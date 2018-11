Fifteen Mustangs, Cougars Honored on All-AVCTL Teams

Co-Most Valuable Players – David Grammer, SR, Salina Central & Francisco Vielmas, SR, Derby

Coach of the Year – Paule Burke, Derby

Defenders

First Team

Alex Escobedo, JR, Salina South

Nick Reiswig, SR, Maize

Cole Thompson, SR, Campus

Matt Young, JR, Derby

Second Team

Daine Crum, SR, Campus

Cris Dominguez, SR, Salina South

Brett Nottis, SR, Salina Central

Conner Robinette, JR, Derby

Honorable Mention

Jordy Diaz De Leon, SR, Campus

Evan Henderson, SR, Hutchinson

Marco Ibarra, JR, Maize

Trey Montoy, SR, Salina Central

Andrew Phelps, JR, Campus

Omar Vielmas, JR, Derby

Kaden Weber-Gonzalez, SR, Newton

Forwards

First Team

Hassan Al-Amood, SO, Campus

Saul Munoz, JR, Derby

Brandon Oaks, SO, Salina South

Blake Ohlmsted, SR, Salina Central

Second Team

Hunter Clark, SR, Maize

Brady Hestand, SR, Derby

Eric Rincon, JR, Salina South

Mondell Toney, SR, Hutchinson

Honorable Mention

Santiago Fernandez, SO, Newton

Wyatt Johnson, SO, Hutchinson

Roman Mendez, SO, Campus

Max Shea, SO, Maize

Leo Torres, SR, Salina South

Midfielders

First Team

David Grammer, SR, Salina Central

Mark Grammer, SR, Salina Central

Francisco Vielmas, SR, Derby

Logan Voran, SR, Maize

Second Team

Erique Holloway, SR, Campus

Jorge Navarro, SO, Salina South

Clayton Simmons, SR, Derby

Mikey Velasquez, SO, Newton

Honorable Mention

Malcom Berkley, JR, Salina Central

Hunter Garrison, SR, Maize

Ethan Hill, SR, Derby

Alec Hinojos, SO, Campus

Ezekiel Martinez, SO, Hutchinson

Jose Moreno, SR, Newton

Tanner Prophet, SO, Maize

Scott Simmons, FR, Derby

Ivan Velo, SR, Salina South

Arran Wilson, JR, Salina Central

Goalkeepers

First Team

Ryan Walter, SR, Campus

Second Team

AJ Howard, SR, Derby

Honorable Mention

Eduardo Picaso, JR, Salina South