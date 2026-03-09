COLLEGE – Spring Week 9 Schedule/Scores

By Christian D Orr March 9, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Spring Week 9 schedule/results

Monday, March 9

KCAC Baseball

William Penn at Avila

William Penn at Avila

Central Christian at Ottawa

Benedictine at Saint Mary

York at Tabor

KCAC Softball

Tabor at McPherson

Tabor at McPherson

MIAA Baseball

Kansas Newman at Northeastern State

Missouri Southern at NW Missouri State

MIAA Softball

Northwestern Oklahoma State at Kansas Newman

Northwestern Oklahoma State at Kansas Newman

 

Tuesday, March 10

KCAC Baseball

Kansas Wesleyan at Avila

Bethany at Sterling

Oklahoma City at Evangel

Ottawa at Saint Mary

Southwestern at Hesston

KCAC Softball

Avila vs. Coastal Georgia

Avila vs. Ohio Defiance

Bethel at Bethany

Bethel at Bethany

Friends at Evangel

Friends at Evangel

Kansas Wesleyan at Sterling

Kansas Wesleyan at Sterling

Tabor at McPherson

Tabor at McPherson

Oklahoma Wesleyan at Ottawa

Oklahoma Wesleyan at Ottawa

Saint Mary at York

Saint Mary at York

Southwestern at Fort Hays State

Southwestern at Fort Hays State

MIAA Baseball

Oklahoma Baptist at Arkansas Fort Smith

Central Missouri at Washburn

Truman State at Missouri Western

Southeastern Oklahoma at Northeastern Oklahoma

NW Missouri State at William Jewell

Northwestern Oklahoma State at Rogers State

MIAA Softball

Southwestern at Fort Hays State

Southwestern at Fort Hays State

Texas Women’s at Rogers State

Texas Women’s at Rogers State

 

Wednesday, March 11

KCAC Baseball

Avila at Kansas Christian

Southwestern at Friends

Hesston at Tabor

York at Hastings

KCAC Softball

Evangel vs. Dakota State

Evangel vs. Missouri Valley

MIAA Baseball

Pittsburg State at Kansas Newman

 

Thursday, March 12

KCAC Baseball

Avila at Benedictine

KCAC Softball

Bethany at Hesston

Bethany at Hesston

Kansas Wesleyan at Cottey College

Kansas Wesleyan at Cottey College

MIAA Softball

Minnesota Moorhead at Missouri Western

Minnesota Moorhead at Missouri Western

 

Friday, March 13

KCAC Baseball

Evangel at York

Evangel at York

Friends at Oklahoma Wesleyan

Tabor at Kansas Wesleyan

Ottawa at Sterling

MIAA Baseball

Arkansas Fort Smith at Kansas Newman

Central Missouri at Pittsburg State

Emporia State at Central Oklahoma

Fort Hays State at Missouri Western

Washburn at Missouri Southern

Northeastern Oklahoma at Rogers State

MIAA Softball

Fort Hays State at Central Missouri

Fort Hays State at Central Missouri

Texas A&M International at Central Oklahoma

Texas A&M International at Central Oklahoma

Rogers State at Emporia State

Rogers State at Emporia State

St. Cloud State at Missouri Southern

St. Cloud State at Missouri Southern

Northeastern Oklahoma at Washburn

Northeastern Oklahoma at Washburn

Minnesota Moorhead at NW Missouri State

Minnesota Moorhead at NW Missouri State

Sioux Falls at Pittsburg State

Sioux Falls at Pittsburg State

 

Saturday, March 14

KCAC Baseball

Southwestern at Bethany

Southwestern at Bethany

Evangel at York

Friends at Oklahoma Wesleyan

Friends at Oklahoma Wesleyan

Tabor at Kansas Wesleyan

Tabor at Kansas Wesleyan

Saint Mary at McPherson

Saint Mary at McPherson

Ottawa at Sterling

Ottawa at Sterling

KCAC Softball

Friends at Avila

Friends at Avila

Bethany at Oklahoma Wesleyan

Bethany at Oklahoma Wesleyan

Bethel at Kansas Wesleyan

Bethel at Kansas Wesleyan

Evangel at Tabor

Evangel at Tabor

McPherson at Saint Mary

McPherson at Saint Mary

Sterling at Ottawa

Sterling at Ottawa

York at Southwestern

York at Southwestern

MIAA Baseball

Arkansas Fort Smith at Kansas Newman

Central Missouri at Pittsburg State

Emporia State at Central Oklahoma

Fort Hays State at Missouri Western

Washburn at Missouri Southern

Northeastern Oklahoma at Rogers State

MIAA Softball

Northeastern Oklahoma at Emporia State

Northeastern Oklahoma at Emporia State

Fort Hays State at Missouri Western

Fort Hays State at Missouri Western

Hesston at Kansas Newman

Hesston at Kansas Newman

Sioux Falls at Missouri Southern

Sioux Falls at Missouri Southern

St. Cloud State at Pittsburg State

St. Cloud State at Pittsburg State

Rogers State at Washburn

Rogers State at Washburn

 

Sunday, March 15

KCAC Baseball

Saint Mary at McPherson

KCAC Softball

Hastings at Tabor

Hastings at Tabor

MIAA Baseball

Arkansas Fort Smith at Kansas Newman

Central Missouri at Pittsburg State

Emporia State at Central Oklahoma

Fort Hays State at Missouri Western

Washburn at Missouri Southern

Northeastern Oklahoma at Rogers State