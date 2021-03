Eight Cougars Pick Up AVCTL-I Honors

Pat Strathman March 15, 2021

Girls MVP – Addy Brown, SO, Derby Coach of the Year – Jodie Karsak, Derby First Team

Addy Brown, SO, Derby

Sydney Holmes, SR, Maize

Avery Lowe, SO, Maize South

Kyla Frenchers, JR, Maize

Derryana Cobbins, SR, Derby

Tatum Boettjer, JR, Derby Second Team

Ziya Simms, SR, Hutchinson

Acacia Weis, SO, Salina South

Tya Tindall, JR, Campus

DeKeira Clay, FR, Maize South

Harlie Wilson, JR, Hutchinson

Baylee Miller, SR, Maize Honorable Mention

Analysia Morales, JR, Campus

Jaidyn Schomp, SR Derby

Mya Thompson, SO, Hutchinson

Olivia Wedman, SR, Maize

Riley Kennedy, SR, Maize South

Olivia Antonowich, SO, Newton

Lexi Valley-Ponds, SR, Newton

Marah Zenner, SR, Newton

Kylie Arnold, JR, Salina South

Lizzy Franco, SR, Salina South

Sydney Peterson, JR, Salina South Boys MVP – Sterling Chapman, SR, Campus Coach of the Year – Chris Grill, Maize First Team

Sterling Chapman, SR, Campus

Kyle Grill, JR, Maize

Jacob Hanna, SR, Maize

Josh Jordan, SR, Salina South

Stevie Strong, SR, Campus

Myles Thompson, SR, Hutchinson Second Team

Jaxon Brackeen, SR, Newton

Javon Buchanan, JR, Maize South

Avery Johnson, SO, Maize

Devon Junghans, SR, Salina South

Isaac Ray, SR, Derby

Fontaine Williams, JR, Derby Honorable Mention

Isaiah Atwater, SO, Maize South

Winson Bing, SR, Maize

Blake Chadwick, SR, Derby

Jameer Clemon, JR, Derby

Elijah Edwards, JR, Newton

Jayden Hall, SR, Campus

AJ Johnson, SR, Salina South

Colin Schreiber, SR, Salina South

Dylan Petz, SO, Newton

Parker Scott, SR, Maize South

Zion Young, SO, Campus

