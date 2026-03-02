COLLEGE – Spring Week 8 Schedule/Scores

By Christian D Orr March 2, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Spring Week 8 schedule/results

Monday, March 2

KCAC Softball

Avila vs. Morningside

Avila vs. Culver-Stockton

Tuesday, March 3

KCAC Baseball

Bethany at Randall

Evangel vs. College of the Ozarks

Sterling at Friends

Kansas Wesleyan at York

Tabor at McPherson

Oklahoma Wesleyan at Southwestern

KCAC Softball

Bethel vs. Hesston

Ottawa at Baker

MIAA Baseball

Missouri Southern vs. Drury

Northeastern State at Oklahoma Baptist

NW Missouri State vs. William Jewell

MIAA Softball

Northeastern State vs. Southern Nazarene

Wednesday, March 4

KCAC Baseball

Avila at Saint Mary

Tabor vs. Hesston

KCAC Softball

Bethany at Fort Hays State

Oklahoma Wesleyan vs. Briar Cliff

Saint Mary at Columbia

Southwestern at Mission

Sterling vs. Mid-America Nazarene

Tabor at Kansas Newman

MIAA Baseball

Washburn at Northwestern Oklahoma State

MIAA Softball

Fort Hays State vs. Bethany

Tabor at Kansas Newman

Thursday, March 5

KCAC Softball

Evangel vs. Culver-Stockton

Evangel vs. Stephens College

Southwestern at Mission

MIAA Softball

Central Missouri at Palm Beach Atlanta

Friday, March 6

KCAC Baseball

Sterling at Avila

Evangel at Southwestern

McPherson at Friends

Oklahoma Wesleyan at Kansas Wesleyan

KCAC Softball

Bethany vs. Concordia

Bethany vs. Mayville

Bethel vs. Baker

Bethel vs. Doane

Evangel vs. Graceland

Evangel vs. Cottey College

Friends vs. Concordia

Friends vs. Doane

Kansas Wesleyan vs. Briar Cliff

Kansas Wesleyan vs. Culver-Stockton

McPherson at Hesston

Saint Mary vs. Benedictine

Saint Mary vs. Baker

Sterling vs. Waldorf

Sterling vs. Benedictine

Sterling vs. Concordia

York vs. Midland

York vs. Benedictine

MIAA Baseball

Arkansas Fort Smith at Fort Hays State

Missouri Western at Central Missouri

Washburn at Central Oklahoma

Pittsburg State at Emporia State

Kansas Newman at Northeastern State

Missouri Southern at NW Missouri State

Rogers State vs. Minnesota Duluth

MIAA Softball

Central Missouri at Barry, Florida

Nebraska Kearney vs. Lincoln

Nebraska Kearney vs. Illinois Springfield

Pittsburg State vs. Minnesota-Moorhead

Washburn vs. Illinois Springfield

Washburn vs. Lincoln

 

Saturday, March 7

KCAC Baseball

Sterling at Avila

Ottawa at Bethany

Evangel at Southwestern

McPherson at Friends

Oklahoma Wesleyan at Kansas Wesleyan

Saint Mary vs. William Woods

York at Tabor

KCAC Softball

Avila vs. Bismarck State

Avila vs. Indiana Grace

Bethany vs. Midland

Bethany vs. Waldorf

Bethel vs. Mid-America Nazarene

Friends vs. Baker

Kansas Wesleyan vs. Culver Stockton

Kansas Wesleyan vs. Cottey College

Ottawa at Grand View

Saint Mary vs. Waldorf

Saint Mary vs. Midland

Southwestern vs. Health Science & Pharmacy

Sterling vs. Baker

Sterling vs. Doane

York vs. Mayville

York vs. Concordia

MIAA Baseball

Arkansas Fort Smith at Fort Hays State

Missouri Western at Central Missouri

Washburn at Central Oklahoma

Pittsburg State at Emporia State

Kansas Newman at Northeastern State

Missouri Southern at NW Missouri State

Rogers State vs. Minnesota Duluth

MIAA Softball

Central Missouri at Nava Southeastern

Central Oklahoma vs. Drury

Missouri Southern vs. Minnesota Moorhead

Missouri Western vs. Augustana

Nebraska Kearney vs. Illinois Springfield

Nebraska Kearney vs. Lincoln

NW Missouri State vs. William Jewell

Washburn vs. Illinois Springfield

Washburn vs. Truman State

 

Sunday, March 8

KCAC Baseball

Ottawa at Bethany

York at Tabor

KCAC Softball

Avila vs. Madona

Avila vs. St. Francis

Friends vs. Benedictine

Saint Mary vs. William Woods

MIAA Baseball

Arkansas Fort Smith at Fort Hays State

Missouri Western at Central Missouri

Washburn at Central Oklahoma

Pittsburg State at Emporia State

Kansas Newman at Northeastern State

Missouri Southern at NW Missouri State

MIAA Softball

Emporia State vs. Augustana