High School Sports Results (4/15)

TENNIS

Sacred Heart competed at Claflin-Central Plains, with the Boys’ Varsity Doubles teams playing well against a strong field.

The #1 doubles team of Thomas Cheney & Max Ehrlich were 1-2.

The #2 doubles team of Luca Adami and Ben Disberger finished second at 2-1.

The Junior Varsity will play Tuesday at Smoky Valley and the Varsity will travel to Hillsboro, continuing with a very busy week.

GOLF

Hays High Invitational – Smoky Hill CC

TEAM RESULTS

Manhattan – 314 Washburn Rural – 317 Salina Sacred Heart – 321 Dodge City – 337 Salina-South – 341 Garden City – 368 Topeka-Seaman – 369 Liberal – 374 Hays – 377 Junction City – 395 Great Bend – 419 Salina-Central – 443

INDIVIDUAL RESULTS

1 Tanner Kasprznk-2024 Washburn Rural 74

T1 Aidan Robinson-2025 Dodge City 74

T1 Michael Matteucci-2024 Salina Sacred Heart 74

4 Gage Hull-2024 Manhattan 75

T4 Maddix Shook-2025 Garden City 75

6 Hayden Glynn-2024 Washburn Rural 76

7 Myles Alonzo-2024 Topeka-West 77

T7 Tate Reid-2025 Manhattan 77

9 Luke Newell-2025 Salina Sacred Heart 78

10 Maddox Xaysongkham-2024 Salina-South 79

11 Owen Kandt-2024 Manhattan 80

12 Camden Zimlich-2024 Washburn Rural 82

T12 Cade Cochran-2026 Manhattan 82

T12 Dominic Matteucci-2027 Salina Sacred Heart 82

15 Cooper Graham-2026 Manhattan 83

16 Jackson Powers-2026 Manhattan 84

17 Xoaquin Overbey-2025 Washburn Rural 85

T17 Tagan Monasmith-2025 Washburn Rural 85

T17 Jacob Tran-2025 Salina-South 85

20 Grayden Gamblin-2024 Dodge City 86

21 Walker Tuttle-2024 Salina Sacred Heart 87

T21 Tadd Armstrong-2025 Washburn Rural 87

T21 Jackson Perry-2025 Salina-South 87

T21 AJ Peters-2025 Dodge City 87

25 Skyler Hubbard-2025 Liberal 88

T25 Zach Weir-2024 Topeka-Seaman 88

27 Alexander Flanagan-2025 Topeka-Seaman 89

28 Keaton Bogner-2025 Dodge City 90

T28 Blake Priester-2024 Salina-South 90

T28 Hunter Newell-2024 Salina Sacred Heart 90

T28 Ethan Newell-2027 Salina Sacred Heart 90

T28 Jalen Jagels-2026 Garden City 90

33 David Hurley-2024 Junction City 91

T33 Ledger Michel-2027 Salina-South 91

T33 Bradley Williamson-2025 Topeka-Seaman 91

T33 Ryan Mein-2024 Liberal 91

37 Thomas Payne -2026 Salina-Central 93

T37 Braiden Bickle-2026 Hays 93

39 Caleb Thompson-2026 Hays 94

T39 Kevin Chela-Carbajal-2024 Dodge City 94

T39 Truman Johnson-2025 Hays 94

42 Lindberg-2023 Great Bend 95

T42 Ethan Harris-2024 Salina-South 95

44 Connor Kippes-2027 Dodge City 96

T44 Trey Oakley-2026 Hays 96

T44 Harrison Lane-2024 Topeka-West 96

47 Caden Lamm-2025 Liberal 97

T47 Braxton Banker-2024 Hays 97

49 Hudson Rice-2025 Liberal 98

T49 Cooper Johnson-2025 Hays 98

T49 Kaiden Hodzic-2025 Junction City 98

T49 Somers-2023 Great Bend 98

53 Karsten Nichols-2025 Garden City 99

54 Creytin Sanner-2024 Junction City 100

55 Keenan Gentry-2025 Topeka-Seaman 101

56 Timothy Lister-2026 Topeka-Seaman 102

T56 Tyler Zuege-2025 Salina-Central 102

58 Landon Martinez-2025 Liberal 103

59 Logan Cornish-2026 Garden City 104

60 Simon Biera-2026 Garden City 105

61 Truman Fortner-2025 Junction City 106

62 Jordan Burghart-2026 Topeka-Seaman 107

T62 Finn Harris-2026 Garden City 107

64 Blayden Betts-2026 Liberal 109

65 Spore-2023 Great Bend 110

66 Ethan Hileman-2025 Junction City 112

67 Hall-2023 Great Bend 116

68 Seth Lepping-2026 Salina-Central 123

69 Corbin Banninger -2024 Salina-Central 125

70 Nicholas Kohler-2025 Salina-Central 133

SOFTBALL

Southeast of Saline splits with Clay Center.

GAME 1: Clay Center 4, Southeast of Saline 3

GAME 2: Southeast of Saline 6, Clay Center 1

BASEBALL

Salina Central snaps losing skid with win over Wichita Northwest.

SALINA CENTRAL 5, WICHITA NW 0