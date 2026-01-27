COLLEGE – Spring Week 2 Schedule/Scores

By Christian Orr January 27, 2026

Local College (KCAC / MIAA) Spring Week 2 schedule/results

Monday, January 26

KCAC Baseball

Kansas Wesleyan at Southwest N.M., cancelled

McPherson at Keiser University

 

Tuesday, January 27

KCAC Baseball

Oklahoma Wesleyan vs. Ecclesia College

 

Wednesday, January 28

KCAC Baseball

Ottawa at Arizona Christian

 

Thursday, January 29

KCAC Baseball

Ottawa vs. British Columbia (at Glendale Arizona)

 

Friday, January 30

KCAC Baseball

Avila vs. Mission

Avila at Texas A&M Texarkana

Friends at Oklahoma Science & Arts

Kansas Wesleyan vs. Doane

Ottawa vs. Embry Riddle Aeronautical (at Glendale, Arizona)

Sterling at Oklahoma City

Sterling vs. Clarke, Iowa (at Oklahoma City)

Tabor at Lady of Lake

York at Nelson

KCAC Softball

Evangel vs. Northwestern State (at Branson)

Oklahoma Wesleyan at Hesston

MIAA Baseball

Arkansas Fort Smith vs. SE Oklahoma State

Central Missouri vs. Rollins College (at Houston)

Emporia State vs. Adams State (at Tucson, Ariz.)

Fort Hays State vs. Southern Arkansas (Mike Dugan Invitational)

Missouri Southern vs. Ouachita Baptist (Henderson State tournament)

NW Missouri State at CSU Pueblo

Pittsburg State vs. Maryville

Central Missouri vs. Upper Iowa (Top Gun Classic)

MIAA Softball

Central Missouri vs. Truman State (Top Gun Classic)

Central Oklahoma vs. Southern Arkansas (Cherokee Nation Festival)

Central Oklahoma vs. SE Oklahoma State (Cherokee Nation Festival)

Emporia State vs. Wayne State (Washburn tournament)

Emporia State vs. Minnesota – Crookston (Washburn tournament)

Kansas Newman vs. SW Oklahoma State

Kansas Newman vs. Central Missouri

Missouri Southern vs. Missouri St. Louis (MIAA GLVC Crossover)

Missouri Western vs. Concordia St. Paul (Kansas City)

Missouri Western vs. Minnesota State – Mankato (Kansas City)

Nebraska Kearney vs. Truman State (Top Gun Classic)

Nebraska Kearney vs. Lincoln (Grand Slam Classic)

Northeastern State vs. Missouri Southern

Northeastern State vs. Southern Nazarene

NW Missouri State vs. Quincy (Midwest Classic)

NW Missouri State at William Jewell

Pittsburg State vs. Minnesota State – Moorhead

Rogers State at Washburn

Rogers State vs. NW Missouri State

Washburn vs. Minnesota State – Mankato (Midwest Classic)

Washburn vs. Winona State (Midwest Classic)

 

Saturday, January 31

KCAC Baseball

Avila vs. TBD

Avila at Texas A&M Texarkana

Bethany at Jarvis Christian

Friends at Oklahoma Science & Arts

Kansas Wesleyan vs. Doane

McPherson vs. Hastings

Oklahoma Wesleyan at Florida Warner

Ottawa vs. Embry Riddle Aeronautical (at Glendale, Arizona)

Sterling at Oklahoma City

Tabor at Wayland Baptist

York at Nelson

KCAC Softball

Oklahoma Wesleyan at Hesston

Ottawa vs. Hastings

MIAA Baseball

Arkansas Fort Smith vs. SE Oklahoma State

Central Missouri vs. North Greenville (at Houston)

Emporia State vs. Minot State (at Tucson Ariz.)

Emporia State vs. East Central (Edmon Okla. Tournament)

Fort Hays State vs. Ouachita Baptist (Henderson State tournament)

Fort Hays State vs. Harding (Henderson State tournament)

Kansas Newman at Northwestern Oklahoma State

Kansas Newman vs. MSU Denver

Missouri Southern vs. McKendree (Lion Classic)

Missouri Western vs. Concordia-St. Paul

Missouri Western vs. St. Cloud State

NW Missouri State at CSU Pueblo

Pittsburg State vs. Missouri Western

MIAA Softball

Central Missouri vs. Minnesota State – Moorhead (Top Gun Classic)

Central Missouri vs. Bemidji State (Top Gun Classic)

Central Oklahoma vs. Wayne State (Washburn tournament)

Central Oklahoma vs. Minnesota State (Washburn tournament)

Emporia State vs. Minnesota State – Moorhead (Washburn tournament)

Emporia State vs. Rockhurst (Washburn tournament)

Kansas Newman vs. Central Missouri

Kansas Newman vs. Emporia State

Missouri Southern vs. McKendree (MIAA/GLVC Crossover)

Missouri Western vs. Quincy (Kansas City)

Missouri Western vs. Augusta

Nebraska Kearney vs. Illinois Springfield (Grand Slam Classic)

Northeastern State vs. Southern Nazarene

Northeastern State at Washburn

NW Missouri State at William Jewell

NW Missouri State vs. Minnesota State-Moorhead

Pittsburg State vs. Sioux Fallas (MIAA-NSIC Challenge)

Rogers State vs. NW Missouri State

Rogers State vs. Missouri Western

Washburn vs. Illinois Springfield (Grand Slam Classic)

Washburn vs. Missouri Lincoln (Grand Slam Classic)

 

Sunday, February 1

KCAC Baseball

Bethany at Texas Wesleyan

McPherson vs. Hastings

MIAA Baseball

Arkansas Fort Smith vs. SE Oklahoma State

Central Missouri vs. Ashland (at Houston)

Emporia State vs. Missouri St. Louis (Edmond Okla. Tournament)

Fort Hays State vs. Henderson State (Henderson State tournament)

Kansas Newman vs. MSU Denver

Missouri Southern vs. Indianapolis (Lion Classic)

Missouri Western vs. St. Cloud State

NW Missouri State at CSU Pueblo

Pittsburg State vs. Missouri Western

MIAA Softball

Central Oklahoma vs. Montana State Billings (Washburn tournament)

Central Oklahoma vs. Rockhurst (Washburn tournament)

Emporia State vs. Maryville (Midwest Classic)

Emporia State vs. Southwest Baptist (Midwest Classic)

Missouri Southern vs. Wayne State (Midwest Classic)

Missouri Southern vs. Minnesota State-Moorhead (Midwest Classic)

Missouri Western vs. Augusta

Missouri Western vs. Fort Hays State

Nebraska Kearney vs. Illinois Springfield (Grand Slam Classic)

Northeastern State at Washburn

Northeastern State at Emporia State

NW Missouri State vs. Minnesota State-Moorhead

Pittsburg State vs. St. Cloud State (MIAA_NSIC Challenge)

Rogers State vs. Missouri Western

Washburn vs. Illinois Springfield (Grand Slam Classic)