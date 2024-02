HS Basketball Scores are (2/13)

GIRLS SCORES

Salina Central 38, Goddard 23

Salina South 49, Newton 31

Hays 53, Abilene 27

Bennington 43, Ell-Saline 42

Southeast Saline 49, Ellsowrth 36

Beloit 34, Sacred Heart 29

Topeka Hayden 58, Junction City 20

Chapman 52, Rock Creek 33

Smoky Valley 55, Pratt 32

Minneapolis 62, Republic County 30

BOYS SCORES

Goddard 52, Salina Central 49

Salina South 61, Newton 60

Bennington 48, Ell-Saline 41

Hays 54, Abilene 47

Ellsworth 44, Southeast Saline 33

Beloit 57, Sacred Heart 54

Junction City 73, Topeka Hayden 58

Minneapolis 38, Republic County 29

