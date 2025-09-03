Holiday Stats: 1 Fatal DUI Crash, 22 DUI Arrests

Kansas Highway Patrol Troopers worked one fatal DUI related crash involving two DUI related fatalities over the the Labor Day Weekend reporting period. They also made 22 DUI related arrests. Additionall, KHP personnel assisted 643 motorists.
The reporting period for the holiday ran from 6 p.m. on Friday, August 29th to 11:59 p.m. on Monday, September 1st.
Here is the breakdown of holiday weekend activity:
|Enforcement Data
|2023
|2024
|2025
|DUI Arrests
|16
|12
|22
|Speed Citations
|687
|598
|579
|Speed Warnings
|447
|567
|558
|Safety Belt Citations
|58
|62
|70
|Safety Belt Warnings
|4
|7
|11
|Safety Belt Teen Citations
|7
|2
|4
|Safety Belt Teen Warnings
|0
|0
|2
|Child Restraint Citations
|15
|9
|10
|Motorist Assist
|772
|575
|643
|Crash Data
|2023
|2024
|2025
|Fatal DUI Related Crashes
|0
|0
|1
|DUI Related Fatalities
|0
|0
|2
|Non-DUI Related Crashes
|2
|1
|0
|Non-DUI Related Fatalities
|2
|1
|0