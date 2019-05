Fifteen South, Central Players on AVCTL-I Teams

MVP – Cammie Davis, SR, Maize

Co-Coaches of the Year – Trey Crow, Salina South & Paul Burke, Derby

Defenders

First Team

Missy Baker, SO, Salina Central

Monique Fair, SO, Salina South

Heather Mills, JR, Derby

Hailey Stiverson, JR, Maize

Second Team

Cheyenne Busker, SR, Maize

Giselle Fierro, JR, Campus

McKenzie Ontjes, JR, Hutchinson

Logan Riley, FR, Derby

Honorable Mention

Aurora Castillo, SR, Newton

Grace Harrison, SO, Campus

Abby Miller, JR, Salina South

Alayna Runck, FR, Maize

Maddy Welch, JR, Derby

Whitney Young, SO, Salina South

Forwards

First Team

Payton Eskridge, SR, Maize

Josie Hallier, SO, Hutchinson

Brooke Renshaw, JR, Salina South

Alyssa Rowland, SO, Derby

Second Team

Gabby Chavez, SO, Campus

Alex Liles, JR, Salina South

Callie Sanbord, Salina Central

Mallory Stegman, JR, Maize

Honorable Mention

Britney Bayer, SR, Derby

Jordan Crone, JR, Derby

Kourtnee Davis, SR, Maize

Brooklynn Needham, FR, Salina South

Midfield

First Team

Cammie Davis, SR, Maize

Morgan Fischer, SO, Salina South

Marah Franke, SR, Derby

Yazmin Puentes, JR, Campus

Second Team

Mina Chapman, SO, Maize

Megan Crist, JR, Newton

Sophia Ginther, JR, Salina Central

Sydney Nilles, JR, Derby

Annie Weesner, SR, Hutchinson

Harlie Wilson, FR, Hutchinson

Honorable Mention

Arianna Campos, SO, Newton

Reina Cline, SO, Maize

Madalyn Crow, SO, Salina South

Callahan Figgs, SR, Salina Central

Kylee Harman, SR, Campus

Anita Phanthavong, JR, Campus

Nayeli Reveles, JR, Maize

Giselle Vielmas, SO, Derby

Kaylee Wilcox, SO, Maize

Minerva Martinez, SO, Salina Central

Goalkeepers

First Team – Lizzy Franco, SO, Salina South

Second Team – Lilly Koehn, FR, Maize

Honorable Mention

Elizabeth Baalmann, SR, Campus

Hannah Abou-Faissal, SR, Derby

Mackenze Nutter, FR, Salina Central

Meredith Kinney, SR, Hutchinson