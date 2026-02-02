COLLEGE – Winter Week 15 Schedule-Scores

Local College (KCAC / MIAA) Winter Week 14 schedule/results

Monday, February 2

KCAC Men’s Basketball

Sterling at Evangel

KCAC Women’s Basketball

Sterling at Evangel

 

Tuesday, February 3

KCAC Men’s Wrestling

Central Baptist at Oklahoma Wesleyan

 

Wednesday, February 4

KCAC Men’s Basketball

Avila at Ottawa

Bethany at McPherson

Bethel at Sterling

Friends at Tabor

Oklahoma Wesleyan at Southwestern

Saint Mary at Evangel

York at Kansas Wesleyan

KCAC Women’s Basketball

Avila at Ottawa

Bethany at McPherson

Bethel at Sterling

Friends at Tabor

Oklahoma Wesleyan at Southwestern

Saint Mary at Evangel

York at Kansas Wesleyan

KCAC Men’s Wrestling

Avila at Friends

Avila vs. Oklahoma City

Friends vs. OKC

 

Thursday, February 5

KCAC Men’s Wrestling

Saint Mary at Ottawa

KCAC Women’s Wrestling

Ottawa at Saint Mary

MIAA Men’s Basketball

Central Oklahoma at NW Missouri State

Fort Hays State at Northeastern State

Missouri Southern at Kansas Newman

Nebraska Kearney at Arkansas Fort Smith

Pittsburg State at Emporia State

Rogers State at Missouri Western

MIAA Women’s Basketball

Central Oklahoma at NW Missouri State

Fort Hays State at Northeastern State

Missouri Southern at Kansas Newman

Nebraska Kearney at Arkansas Fort Smith

Pittsburg State at Emporia State

Rogers State at Missouri Western

 

Friday, February 6

MIAA Men’s Wrestling

Central Oklahoma at Nebraska Kearney

 

Saturday, February 7

KCAC Men’s Basketball

Bethel at Avila

Evangel at York

Friends at Ottawa

McPherson at Saint Mary

Oklahoma Wesleyan at Sterling

Southwestern at Bethany

Tabor at Kansas Wesleyan

KCAC Women’s Basketball

Bethel at Avila

Evangel at York

Friends at Ottawa

McPherson at Saint Mary

Oklahoma Wesleyan at Sterling

Southwestern at Bethany

Tabor at Kansas Wesleyan

KCAC Men’s Wrestling

Saint Mary at Baker

KCAC Women’s Wrestling

Avila at Grand View Open

Friends at Grand View Open

Saint Mary at Grandview Open

York at Grand View Open

MIAA Men’s Basketball

Central Oklahoma at Missouri Western

Fort Hays State at Arkansas Fort Smith

Missouri Southern at Emporia State

Nebraska Kearney at Northeastern State

Pittsburg State at Kansas Newman

Rogers State at NW Missouri State

Washburn at Central Missouri

MIAA Women’s Basketball

Central Oklahoma at Missouri Western

Fort Hays State at Arkansas Fort Smith

Missouri Southern at Emporia State

Nebraska Kearney at Northeastern State

Pittsburg State at Kansas Newman

Rogers State at NW Missouri State

Washburn at Central Missouri

MIAA Men’s Wrestling

Central Oklahoma at Fort Hays State

Kansas Newman at Labette Community College

MIAA Women’s Wrestling

Fort Hays at Grand View Open

 

Sunday, February 8

KCAC Men’s Wrestling

Avila at Missouri Valley Open

KCAC Women’s Wrestling

Ottawa at For Her Duals

 

 