3 17:00.14

4 GRIFFITH, Luke # JR 580 Goddard High School 4 17:00.94

5 STROUP, Tavon # SO 600 Great Bend High Scho 5 17:03.26

6 MAUPIN, Taevian # JR 618 Hays High School 6 17:30.35

7 DYKES, Korbin # JR 669 Salina South High Sc 7 17:34.41

8 WEBB, Kyler # SO 678 Salina South High Sc 8 17:35.32

9 SPIVA, Ethan * SO 571 Eisenhower High Scho 9 17:37.33

10 SANTILLAN, Jack * JR 569 Eisenhower High Scho 10 17:46.97

11 KAUFMAN, Lucas JR 638 Newton High School 11 17:48.49

12 MCCULLOUGH, Elijah SR 619 Hays High School 12 17:52.62

13 SMITH, Carter * JR 570 Eisenhower High Scho 13 17:58.64

14 HOWE, Isak * SO 655 Salina Central High 14 18:05.23

15 BURT, Jack * JR 653 Salina Central High 15 18:05.99

16 WEBB, Nathan * FR 694 Valley Center High S 16 18:06.03

17 AFFHOLDER, Luke * FR 651 Salina Central High 17 18:08.16

18 ROBERTS, Eli * SR 568 Eisenhower High Scho 18 18:10.93

19 MOSES, Dalton * JR 692 Valley Center High S 19 18:12.00

20 MOORE, Braylon SR 598 Great Bend High Scho 20 18:14.59

21 LEWIS, Nathan JR 584 Goddard High School 21 18:16.78

22 LUNSFORD, Landon SR 639 Newton High School 22 18:21.07

23 ACKERMAN, David * SR 562 Eisenhower High Scho 23 18:25.59

24 RUPE, Colin * FR 658 Salina Central High 24 18:29.89

25 REYNOLDS, Justus * JR 567 Eisenhower High Scho 25 18:34.77

26 MILLER, Aiden * SO 688 Valley Center High S 26 18:39.90

27 SUPPES, Bradon SR 601 Great Bend High Scho 27 18:43.82

28 BROSI, Christian * SO 652 Salina Central High 28 18:48.19

29 BROWNELL, Levi FR 577 Goddard High School 29 18:52.36

30 AUGUSTINE, Tacoma SR 612 Hays High School 30 18:55.25

31 SMITH, Ayden JR 585 Goddard High School 31 18:58.48

32 LEIKER, Logan FR 617 Hays High School 32 19:00.99

33 MONARREZ, Carlos * JR 690 Valley Center High S 33 19:03.74

34 HARKMAN, Nathan SR 581 Goddard High School 34 19:04.65

35 MCMURRAY, Zach JR 671 Salina South High Sc 35 19:05.50

36 LAWRENCE, Anthony FR 597 Great Bend High Scho 36 19:09.04

37 MORRIS, Tayton * SO 657 Salina Central High 37 19:24.43

38 MOST, Logan JR 628 Hutchinson High Scho 38 19:29.98

39 MUELLER, Earl SR 641 Newton High School 39 19:32.89

40 RODRIGUEZ, Lalo SO 630 Hutchinson High Scho 40 19:36.51

41 DEMPSEY, Ty SR 614 Hays High School 41 19:40.52

42 BROWN, Sam JR 576 Goddard High School 42 19:47.19

43 STALEY, Brayden FR 620 Hays High School 43 19:48.22

44 MILLER, Dylan * FR 689 Valley Center High S 44 19:51.55

45 RIELAND, Cooper * SO 693 Valley Center High S 45 19:53.27

46 PETERSON, Campbell SR 674 Salina South High Sc 46 20:00.67

47 CHANCE, Malachi SO 613 Hays High School 47 20:02.69

48 HANCOCK, Ethan JR 624 Hutchinson High Scho 48 20:03.22

49 COLEMAN, Parker FR 596 Great Bend High Scho 49 20:14.77

50 JAHAY, Lucas SR 583 Goddard High School 50 20:24.63

51 GRAHAM, Jordon JR 623 Hutchinson High Scho 51 20:32.62

52 SMITH, Grady JR 676 Salina South High Sc 52 20:35.87

53 LUX, Jakob SR 640 Newton High School 53 20:47.80

54 SOUTHERN, Michael SR 642 Newton High School 54 20:48.11

55 STUART, Conner FR 677 Salina South High Sc 55 20:50.63

56 WILLIAMS, Colbey FR 643 Newton High School 56 21:07.83

57 JOHNSON, Winston SR 626 Hutchinson High Scho 57 21:13.66

58 EDDINGTON, Michael SR 622 Hutchinson High Scho 58 21:15.80

59 KOONTZ, Aiden FR 627 Hutchinson High Scho 59 21:16.27

3A COUNCIL GROVE REGIONAL

Girls

Team Results

Southeast of Saline West Franklin Osage City

Individual Results

1 Bree Allen Prairie View High School 18:47.96 1

2 Ashley Lehman Hesston High School 19:18.38 1

3 Emory Speece Osage City 19:47.48 1

4 Hannah Thong Olathe Heritage Christian 20:10.37 1

5 Reese Quinn Hesston High School 20:15.70 1

6 Jaiton Bosse Osage City 20:31.57 1

7 Anna Jackson Southeast of Saline High School 20:43.84 1

8 Piper Brown Southeast of Saline High School 20:44.35 1

9 Abby Commerford Southeast of Saline High School 20:47.62 1

10 Keira Mullen Smoky Valley High School 20:53.62 1

11 Regan Duran Southeast of Saline High School 20:55.88 1

Boys

Team Results

Southeast of Saline West Franklin Santa Fe Trail

Individual Results

1 Brayden Walker Southeast of Saline High School 16:30.60 1

2 Levi Allen Southeast of Saline High School 16:43.03 1

3 Cayden Walker Southeast of Saline High School 16:44.53 11

4 Jacob Bircher Southeast of Saline High School 16:50.46 1

5 Lakoddah Downes Council Grove 16:55.58 1

6 Hunter Bailey West Franklin High School 16:59.37 1

7 Bryce Roberts Santa Fe Trail High School 17:05.94 1

8 Nash McDaniel Wellsville High School 17:16.28 1

9 Ben Grauerholz Southeast of Saline High School 17:17.77 1

10 Jadyn Picolet Council Grove 17:22.68 1