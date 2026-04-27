Large Hail Pounds Salina

Severe weather that rolled across Kansas late Sunday night and early Monday morning dropped heavy rain and large hail in Salina.
Some of the largest hail fell in South Salina.
Here are some reports compiled by the National Weather Service:
- Public reports Hail 2.00 Inch 2 SE Salina, Saline KS
- Public reports Hail 1.25 Inch 2 SW Smolan, Saline KS
- Public reports Hail 2.00 Inch 2 SSW Salina, Saline KS
- Public reports Hail 1.50 Inch 1 NNE Salina, Saline KS
- Public reports Hail 2.00 Inch 6 SW Salina, Saline KS
- Trained Spotter reports Hail 1.50 Inch 2 S Salina, Saline KS
- Public reports Hail 1.00 Inch 1 N Salina, Saline KS
- Public reports Hail 2.00 Inch 2 S Salina, Saline KS
- Public reports Hail 1.00 Inch 2 SE Salina, Saline KS
- Public reports Hail 1.25 Inch 1 S Salina, Saline KS
There were reports of damage in Salina, including broken car windows.