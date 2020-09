High School Sports Digest – 9/22

Cross Country

Southeast of Saline Invitational Girls Results

Southeast of Saline 42, Cimarron 62, Sacred Heart 93, Smoky Valley 101, Minneapolis 118, Halstead 136, Bennington 146

1 BRIGGS, Taylor SR Chapman – 18:07.1

2 ALDERSON, Jentrie JR Southeast 20:03.3

3 VATH, Jaycee SR Lincoln – 20:12.1

4 KRUEGER, Maddy FR Minneapolis 20:38.9

5 COSSAART, Alayna SO Minneapolis 20:40.5

6 LAMBERT, Gracie JR Smoky Valley 20:43.4

7 PROCHAZKA, Ashley SO Southeast 21:19.1

8 CLINESMITH, Courtne SR Cimarron 21:46.8

9 SUTTON, Savannah SO Southeast 21:52.3

10 EHRLICH, Maddie JR Sacred Heart 22:09.4

11 CLARK, Elsie JR Hesston – 22:16.3

12 PAULINO, Taryn SO Bennington 22:31.6

13 FUGITT, Macy SR Cimarron 22:35.6

14 MILLERSHASKI, Graci JR Cimarron 22:37.8

15 ROBERTS, Emma FR Sacred Heart 22:41.5

16 SMITH, Teagan JR Berean – 22:48.0

17 NORD, Tayana SO Berean – 22:51.8

18 FRANKLIN, Sadie FR Southeast 23:09.6

19 FLASK, Elena JR Halstead 23:11.6

20 GREENE, Veronica FR Cimarron 23:13.3

21 SCHROEDER, Joni JR Southeast 23:23.6

22 SCHROEDER, Parker SR Halstead 23:30.0

23 DORTLAND, Camille JR Russell – 23:48.9

24 PETERSON, Kajsa SR Smoky Valley 23:53.5

25 HELINE, Kenzie FR Smoky Valley 23:54.6

26 ENGLISH, Alexa FR Cimarron 23:59.6

27 ROTHS, Makenna SR Southeast 24:16.5

28 MATTEUCCI, Eva FR Sacred Heart 24:19.6

29 BUEHLER, Brooklyn JR Cimarron 24:29.3

30 MIKKELSON, Lauryn FR Sacred Heart 24:31.2

31 BENGTSON, Olivia SO Smoky Valley 24:31.7

32 PEARSON, Mallorie JR Southeast 24:31.8

33 MENDEZ, Evy SR Sacred Heart 24:55.1

34 GRIFFIN, Maleah FR Minneapolis 25:07.9

35 GREENEMEYER, Isab FR Sacred Heart 25:17.8

36 FUQUA, Allyssa SO Hesston – 25:19.2

37 JANSSEN, Adelia SO Bennington 25:32.9

38 DRAKE, Katelyn SR Halstead 25:43.7

39 WHEELER, Alexis SR Bennington 25:57.5

40 SALYER, Shannon SO Cimarron 26:06.0

41 ROBINSON, Regan SR Bennington 26:14.5

42 LOCHARD, Adrien SO Smoky Valley 26:17.5

43 WEBER, Leah JR Halstead 26:18.9

44 HARMS, Katherine JR Berean – 26:25.9

45 PETERSON, Lydia JR Smoky Valley 26:27.8

46 MEIER, Kirsten JR Ellsworth – 26:29.1

47 BIGGS, Alex JR Lincoln – 26:32.4

48 LEE, Grace SO Halstead 26:34.1

49 HUEHL, Jaden SO Sylvan-Lucas – 26:48.7

50 SHIELDS, Kyree FR Halstead 28:18.5

51 WILKINSON, Brooklyn FR Halstead 29:24.3

52 HURLBUT, Mekelle JR Sylvan-Lucas – 29:28.7

53 HAWES, Kendall SO Hesston – 29:31.1

54 MCWHORTER, Brooke SO Bennington 29:33.9

55 BROCK, McKenzie JR Minneapolis 31:14.6

56 MCKAIN, Clare FR Minneapolis 31:31.2

Southeast of Saline Invitational Boys Results

Southeast of Saline 39, Berean Academy 48, Smoky Valley 54, Hesston 141, Halstead 142, Cimarron 153, Bennington 193, Minneapolis 233, Chapman 235, Sacred Heart 269, Ellsworth 271

