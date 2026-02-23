COLLEGE – Spring Week 7 Schedule – Scores

By Christian D Orr February 23, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Spring Week 7 schedule/results

Monday, February 23

KCAC Baseball

Evangel at Avila

MIAA Softball

Nebraska Kearney vs. Southwest Minnesota State

Nebraska Kearney vs. Southwest Minnesota State

 

Tuesday, February 24

KCAC Baseball

York at Bethany

Friends at Mid-America Christian

McPherson at Kansas Wesleyan

Oklahoma Wesleyan at Oklahoma City

Ottawa at Tabor

KCAC Softball

Avila at Southwestern

Avila at Southwestern

Evangel at Williams Baptist

Evangel at Williams Baptist

Kansas Wesleyan vs. Concordia

Kansas Wesleyan vs. Concordia

McPherson vs. Iowa Morningside

McPherson vs. Iowa Morningside

MIAA Baseball

Arkansas Fort Smith vs. Henderson State

Central Missouri vs. Maryville

Central Oklahoma vs. Southeastern Oklahoma State

Washburn at Fort Hays State

Kansas Newman at Pittsburg State

Northeastern State vs. Oklahoma Baptist

MIAA Softball

Kansas Newman vs. Rockhurst

Kansas Newman vs. Rockhurst

Northeastern State vs. East Central

Northeastern State vs. East Central

 

Wednesday, February 25

KCAC Softball

Oklahoma Wesleyan vs. Wiley

Oklahoma Wesleyan vs. Wiley

Ottawa vs. Benedictine

Ottawa vs. Benedictine

Saint Mary vs. Park

Saint Mary vs. Park

MIAA Softball

Rogers State vs. Missouri S&T

Rogers State vs. Missouri S&T

 

Thursday, February 26

KCAC Softball

Bethel at Hesston

Bethel at Hesston

 

Friday, February 27

KCAC Baseball

Evangel at Bethany

Friends vs. Hastings

Friends vs. Hastings

Tabor at Oklahoma Wesleyan

Ottawa at Southwestern

KCAC Softball

Bethany vs. Midland

Bethany vs. Baker

Evangel vs. Oklahoma Science & Arts

Evangel vs. Mission

Kansas Wesleyan vs. Columbia

Kansas Wesleyan vs. Doane

Oklahoma Wesleyan vs. Mid-America Nazarene

Oklahoma Wesleyan vs. Midland

Saint Mary vs. Greenville

Saint Mary vs. Oklahoma City

Southwestern at Ecclesia

MIAA Baseball

Pittsburg State at Arkansas Fort Smith

Kansas Newman at Central Missouri

Central Oklahoma at Missouri Western

NW Missouri State at Emporia State

Rogers State at Fort Hays State

Northeastern State at Missouri Southern

Washburn vs. Indianapolis

Washburn vs. Missouri S&T

MIAA Softball

Central Missouri vs. Upper Iowa

Central Missouri vs. Truman State

Central Oklahoma vs. Augusta

Central Oklahoma vs. Upper Iowa

Fort Hays State vs. Qunicy

Fort Hays State vs. Augustana

Kansas Newman vs. Bemidji State

Kansas Newman vs. Minnesota Duluth

Missouri Western vs. Truman State

Missouri Western vs. Minnesota-Moorhead

Nebraska Kearney vs. Rockhurst

Nebraska Kearney vs. Southwest Baptist

Pittsburg State vs. Truman State

Pittsburg State vs. Concordia St. Paul

Washburn vs. Minnesota Duluth

Washburn vs. Bemidji State

 

Saturday, February 28

KCAC Baseball

Avila at McPherson

Avila at McPherson

Evangel at Bethany

Evangel at Bethany

Friends vs. Hastings

Friends vs. Hastings

Kansas Wesleyan at Saint Mary

Kansas Wesleyan at Saint Mary

Tabor at Oklahoma Wesleyan

Tabor at Oklahoma Wesleyan

Ottawa at Southwestern

Ottawa at Southwestern

York vs. Dakota Wesleyan

York vs. Dakota Wesleyan

KCAC Softball

Avila vs. Oklahoma City

Avila vs. Mission

Bethany vs. Clarke Iowa

Bethany vs. Mount Mercy

Evangel vs. Greenville

Evangel vs. Iowa Morningside

Friends vs. Doane

Friends vs. William Woods

Kansas Wesleyan vs. Central Methodist

Kansas Wesleyan vs. Baker

Oklahoma Wesleyan vs. Columbia

Oklahoma Wesleyan vs. William Woods

Ottawa vs. Hesston

Ottawa vs. Hesston

Saint Mary vs. Graceland

Saint Mary vs. Oklahoma Science & Arts

Southwestern at Ecclesia

MIAA Baseball

Pittsburg State at Arkansas Fort Smith

Kansas Newman at Central Missouri

Central Oklahoma at Missouri Western

NW Missouri State at Emporia State

Rogers State at Fort Hays State

Northeastern State at Missouri Southern

Washburn vs. Drury

MIAA Softball

Central Missouri vs. Minnesota-Moorhead

Central Missouri vs. Bemidji State

Central Oklahoma vs. Minnesota Duluth

Central Oklahoma vs. Rockhurst

Emporia State vs. Maryville

Emporia State vs. Southwest Baptist

Fort Hays State vs. Minnesota-Duluth

Fort Hays State vs. Winona State

Kansas Newman vs. Truman State

Kansas Newman vs. Upper Iowa

Missouri Southern vs. Wayne State

Missouri Southern vs. Minnesota State-Moorhead

Missouri Western vs. Bemidji State

Missouri Western vs. Concordia-St. Paul

Nebraska Kearney vs. Minnesota State

Nebraska Kearney vs. Truman State

Northeastern State vs. Missouri S&T

Northeastern State vs. Missouri S&T

Pittsburg State vs. Rockhurst

Pittsburg State vs. Winona State

Rogers State vs. Augustana

Rogers State vs. Maryville

Washburn vs. Southwest Baptist

Washburn vs. Minnesota State-Mankato

 

Sunday, March 1

KCAC Baseball

Avila at McPherson

Kansas Wesleyan at Saint Mary

York vs. Dakota Wesleyan

KCAC Softball

Avila vs. Morningside

Avila vs. Culver-Stockton

MIAA Baseball

Pittsburg State at Arkansas Fort Smith

Kansas Newman at Central Missouri

Central Oklahoma at Missouri Western

NW Missouri State at Emporia State

Rogers State at Fort Hays State

Northeastern State at Missouri Southern

Washburn vs. Indianapolis

MIAA Softball

Central Oklahoma vs. Minnesota Moorhead

Emporia State vs. Bemidji State

Emporia State vs. Minnesota State-Mankato

Fort Hays State vs. Bemidji State

Fort Hays State vs. Upper Iowa

Kansas Newman vs. Maryville

Missouri Southern vs. Truman State

Missouri Southern vs. Augustana

Missouri Western vs. Minnesota State Mankato

Missouri Western vs. Quincy

Rogers State vs. Minnesota Duluth

Rogers State vs. Truman State

Washburn vs. Winona State