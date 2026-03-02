COLLEGE – Spring Week 8 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Spring Week 8 schedule/results
Monday, March 2
KCAC Softball
Avila vs. Morningside
Avila vs. Culver-Stockton
Tuesday, March 3
KCAC Baseball
Bethany at Randall
Evangel vs. College of the Ozarks
Sterling at Friends
Kansas Wesleyan at York
Tabor at McPherson
Oklahoma Wesleyan at Southwestern
KCAC Softball
Bethel vs. Hesston
Ottawa at Baker
MIAA Baseball
Missouri Southern vs. Drury
Northeastern State at Oklahoma Baptist
NW Missouri State vs. William Jewell
MIAA Softball
Northeastern State vs. Southern Nazarene
Wednesday, March 4
KCAC Baseball
Avila at Saint Mary
Tabor vs. Hesston
KCAC Softball
Bethany at Fort Hays State
Oklahoma Wesleyan vs. Briar Cliff
Saint Mary at Columbia
Southwestern at Mission
Sterling vs. Mid-America Nazarene
Tabor at Kansas Newman
MIAA Baseball
Washburn at Northwestern Oklahoma State
MIAA Softball
Fort Hays State vs. Bethany
Tabor at Kansas Newman
Thursday, March 5
KCAC Softball
Evangel vs. Culver-Stockton
Evangel vs. Stephens College
Southwestern at Mission
MIAA Softball
Central Missouri at Palm Beach Atlanta
Friday, March 6
KCAC Baseball
Sterling at Avila
Evangel at Southwestern
McPherson at Friends
Oklahoma Wesleyan at Kansas Wesleyan
KCAC Softball
Bethany vs. Concordia
Bethany vs. Mayville
Bethel vs. Baker
Bethel vs. Doane
Evangel vs. Graceland
Evangel vs. Cottey College
Friends vs. Concordia
Friends vs. Doane
Kansas Wesleyan vs. Briar Cliff
Kansas Wesleyan vs. Culver-Stockton
McPherson at Hesston
Saint Mary vs. Benedictine
Saint Mary vs. Baker
Sterling vs. Waldorf
Sterling vs. Benedictine
Sterling vs. Concordia
York vs. Midland
York vs. Benedictine
MIAA Baseball
Arkansas Fort Smith at Fort Hays State
Missouri Western at Central Missouri
Washburn at Central Oklahoma
Pittsburg State at Emporia State
Kansas Newman at Northeastern State
Missouri Southern at NW Missouri State
Rogers State vs. Minnesota Duluth
MIAA Softball
Central Missouri at Barry, Florida
Nebraska Kearney vs. Lincoln
Nebraska Kearney vs. Illinois Springfield
Pittsburg State vs. Minnesota-Moorhead
Washburn vs. Illinois Springfield
Washburn vs. Lincoln
Saturday, March 7
KCAC Baseball
Sterling at Avila
Ottawa at Bethany
Evangel at Southwestern
McPherson at Friends
Oklahoma Wesleyan at Kansas Wesleyan
Saint Mary vs. William Woods
York at Tabor
KCAC Softball
Avila vs. Bismarck State
Avila vs. Indiana Grace
Bethany vs. Midland
Bethany vs. Waldorf
Bethel vs. Mid-America Nazarene
Friends vs. Baker
Kansas Wesleyan vs. Culver Stockton
Kansas Wesleyan vs. Cottey College
Ottawa at Grand View
Saint Mary vs. Waldorf
Saint Mary vs. Midland
Southwestern vs. Health Science & Pharmacy
Sterling vs. Baker
Sterling vs. Doane
York vs. Mayville
York vs. Concordia
MIAA Baseball
Arkansas Fort Smith at Fort Hays State
Missouri Western at Central Missouri
Washburn at Central Oklahoma
Pittsburg State at Emporia State
Kansas Newman at Northeastern State
Missouri Southern at NW Missouri State
Rogers State vs. Minnesota Duluth
MIAA Softball
Central Missouri at Nava Southeastern
Central Oklahoma vs. Drury
Missouri Southern vs. Minnesota Moorhead
Missouri Western vs. Augustana
Nebraska Kearney vs. Illinois Springfield
Nebraska Kearney vs. Lincoln
NW Missouri State vs. William Jewell
Washburn vs. Illinois Springfield
Washburn vs. Truman State
Sunday, March 8
KCAC Baseball
Ottawa at Bethany
York at Tabor
KCAC Softball
Avila vs. Madona
Avila vs. St. Francis
Friends vs. Benedictine
Saint Mary vs. William Woods
MIAA Baseball
Arkansas Fort Smith at Fort Hays State
Missouri Western at Central Missouri
Washburn at Central Oklahoma
Pittsburg State at Emporia State
Kansas Newman at Northeastern State
Missouri Southern at NW Missouri State
MIAA Softball
Emporia State vs. Augustana