1 HELINE, Ryan SR Smoky Valley 16:40.3

2 GLEASON, Luke SR Southeast 16:40.3

3 JACKSON, Dominic SR Southeast 17:02.8

4 HARDER, Andrew SO Berean 17:23.8

5 TUCKER, Gavin SR Berean 17:38.4

6 JACKSON, Damion SO Southeast 17:45.2

7 JANZEN, Drew SR Berean 17:46.5

8 SANTISTEVEN, Damia SR Cimarron 17:47.1

9 PORCH, Thomas SR Halstead 17:52.3

10 REED, Tytus SO Smoky Valley 17:54.2

11 HANSON, Drew SR Southeast 17:56.6

12 BRADY, Gavin SR Ell-Saline – 17:57.2

13 APEL, Lukas JR Smoky Valley 18:00.6

14 NORD, Eli JR Berean 18:02.9

15 DAVIS, Hayden SR Halstead 18:07.0

16 GARDNER, Justice JR Smoky Valley 18:12.3

17 HUFFMAN, Garret JR Smoky Valley 18:12.5

18 KEJR, Joel JR Southeast 18:15.1

19 SMITH, Spencer SR Southeast 18:25.5

20 TOPHAM, Trey SR Berean 18:30.1

21 PETERSON, Stephen SR Smoky Valley 18:36.9

22 MORRICAL, Nakari SO Southeast 18:40.2

23 MENDEZ, David FR Cimarron 18:40.7

24 DAHLSTEN, Micah SO Hesston 18:44.2

25 SNOOK, Sam SR Berean 18:49.7

26 MILLER, Devin SO Hesston 19:02.9

27 FALLS, Chris SO Chapman 19:03.3

28 KUEKER, Joey SR Hesston 19:18.9

29 HUEHL, Jonah SR Sylvan-Lucas – 19:25.1

30 PETERSON, Samuel FR Smoky Valley 19:27.4

31 SUMMERS, Ayden JR Hesston 19:30.3

32 ABELL, Joel FR Minneapolis 19:32.0

33 ALLMON, Aiden SO Halstead 19:32.3

34 HARMON, Christian SR Cimarron 19:46.9

35 SCHULTE, Braden SR Ellsworth 19:47.9

36 OHLSON, Nate JR Bennington 19:50.0

37 ROSE, Zach JR Sylvan-Lucas – 19:59.2

38 RUPRIGHT, Gavin SO Bennington 20:03.3

39 JOHNSON, Spencer SO Halstead 20:03.3

40 MAGILL, Jesse JR Hesston 20:08.6

41 LEFEVRE, Noah SR Hesston 20:19.5

42 DOUGLAS, Jace SO Sacred Heart 20:20.3

43 KOEHN, Dylan SR Bennington 20:32.7

44 LAWSON, Eli FR Bennington 20:32.9

45 ALONZO, Joey SO Chapman 20:41.8

46 WILLIAMS, David SR Bennington 20:47.5

47 HOFFMAN, Taryn SO Chapman 20:49.8

48 MENDEZ, Ivan SR Cimarron 20:51.0

49 PALMER, Kolton FR Sylvan-Lucas – 20:54.2

50 HARMON, Zach SO Cimarron 20:58.0

51 SHANKS, Brendan SR Minneapolis 20:59.8

52 JOHNSON, Byron SO Ellsworth 21:05.2

53 ROTH, Daniel FR Minneapolis 21:08.9

54 NELSON, Shafer SO Minneapolis 21:09.2

55 RIORDAN, Sean SO Sacred Heart 21:10.7

56 RADKE, Austin JR Halstead 21:13.5

57 JOHNSTON, Josh FR Sacred Heart 21:14.5

58 THOMPSON, Ethan FR Hesston 21:17.0

59 THOMPSON, Andrew SO Halstead 21:20.5

60 BETTENBROCK, Colto FR Ellsworth 21:23.1

61 WHITE, Isaac SO Minneapolis 21:27.3

62 EHRLICH, Max FR Sacred Heart 21:28.5

63 MENDEZ, Nickolas SO Halstead 21:32.4

64 CARDIEL, Gael FR Cimarron 21:32.4

65 DIERCKS, Ethan SR Chapman 21:39.6

66 OBERMEYER, Dalton SO Chapman 21:51.2

67 DALKE, Tyler SR Chapman 21:53.9

68 SPACHEK, Jonathan SR Ellsworth 21:58.3

69 MATTHEWS, Cooper FR Bennington 22:03.8

70 FORD, Dylan SO Bennington 22:19.6

71 BOHL, Riley SO Minneapolis 22:43.2

72 JUNK, Eli FR Sacred Heart 22:49.0

73 STARKEY, Hagen FR Sylvan-Lucas – 23:00.2

74 GASTON, Levi SO Chapman 23:01.6

75 MUELLER, Grady SR Ellsworth 23:58.1

76 BAIZE, Alex SO Solomon – 25:46.3

77 CHENEY, Ben JR Sacred Heart 26:19.8

78 MCLAUGHLIN, Tyler JR Solomon – 29:28.7

79 FORD, Matthew SR Solomon – 32:49.6

Volleyball

Newton defeated Salina South 25-13, 25-22

Maize defeated Salina South 25-24, 19-25, 25-11

Salina Central defeated Valley Center 25-22, 21-25, 25-22

Andover Central defeated Salina Central 25-18, 25-16

Inman defeated Ell-Saline 25-17, 25-18

Inman defeated Ell-Saline 6-25, 25-22, 18-16

Smoky Valley defeated Clay Center 30-28, 25-21

Smoky Valley defeated Hoisington 25-12, 21-25, 25-16

Boys Soccer

Eisenhower defeated Salina South 4-0

Salina Central tied with Derby 0-0 in double overtime