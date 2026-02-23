COLLEGE – Spring Week 7 Schedule – Scores

Local College (KCAC / MIAA) Spring Week 7 schedule/results
Monday, February 23
KCAC Baseball
Evangel at Avila
MIAA Softball
Nebraska Kearney vs. Southwest Minnesota State
Tuesday, February 24
KCAC Baseball
York at Bethany
Friends at Mid-America Christian
McPherson at Kansas Wesleyan
Oklahoma Wesleyan at Oklahoma City
Ottawa at Tabor
KCAC Softball
Avila at Southwestern
Evangel at Williams Baptist
Kansas Wesleyan vs. Concordia
McPherson vs. Iowa Morningside
MIAA Baseball
Arkansas Fort Smith vs. Henderson State
Central Missouri vs. Maryville
Central Oklahoma vs. Southeastern Oklahoma State
Washburn at Fort Hays State
Kansas Newman at Pittsburg State
Northeastern State vs. Oklahoma Baptist
MIAA Softball
Kansas Newman vs. Rockhurst
Northeastern State vs. East Central
Wednesday, February 25
KCAC Softball
Oklahoma Wesleyan vs. Wiley
Ottawa vs. Benedictine
Saint Mary vs. Park
MIAA Softball
Rogers State vs. Missouri S&T
Thursday, February 26
KCAC Softball
Bethel at Hesston
Friday, February 27
KCAC Baseball
Evangel at Bethany
Friends vs. Hastings
Tabor at Oklahoma Wesleyan
Ottawa at Southwestern
KCAC Softball
Bethany vs. Midland
Bethany vs. Baker
Evangel vs. Oklahoma Science & Arts
Evangel vs. Mission
Kansas Wesleyan vs. Columbia
Kansas Wesleyan vs. Doane
Oklahoma Wesleyan vs. Mid-America Nazarene
Oklahoma Wesleyan vs. Midland
Saint Mary vs. Greenville
Saint Mary vs. Oklahoma City
Southwestern at Ecclesia
MIAA Baseball
Pittsburg State at Arkansas Fort Smith
Kansas Newman at Central Missouri
Central Oklahoma at Missouri Western
NW Missouri State at Emporia State
Rogers State at Fort Hays State
Northeastern State at Missouri Southern
Washburn vs. Indianapolis
MIAA Softball
Central Missouri vs. Upper Iowa
Central Oklahoma vs. Augusta
Fort Hays State vs. Qunicy
Kansas Newman vs. Bemidji State
Missouri Western vs. Truman State
Nebraska Kearney vs. Rockhurst
Pittsburg State vs. Truman State
Washburn vs. Minnesota Duluth
Saturday, February 28
KCAC Baseball
Avila at McPherson
Evangel at Bethany
Friends vs. Hastings
Kansas Wesleyan at Saint Mary
Tabor at Oklahoma Wesleyan
Ottawa at Southwestern
York vs. Dakota Wesleyan
KCAC Softball
Avila vs. Oklahoma City
Avila vs. Mission
Bethany vs. Clarke Iowa
Bethany vs. Mount Mercy
Evangel vs. Greenville
Evangel vs. Iowa Morningside
Friends vs. Doane
Friends vs. William Woods
Kansas Wesleyan vs. Central Methodist
Kansas Wesleyan vs. Baker
Oklahoma Wesleyan vs. Columbia
Oklahoma Wesleyan vs. William Woods
Ottawa vs. Hesston
Saint Mary vs. Graceland
Saint Mary vs. Oklahoma Science & Arts
Southwestern at Ecclesia
MIAA Baseball
Pittsburg State at Arkansas Fort Smith
Kansas Newman at Central Missouri
Central Oklahoma at Missouri Western
NW Missouri State at Emporia State
Rogers State at Fort Hays State
Northeastern State at Missouri Southern
Washburn vs. Drury
MIAA Softball
Central Missouri vs. Minnesota-Moorhead
Central Oklahoma vs. Minnesota Duluth
Emporia State vs. Maryville
Fort Hays State vs. Minnesota-Duluth
Kansas Newman vs. Truman State
Missouri Southern vs. Wayne State
Missouri Western vs. Bemidji State
Nebraska Kearney vs. Minnesota State
Northeastern State vs. Missouri S&T
Pittsburg State vs. Rockhurst
Rogers State vs. Augustana
Washburn vs. Southwest Baptist
Sunday, March 1
KCAC Baseball
Avila at McPherson
Kansas Wesleyan at Saint Mary
York vs. Dakota Wesleyan
KCAC Softball
Avila vs. Morningside
Avila vs. Culver-Stockton
MIAA Baseball
Pittsburg State at Arkansas Fort Smith
Kansas Newman at Central Missouri
Central Oklahoma at Missouri Western
NW Missouri State at Emporia State
Rogers State at Fort Hays State
Northeastern State at Missouri Southern
Washburn vs. Indianapolis
MIAA Softball
Central Oklahoma vs. Minnesota Moorhead
Emporia State vs. Bemidji State
Emporia State vs. Minnesota State-Mankato
Fort Hays State vs. Bemidji State
Fort Hays State vs. Upper Iowa
Kansas Newman vs. Maryville
Missouri Southern vs. Truman State
Missouri Southern vs. Augustana
Missouri Western vs. Minnesota State Mankato
Missouri Western vs. Quincy
Rogers State vs. Minnesota Duluth
Rogers State vs. Truman State
Washburn vs. Winona State