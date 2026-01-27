COLLEGE – Spring Week 2 Schedule/Scores

Local College (KCAC / MIAA) Spring Week 2 schedule/results
Monday, January 26
KCAC Baseball
Kansas Wesleyan at Southwest N.M., cancelled
McPherson at Keiser University
Tuesday, January 27
KCAC Baseball
Oklahoma Wesleyan vs. Ecclesia College
Wednesday, January 28
KCAC Baseball
Ottawa at Arizona Christian
Thursday, January 29
KCAC Baseball
Ottawa vs. British Columbia (at Glendale Arizona)
Friday, January 30
KCAC Baseball
Avila vs. Mission
Avila at Texas A&M Texarkana
Friends at Oklahoma Science & Arts
Kansas Wesleyan vs. Doane
Ottawa vs. Embry Riddle Aeronautical (at Glendale, Arizona)
Sterling at Oklahoma City
Sterling vs. Clarke, Iowa (at Oklahoma City)
Tabor at Lady of Lake
York at Nelson
KCAC Softball
Evangel vs. Northwestern State (at Branson)
Oklahoma Wesleyan at Hesston
MIAA Baseball
Arkansas Fort Smith vs. SE Oklahoma State
Central Missouri vs. Rollins College (at Houston)
Emporia State vs. Adams State (at Tucson, Ariz.)
Fort Hays State vs. Southern Arkansas (Mike Dugan Invitational)
Missouri Southern vs. Ouachita Baptist (Henderson State tournament)
NW Missouri State at CSU Pueblo
Pittsburg State vs. Maryville
Central Missouri vs. Upper Iowa (Top Gun Classic)
MIAA Softball
Central Missouri vs. Truman State (Top Gun Classic)
Central Oklahoma vs. Southern Arkansas (Cherokee Nation Festival)
Central Oklahoma vs. SE Oklahoma State (Cherokee Nation Festival)
Emporia State vs. Wayne State (Washburn tournament)
Emporia State vs. Minnesota – Crookston (Washburn tournament)
Kansas Newman vs. SW Oklahoma State
Kansas Newman vs. Central Missouri
Missouri Southern vs. Missouri St. Louis (MIAA GLVC Crossover)
Missouri Western vs. Concordia St. Paul (Kansas City)
Missouri Western vs. Minnesota State – Mankato (Kansas City)
Nebraska Kearney vs. Truman State (Top Gun Classic)
Nebraska Kearney vs. Lincoln (Grand Slam Classic)
Northeastern State vs. Missouri Southern
Northeastern State vs. Southern Nazarene
NW Missouri State vs. Quincy (Midwest Classic)
NW Missouri State at William Jewell
Pittsburg State vs. Minnesota State – Moorhead
Rogers State at Washburn
Rogers State vs. NW Missouri State
Washburn vs. Minnesota State – Mankato (Midwest Classic)
Washburn vs. Winona State (Midwest Classic)
Saturday, January 31
KCAC Baseball
Avila vs. TBD
Avila at Texas A&M Texarkana
Bethany at Jarvis Christian
Friends at Oklahoma Science & Arts
Kansas Wesleyan vs. Doane
McPherson vs. Hastings
Oklahoma Wesleyan at Florida Warner
Ottawa vs. Embry Riddle Aeronautical (at Glendale, Arizona)
Sterling at Oklahoma City
Tabor at Wayland Baptist
York at Nelson
KCAC Softball
Oklahoma Wesleyan at Hesston
Ottawa vs. Hastings
MIAA Baseball
Arkansas Fort Smith vs. SE Oklahoma State
Central Missouri vs. North Greenville (at Houston)
Emporia State vs. Minot State (at Tucson Ariz.)
Emporia State vs. East Central (Edmon Okla. Tournament)
Fort Hays State vs. Ouachita Baptist (Henderson State tournament)
Fort Hays State vs. Harding (Henderson State tournament)
Kansas Newman at Northwestern Oklahoma State
Kansas Newman vs. MSU Denver
Missouri Southern vs. McKendree (Lion Classic)
Missouri Western vs. Concordia-St. Paul
Missouri Western vs. St. Cloud State
NW Missouri State at CSU Pueblo
Pittsburg State vs. Missouri Western
MIAA Softball
Central Missouri vs. Minnesota State – Moorhead (Top Gun Classic)
Central Missouri vs. Bemidji State (Top Gun Classic)
Central Oklahoma vs. Wayne State (Washburn tournament)
Central Oklahoma vs. Minnesota State (Washburn tournament)
Emporia State vs. Minnesota State – Moorhead (Washburn tournament)
Emporia State vs. Rockhurst (Washburn tournament)
Kansas Newman vs. Central Missouri
Kansas Newman vs. Emporia State
Missouri Southern vs. McKendree (MIAA/GLVC Crossover)
Missouri Western vs. Quincy (Kansas City)
Missouri Western vs. Augusta
Nebraska Kearney vs. Illinois Springfield (Grand Slam Classic)
Northeastern State vs. Southern Nazarene
Northeastern State at Washburn
NW Missouri State at William Jewell
NW Missouri State vs. Minnesota State-Moorhead
Pittsburg State vs. Sioux Fallas (MIAA-NSIC Challenge)
Rogers State vs. NW Missouri State
Rogers State vs. Missouri Western
Washburn vs. Illinois Springfield (Grand Slam Classic)
Washburn vs. Missouri Lincoln (Grand Slam Classic)
Sunday, February 1
KCAC Baseball
Bethany at Texas Wesleyan
McPherson vs. Hastings
MIAA Baseball
Arkansas Fort Smith vs. SE Oklahoma State
Central Missouri vs. Ashland (at Houston)
Emporia State vs. Missouri St. Louis (Edmond Okla. Tournament)
Fort Hays State vs. Henderson State (Henderson State tournament)
Kansas Newman vs. MSU Denver
Missouri Southern vs. Indianapolis (Lion Classic)
Missouri Western vs. St. Cloud State
NW Missouri State at CSU Pueblo
Pittsburg State vs. Missouri Western
MIAA Softball
Central Oklahoma vs. Montana State Billings (Washburn tournament)
Central Oklahoma vs. Rockhurst (Washburn tournament)
Emporia State vs. Maryville (Midwest Classic)
Emporia State vs. Southwest Baptist (Midwest Classic)
Missouri Southern vs. Wayne State (Midwest Classic)
Missouri Southern vs. Minnesota State-Moorhead (Midwest Classic)
Missouri Western vs. Augusta
Missouri Western vs. Fort Hays State
Nebraska Kearney vs. Illinois Springfield (Grand Slam Classic)
Northeastern State at Washburn
Northeastern State at Emporia State
NW Missouri State vs. Minnesota State-Moorhead
Pittsburg State vs. St. Cloud State (MIAA_NSIC Challenge)
Rogers State vs. Missouri Western
Washburn vs. Illinois Springfield (Grand Slam Classic)