COLLEGE – Spring Week 9 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Spring Week 9 schedule/results
Monday, March 9
KCAC Baseball
William Penn at Avila
Central Christian at Ottawa
Benedictine at Saint Mary
York at Tabor
KCAC Softball
Tabor at McPherson
MIAA Baseball
Kansas Newman at Northeastern State
Missouri Southern at NW Missouri State
MIAA Softball
Northwestern Oklahoma State at Kansas Newman
Tuesday, March 10
KCAC Baseball
Kansas Wesleyan at Avila
Bethany at Sterling
Oklahoma City at Evangel
Ottawa at Saint Mary
Southwestern at Hesston
KCAC Softball
Avila vs. Coastal Georgia
Avila vs. Ohio Defiance
Bethel at Bethany
Friends at Evangel
Kansas Wesleyan at Sterling
Tabor at McPherson
Oklahoma Wesleyan at Ottawa
Saint Mary at York
Southwestern at Fort Hays State
MIAA Baseball
Oklahoma Baptist at Arkansas Fort Smith
Central Missouri at Washburn
Truman State at Missouri Western
Southeastern Oklahoma at Northeastern Oklahoma
NW Missouri State at William Jewell
Northwestern Oklahoma State at Rogers State
MIAA Softball
Southwestern at Fort Hays State
Texas Women’s at Rogers State
Wednesday, March 11
KCAC Baseball
Avila at Kansas Christian
Southwestern at Friends
Hesston at Tabor
York at Hastings
KCAC Softball
Evangel vs. Dakota State
Evangel vs. Missouri Valley
MIAA Baseball
Pittsburg State at Kansas Newman
Thursday, March 12
KCAC Baseball
Avila at Benedictine
KCAC Softball
Bethany at Hesston
Kansas Wesleyan at Cottey College
MIAA Softball
Minnesota Moorhead at Missouri Western
Friday, March 13
KCAC Baseball
Evangel at York
Friends at Oklahoma Wesleyan
Tabor at Kansas Wesleyan
Ottawa at Sterling
MIAA Baseball
Arkansas Fort Smith at Kansas Newman
Central Missouri at Pittsburg State
Emporia State at Central Oklahoma
Fort Hays State at Missouri Western
Washburn at Missouri Southern
Northeastern Oklahoma at Rogers State
MIAA Softball
Fort Hays State at Central Missouri
Texas A&M International at Central Oklahoma
Rogers State at Emporia State
St. Cloud State at Missouri Southern
Northeastern Oklahoma at Washburn
Minnesota Moorhead at NW Missouri State
Sioux Falls at Pittsburg State
Saturday, March 14
KCAC Baseball
Southwestern at Bethany
Evangel at York
Friends at Oklahoma Wesleyan
Tabor at Kansas Wesleyan
Saint Mary at McPherson
Ottawa at Sterling
KCAC Softball
Friends at Avila
Bethany at Oklahoma Wesleyan
Bethel at Kansas Wesleyan
Evangel at Tabor
McPherson at Saint Mary
Sterling at Ottawa
York at Southwestern
MIAA Baseball
Arkansas Fort Smith at Kansas Newman
Central Missouri at Pittsburg State
Emporia State at Central Oklahoma
Fort Hays State at Missouri Western
Washburn at Missouri Southern
Northeastern Oklahoma at Rogers State
MIAA Softball
Northeastern Oklahoma at Emporia State
Fort Hays State at Missouri Western
Hesston at Kansas Newman
Sioux Falls at Missouri Southern
St. Cloud State at Pittsburg State
Rogers State at Washburn
Sunday, March 15
KCAC Baseball
Saint Mary at McPherson
KCAC Softball
Hastings at Tabor
MIAA Baseball
Arkansas Fort Smith at Kansas Newman
Central Missouri at Pittsburg State
Emporia State at Central Oklahoma
Fort Hays State at Missouri Western
Washburn at Missouri Southern
Northeastern Oklahoma at Rogers State