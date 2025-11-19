Drivers Beware: Deer Remain Active

Saline County Sheriff’s Office would like to remind everyone to be cautious for deer on the roads.

Mid to late November is peak time for deer rut. During this time, deer are actively searching for mates and the probability of deer-related crashes greatly increase.

This week alone the Saline County Sheriff’s Office has worked 6 crashes involving deer.

Swerving to avoid deer often causes a greater possibility of a severe crash or rollover. Authorities remind everyone to remain vigilant while traveling.