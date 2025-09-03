Holiday Stats: 1 Fatal DUI Crash, 22 DUI Arrests

By Todd Pittenger September 3, 2025

Kansas Highway Patrol Troopers worked one fatal DUI related crash involving two DUI related fatalities over the the Labor Day Weekend reporting period. They also made 22 DUI related arrests. Additionall, KHP personnel assisted 643 motorists.

The reporting period for the holiday ran from 6 p.m. on Friday, August 29th to 11:59 p.m. on Monday, September 1st.

Here is the breakdown of  holiday weekend activity:

Enforcement Data 2023 2024 2025
DUI Arrests 16 12 22
Speed Citations 687 598 579
Speed Warnings 447 567 558
Safety Belt Citations 58 62 70
Safety Belt Warnings 4 7 11
Safety Belt Teen Citations 7 2 4
Safety Belt Teen Warnings 0 0 2
Child Restraint Citations 15 9 10
Motorist Assist 772 575 643
Crash Data 2023 2024 2025
Fatal DUI Related Crashes 0 0 1
DUI Related Fatalities 0 0 2
Non-DUI Related Crashes 2 1 0
Non-DUI Related Fatalities 2 1 0