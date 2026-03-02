COLLEGE – Winter Week 19 Schedule/Scores

By Christian D Orr March 2, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 19 schedule/results

Monday, March 2

KCAC Women’s Basketball

Tabor at Evangel

 

Tuesday, March 3

KCAC Men’s Basketball

Friends at Oklahoma Wesleyan

 

Wednesday, March 4

MIAA Women’s Basketball

Northeastern State vs. Emporia State

Missouri Western vs. Nebraska Kearney

MIAA Men’s Basketball

Pittsburg State vs. Central Oklahoma

Missouri Southern vs. NW Missouri State

 

Thursday, March 5

MIAA Women’s Basketball

Central Missouri vs. Northeastern State/Emporia State winner

Fort Hays State vs. Missouri Wester/Nebraska Kearney winner

MIAA Men’s Basketball

Washburn vs. Pittsburg State/Central Oklahoma winner

Central Missouri vs. Missouri Southern/NW Missouri State winner

 

Friday, March 6

MIAA Women’s Basketball

Missouri Southern vs. Northwest Missouri State

Washburn vs. Pittsburg State

MIAA Men’s Basketball

Missouri Western vs. Arkansas Fort Smith

Fort Hays State vs. Rogers State

MIAA Women’s Wrestling

Fort Hays State in Nationals

 

Saturday, March 7

MIAA Women’s Basketball

MIAA tournament semifinals

MIAA Men’s Basketball

MIAA tournament semifinals

 

Sunday, March 8

MIAA Women’s Basketball

MIAA Championship

MIAA Men’s Basketball

MIAA Championship

 

 

 