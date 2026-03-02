COLLEGE – Winter Week 19 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 19 schedule/results
Monday, March 2
KCAC Women’s Basketball
Tabor at Evangel
Tuesday, March 3
KCAC Men’s Basketball
Friends at Oklahoma Wesleyan
Wednesday, March 4
MIAA Women’s Basketball
Northeastern State vs. Emporia State
Missouri Western vs. Nebraska Kearney
MIAA Men’s Basketball
Pittsburg State vs. Central Oklahoma
Missouri Southern vs. NW Missouri State
Thursday, March 5
MIAA Women’s Basketball
Central Missouri vs. Northeastern State/Emporia State winner
Fort Hays State vs. Missouri Wester/Nebraska Kearney winner
MIAA Men’s Basketball
Washburn vs. Pittsburg State/Central Oklahoma winner
Central Missouri vs. Missouri Southern/NW Missouri State winner
Friday, March 6
MIAA Women’s Basketball
Missouri Southern vs. Northwest Missouri State
Washburn vs. Pittsburg State
MIAA Men’s Basketball
Missouri Western vs. Arkansas Fort Smith
Fort Hays State vs. Rogers State
MIAA Women’s Wrestling
Fort Hays State in Nationals
Saturday, March 7
MIAA Women’s Basketball
MIAA tournament semifinals
MIAA Men’s Basketball
MIAA tournament semifinals
Sunday, March 8
MIAA Women’s Basketball
MIAA Championship
MIAA Men’s Basketball
MIAA Championship