Heart of America All-League Selections Announced

The Heart of America League announced its All-League selections for girls and boys basketball.
|HEART OF AMERICA GIRLS BASKETBALL ALL-LEAGUE TEAM 2022-2023
|1ST TEAM
|LILLIE VEER
|BEREAN ACADEMY
|SENIOR
|KALEIGH O’BRIEN
|REMINGTON
|SENIOR
|SUTTYN HARRIS
|INMAN
|FRESHMAN
|LOGAN STUCKY
|SEDGWICK
|JUNIOR
|RORI MILES
|BENNINGTON
|SOPHOMORE
|TAYTON SMITH
|BEREAN ACADEMY
|SENIOR
|KEALA WILSON
|ELL-SALINE
|SENIOR
|2ND TEAM
|KATE ROWLAND
|STERLING
|SENIOR
|KELSEY KOONTZ
|BEREAN ACADEMY
|SENIOR
|ADDY PATRICK
|MOUNDRIDGE
|FRESHMAN
|GRACE HETT
|MARION
|JUNIOR
|PAYTEN DEBOLD
|BENNINGTON
|SENIOR
|EMILY O’BRIEN
|REMINGTON
|FRESHMAN
|FLORA MORGAN
|BEREAN ACADEMY
|SOPHOMORE
|HONORABLE MENTION
|BRI HOCHSTETLER
|REMINGTON
|JUNIOR
|KOLBIE BARTLETT
|BENNINGTON
|JUNIOR
|KINDALL ELMORE
|MOUNDRIDGE
|SENIOR
|ADDIE FITCH
|SEDGWICK
|SENIOR
|CAMMI UNRUH
|MOUNDRIDGE
|FRESHMAN
|EMILY DURST
|MOUNDRIDGE
|SENIOR
|MACKENZIEY ALVAREZ
|TRINITY CATHOLIC
|JUNIOR
|BAYLEIGH SCHNEIDER
|ELL-SALINE
|JUNIOR
|HEART OF AMERICA BOYS BASKETBALL ALL-LEAGUE TEAM 2022-2023
|1ST TEAM
|LOGAN CHURCHILL
|MOUNDRIDGE
|SENIOR
|BLAKE HAMMEKE
|TRINITY CATHOLIC
|SENIOR
|ELI LAWSON
|BENNINGTON
|JUNIOR
|CREIGHTON KUKULA
|BEREAN ACADEMY
|SENIOR
|LANDON KAUFMAN
|MOUNDRIDGE
|SENIOR
|TANNER HECKEL
|INMAN
|JUNIOR
|ELI BRUNK
|INMAN
|SENIOR
|2ND TEAM
|BARRETT MODDELMOG
|MOUNDRIDGE
|SOPHOMORE
|MISTER SMITH
|BENNINGTON
|JUNIOR
|GABE RIFFEL
|STERLING
|JUNIOR
|BROGAN ROWLEY
|ELL-SALINE
|SOPHOMORE
|SAGE MARTIN
|REMINGTON
|SENIOR
|ISAAC BRIAR
|STERLING
|JUNIOR
|JACKSON SCARLETT
|SEDGWICK
|JUNIOR
|HONORABLE MENTION
|MARSHALL JOHNSON
|ELL-SALINE
|JUNIOR
|CARSON GRAY
|STERLING
|JUNIOR
|TALON PICKERING
|BENNINGTON
|JUNIOR
|JACK LANNING
|MARION
|JUNIOR
|COLBY BEAGLEY
|STERLING
|JUNIOR