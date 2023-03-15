Salina, KS

Now: 66 °

Currently: Clouds

Hi: 66 ° | Lo: 42 °

Heart of America All-League Selections Announced

Jackson SchneiderMarch 15, 2023

The Heart of America League announced its All-League selections for girls and boys basketball.

 

HEART OF AMERICA GIRLS BASKETBALL ALL-LEAGUE TEAM 2022-2023
1ST TEAM
LILLIE VEERBEREAN ACADEMYSENIOR
KALEIGH O’BRIENREMINGTONSENIOR
SUTTYN HARRISINMANFRESHMAN
LOGAN STUCKYSEDGWICKJUNIOR
RORI MILESBENNINGTONSOPHOMORE
TAYTON SMITHBEREAN ACADEMYSENIOR
KEALA WILSONELL-SALINESENIOR
2ND TEAM
KATE ROWLANDSTERLINGSENIOR
KELSEY KOONTZBEREAN ACADEMYSENIOR
ADDY PATRICKMOUNDRIDGEFRESHMAN
GRACE HETTMARIONJUNIOR
PAYTEN DEBOLDBENNINGTONSENIOR
EMILY O’BRIENREMINGTONFRESHMAN
FLORA MORGANBEREAN ACADEMYSOPHOMORE
HONORABLE MENTION
BRI HOCHSTETLERREMINGTONJUNIOR
KOLBIE BARTLETTBENNINGTONJUNIOR
KINDALL ELMOREMOUNDRIDGESENIOR
ADDIE FITCHSEDGWICKSENIOR
CAMMI UNRUHMOUNDRIDGEFRESHMAN
EMILY DURSTMOUNDRIDGESENIOR
MACKENZIEY ALVAREZTRINITY CATHOLICJUNIOR
BAYLEIGH SCHNEIDERELL-SALINEJUNIOR
HEART OF AMERICA BOYS BASKETBALL ALL-LEAGUE TEAM 2022-2023
1ST TEAM
LOGAN CHURCHILLMOUNDRIDGESENIOR
BLAKE HAMMEKETRINITY CATHOLICSENIOR
ELI LAWSONBENNINGTONJUNIOR
CREIGHTON KUKULABEREAN ACADEMYSENIOR
LANDON KAUFMANMOUNDRIDGESENIOR
TANNER HECKELINMANJUNIOR
ELI BRUNKINMANSENIOR
2ND TEAM
BARRETT MODDELMOGMOUNDRIDGESOPHOMORE
MISTER SMITHBENNINGTONJUNIOR
GABE RIFFELSTERLINGJUNIOR
BROGAN ROWLEYELL-SALINESOPHOMORE
SAGE MARTINREMINGTONSENIOR
ISAAC BRIARSTERLINGJUNIOR
JACKSON SCARLETTSEDGWICKJUNIOR
HONORABLE MENTION
MARSHALL JOHNSONELL-SALINEJUNIOR
CARSON GRAYSTERLINGJUNIOR
TALON PICKERINGBENNINGTONJUNIOR
JACK LANNINGMARIONJUNIOR
COLBY BEAGLEYSTERLINGJUNIOR

Copyright © Meridian Media, 2023. All Rights Reserved. No part of this story may be reproduced without Meridian Media’s express consent.

CATEGORIES :

Latest Stories

Sports News

Heart of America All-League Selecti...

The Heart of America League announced its All-League selections for girls and boys basketball. &n...

March 15, 2023 Comments

Man Threatened with Hedge Trimmers

Kansas News

March 15, 2023

Career Opportunities via Agricultur...

Farming News

March 15, 2023

Woman Hurt in Crash Near Salina

Kansas News

March 15, 2023

STAY IN TOUCH!

GET OUR APP!

LATEST POSTS

Man Threatened with Hedge...
March 15, 2023Comments
Woman Hurt in Crash Near ...
March 15, 2023Comments
Fort Riley Updates Visito...
March 15, 2023Comments
Shoplifter Sought
March 14, 2023Comments

LISTEN LIVE

© 2007 - 2023 - EEO  - KABI  - KSAL-AM  - KSAL-FM  - KYEZ  - FCC Public Notices  - KSAL Extra